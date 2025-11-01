Jio Hotstar पर इस सुपरहीरो फिल्म ने आते ही जमाया कब्जा, टॉप 10 में कर रही ट्रेंड

एंटरटेनमेंट डेस्क, नई दिल्ली। बॉक्स ऑफिस पर ताबड़तोड़ कमाई करने के बाद एक फैटेंसी एडवेंचर ओटीटी पर दस्तक देते ही अपना कब्जा जमा चुकी है। इस कम बजट की फिल्म ने बॉक्स ऑफिस पर जबरदस्त कमाई की और अच्छी कहानी की वजह से दर्शक भी इसकी ओर खींचे चले गए और क्रिटीक्स ने भी इसकी खूब सराहना की।

OTT पर आते ही जमाया कब्जा यह फिल्म 31 अक्टूबर को जियो हॉटस्टार पर स्ट्रीम हुई और आते ही छा गई। फिल्म में एक युवा महिला व्यक्तिगत चुनौतियों का सामना करते हुए रहस्यमय कौशल की खोज करती है। इस बीच, जब बुराई सामने आती है, तो उसे बदलती दुनिया में अपनी शक्तियों और भाग्य को स्वीकार करना होगा। हम बात कर रहे हैं लोका चैप्टर 1 चंद्रा की। जो अगस्त में थिएटर्स में रिलीज हुई थी और इसने बॉक्स ऑफिस पर जबरदस्त प्रदर्शन किया था।