Jio Hotstar पर इस सुपरहीरो फिल्म ने आते ही जमाया कब्जा, टॉप 10 में कर रही ट्रेंड
थिएटर्स में धमाका करने और बॉक्स ऑफिस पर जबरदस्त कमाई करने के बाद एक फैंटेसी एडवेंचर ओटीटी प्लेटफॉर्म Jio Hotstar पर रिलीज हुई है। आते ही इस फिल्म ने ओटीटी पर अपनी धाक जमा ली है। अगर आपने अब तक ये फिल्म नहीं देखी है तो जरूर देखें।
एंटरटेनमेंट डेस्क, नई दिल्ली। बॉक्स ऑफिस पर ताबड़तोड़ कमाई करने के बाद एक फैटेंसी एडवेंचर ओटीटी पर दस्तक देते ही अपना कब्जा जमा चुकी है। इस कम बजट की फिल्म ने बॉक्स ऑफिस पर जबरदस्त कमाई की और अच्छी कहानी की वजह से दर्शक भी इसकी ओर खींचे चले गए और क्रिटीक्स ने भी इसकी खूब सराहना की।
OTT पर आते ही जमाया कब्जा
यह फिल्म 31 अक्टूबर को जियो हॉटस्टार पर स्ट्रीम हुई और आते ही छा गई। फिल्म में एक युवा महिला व्यक्तिगत चुनौतियों का सामना करते हुए रहस्यमय कौशल की खोज करती है। इस बीच, जब बुराई सामने आती है, तो उसे बदलती दुनिया में अपनी शक्तियों और भाग्य को स्वीकार करना होगा। हम बात कर रहे हैं लोका चैप्टर 1 चंद्रा की। जो अगस्त में थिएटर्स में रिलीज हुई थी और इसने बॉक्स ऑफिस पर जबरदस्त प्रदर्शन किया था।
टॉप 10 में कर रही ट्रेंड
बॉक्स ऑफिस पर धमाल मचाने के बाद लोका ओटीटी पर भी अपनी धाक जमाए हुए है। फिल्म ने रिलीज के बाद से ही ओटीटी पर कब्जा जमाया हुआ है। बता दें फिल्म जियो हॉटस्टार पर नंबर 2 पर ट्रेंड कर रही है। यानि ओटीटी पर भी लोग फिल्म को खूब पसंद कर रहे हैं। इसमें कल्याणी प्रियदर्शन चंद्रा नाम की एक रहस्यमयी महिला की भूमिका निभा रही हैं, जो भारत के कर्नाटक राज्य में पहुंचती है और अंग तस्करी में शामिल एक गिरोह के साथ उलझ जाती है। फिल्म में नैसलेन, सैंडी मास्टर, अरुण कुरियन और चंदू सलीम कुमार भी हैं।
लोका 28 अगस्त 2025 को सिनेमाघरों में रिलीज हुई, जिसमें कलाकारों की एक्टिंग, विजुअल इफेक्ट्स, साउंडट्रैक की खूब तारीफ हुई। इसने बॉक्स-ऑफिस पर कई रिकॉर्ड बनाए और अब तक की सबसे ज्यादा कमाई करने वाली मलयालम फिल्म, 2025 की सबसे ज्यादा कमाई करने वाली मलयालम फिल्म और 2025 की सबसे ज्यादा कमाई करने वाली भारतीय फिल्मों में से एक बन गई।
