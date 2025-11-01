November OTT Releases: नवंबर में शुरू हुआ असली त्यौहार, OTT पर लौट रहे हैं इन सीरीज के सीक्वल

एंटरटेनमेंट डेस्क, नई दिल्ली। New OTT Releases: अक्टूबर का महीना OTT पर भले ही थोड़ा सुस्त रहा हो, लेकिन नवंबर में दर्शकों को एक सेकंड के लिए भी बोरियत का एहसास नहीं होने वाला है। इस महीने आपको हर हफ्ते मनोरंजन का डबल नहीं, बल्कि चार गुना डोज मिलेगा, क्योंकि आपके माइंड को स्ट्रेस फ्री करने के लिए ओटीटी पर उन सीरीज के सीक्वल लौट रहे हैं, जिनका फैंस एक लंबे समय से इंतजार कर रहे थे।

द फैमिली मैन से लेकर महारानी के सीजन 4 और स्ट्रेंजर थिंग्स के साथ कई बड़ी सीरीज के अगले पार्ट्स नवंबर में ही रिलीज होने वाले हैं। आपकी फेवरेट सीरीज का सीक्वल नवंबर की किस तारीख को ओटीटी प्लेटफॉर्म पर स्ट्रीम होगा, इसे नोट कर लीजिए, ताकि वह आपसे मिस न हो।

महारानी सीजन 4 (Maharani Season 4) हुमा कुरैशी ने भले ही अपने अभिनय की छाप भले ही एक बड़े लेवल पर न छोड़ी हो, लेकिन 'महारानी' बनकर तो वह ओटीटी प्लेटफॉर्म पर छा चुकी हैं। उनकी सोनी लिव की वेब सीरीज 'महारानी' के अब तक तीन सीजन आ चुके हैं, जिसमें बिहार की राजनीति को दर्शाया गया था। हुमा कुरैशी ने सीरीज में रानी भारती का किरदार अदा किया है, जो बिहार के मुख्यमंत्री (सोहम शाह) की पत्नी हैं। महारानी के चौथे सीजन में रानी भारती बिहार की राजनीति से निकलकर राष्ट्रीय राजनीति में अपनी जगह कैसे बनाई जाए, इस पर फोकस करती दिखाई देंगी।

प्लेटफॉर्म- नेटफ्लिक्स (Netflix) रिलीज डेट- 13 नवंबर 2025 जोनर- क्राइम थ्रिलर द फैमिली मैन 3 (The Family Man 3) द फैमिली मैन के सीजन 3 की घोषणा मेकर्स ने बहुत पहले ही कर दी थी, लेकिन लंबे समय तक सीरीज पर अपडेट न मिलने से फैंस निराश हो गए थे। अब श्रीकांत तिवारी (मनोज बाजपेयी) फाइनली एक नए मिशन के साथ लौट रहे हैं। सीजन 3 में श्रीकांत को और भी बड़े खतरों का सामना करना पड़ेगा। इस बार कहानी चीन द्वारा भारत के उत्तर-पूर्वी राज्यों पर हमले की है। इस बार श्रीकांत के सामने दो बड़े दुश्मन रुकमा और मीरा है। सीरीज में जयदीप अहलावत और निम्रत कौर भी नजर आएंगे।