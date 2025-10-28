Rangeela Re-Release: 30 साल बाद आमिर खान की फिल्म थिएटर्स में फिर मचाएगी धमाल, इस दिन होगी दोबारा रिलीज

एंटरटेनमेंट डेस्क, नई दिल्ली। आमिर खान, उर्मिला मातोंडकर और जैकी श्रॉफ स्टारर रंगीला अपनी ओरिजिनल रिलीज के 30 साल बाद फिर से थिएटर्स में दस्तक देने के लिए तैयार है। दर्शक इस फिल्म को नए 4K HD रीस्टोर्ड वर्जन में देख सकेंगे। इस री रिलीज के साथ मेकर्स को उम्मीद है कि वे उन लोगों का ध्यान आकर्षित कर पाएंगे जिन्हें इसकी पहली झलक याद है, साथ ही फिल्म की कहानी को नई पीढ़ी तक भी पहुंचाएंगे।

30 साल बाद रिलीज होगी रंगीला राम गोपाल वर्मा द्वारा निर्देशित 'रंगीला' पहली बार 1995 में रिलीज हुई थी। एआर रहमान के संगीत से सजी इस फिल्म ने अपने आकर्षक गीतों, इमोशनल कहानी के दम पर दर्शकों का दिल जीता था। एक ऑफिशियल बयान में निर्देशक राम गोपाल वर्मा ने कहा, 'रंगीला' ने आकांक्षा की भावना को मूर्त रूप दिया यह दिखाते हुए कि आम लोग भी बड़े सपने देखने का साहस कर सकते हैं। इसकी सफलता ने दिखाया कि नियम तोड़ने वाला सिनेमा अक्सर सबसे यादगार होता है'।