Rangeela Re-Release: 30 साल बाद आमिर खान की फिल्म थिएटर्स में फिर मचाएगी धमाल, इस दिन होगी दोबारा रिलीज
Rangeela Re Release: अपने ओरिजिनल प्रीमियर के तीन दशक पूरे होने पर 1995 की बॉलीवुड क्लासिक फिल्म 'रंगीला' को फिर से रिलीज किया जा रहा है। इस फिल्म में आमिर खान और उर्मिला मांतोंडकर ने लीड रोल प्ले किया था।
एंटरटेनमेंट डेस्क, नई दिल्ली। आमिर खान, उर्मिला मातोंडकर और जैकी श्रॉफ स्टारर रंगीला अपनी ओरिजिनल रिलीज के 30 साल बाद फिर से थिएटर्स में दस्तक देने के लिए तैयार है। दर्शक इस फिल्म को नए 4K HD रीस्टोर्ड वर्जन में देख सकेंगे। इस री रिलीज के साथ मेकर्स को उम्मीद है कि वे उन लोगों का ध्यान आकर्षित कर पाएंगे जिन्हें इसकी पहली झलक याद है, साथ ही फिल्म की कहानी को नई पीढ़ी तक भी पहुंचाएंगे।
30 साल बाद रिलीज होगी रंगीला
राम गोपाल वर्मा द्वारा निर्देशित 'रंगीला' पहली बार 1995 में रिलीज हुई थी। एआर रहमान के संगीत से सजी इस फिल्म ने अपने आकर्षक गीतों, इमोशनल कहानी के दम पर दर्शकों का दिल जीता था। एक ऑफिशियल बयान में निर्देशक राम गोपाल वर्मा ने कहा, 'रंगीला' ने आकांक्षा की भावना को मूर्त रूप दिया यह दिखाते हुए कि आम लोग भी बड़े सपने देखने का साहस कर सकते हैं। इसकी सफलता ने दिखाया कि नियम तोड़ने वाला सिनेमा अक्सर सबसे यादगार होता है'।
यह भी पढ़ें- ऐश्वर्या-अभिषेक संग Salman Khan ने इस फिल्म में किया काम, ट्रक ड्राइवर बन दिखाया था दम!
कब री-रिलीज होगी फिल्म
आमिर खान और उर्मिला मांतोंडकर की रंगीला 1995 में रिलीज होगी। इस साल फिल्म को 30 साल पूरे हो चुके हैं और इसी मौके पर मेकर्स ने इसे 28 नवंबर को रिलीज करने का एलान किया है।
अल्ट्रा मीडिया के सीईओ सुशील कुमार अग्रवाल ने री-रिलीज के पीछे के फैसले के बारे में बताया। उन्होंने कहा, 'कई लोगों के लिए, 'रंगीला' बॉलीवुड के सुनहरे दौर की एक यादगार यात्रा है। अल्ट्रा रिवाइंड के साथ, हम इस मशहूर क्लासिक फिल्म को आधुनिक दर्शकों के लिए एक शानदार 4K फॉर्मेट में पेश कर रहे हैं।
कमेंट्स
सभी कमेंट्स (0)
बातचीत में शामिल हों
कृपया धैर्य रखें।