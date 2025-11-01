Language
    November OTT Releases: नवंबर में शुरू हुआ असली त्यौहार, OTT पर लौट रहे हैं इन सीरीज के सीक्वल

    By Tanya Arora Edited By: Tanya Arora
    Updated: Sat, 01 Nov 2025 07:07 PM (IST)

    अक्टूबर में भले ही दीवाली थी, लेकिन नवंबर का महीना फैंस के लिए किसी त्यौहार से कम नहीं होने वाला है। इस महीने नेटफ्लिक्स से लेकर अमेजन प्राइम तक पर उन सीरीज के सीक्वल लौट रहे हैं, जिनका ऑडियंस एक लंबे समय से इंतजार कर रहे हैं। अगर आप भी OTT पर नहीं मिस करना चाहते अपनी फेवरेट सीरीज, तो फटाफट से देख लीजिए पूरी लिस्ट: 

    OTT प्लेटफॉर्म पर लौटेंगे इन सीरीज के सीक्वल

    एंटरटेनमेंट डेस्क, नई दिल्ली। New OTT Releases: अक्टूबर का महीना OTT पर भले ही थोड़ा सुस्त रहा हो, लेकिन नवंबर में दर्शकों को एक सेकंड के लिए भी बोरियत का एहसास नहीं होने वाला है। इस महीने आपको हर हफ्ते मनोरंजन का डबल नहीं, बल्कि चार गुना डोज मिलेगा, क्योंकि आपके माइंड को स्ट्रेस फ्री करने के लिए ओटीटी पर उन सीरीज के सीक्वल लौट रहे हैं, जिनका फैंस एक लंबे समय से इंतजार कर रहे थे। 

    द फैमिली मैन से लेकर महारानी के सीजन 4 और स्ट्रेंजर थिंग्स के साथ कई बड़ी सीरीज के अगले पार्ट्स नवंबर में ही रिलीज होने वाले हैं। आपकी फेवरेट सीरीज का सीक्वल नवंबर की किस तारीख को ओटीटी प्लेटफॉर्म पर स्ट्रीम होगा, इसे नोट कर लीजिए, ताकि वह आपसे मिस न हो। 

    महारानी सीजन 4 (Maharani Season 4)

    हुमा कुरैशी ने भले ही अपने अभिनय की छाप भले ही एक बड़े लेवल पर न छोड़ी हो, लेकिन 'महारानी' बनकर तो वह ओटीटी प्लेटफॉर्म पर छा चुकी हैं। उनकी सोनी लिव की वेब सीरीज 'महारानी' के अब तक तीन सीजन आ चुके हैं, जिसमें बिहार की राजनीति को दर्शाया गया था। हुमा कुरैशी ने सीरीज में रानी भारती का किरदार अदा किया है, जो बिहार के मुख्यमंत्री (सोहम शाह) की पत्नी हैं। महारानी के चौथे सीजन में रानी भारती बिहार की राजनीति से निकलकर राष्ट्रीय राजनीति में अपनी जगह कैसे बनाई जाए, इस पर फोकस करती दिखाई देंगी। 

    प्लेटफॉर्म- सोनी लिव (Sony Liv)

    रिलीज डेट- 7 नवंबर 2025 

    जोनर- पॉलिटिकल ड्रामा 

    दिल्ली क्राइम सीजन 3 (Delhi Crime Season 3)

    डीसीपा वर्तिका चतुर्वेदी एक नए केस की गुत्थी को सुलझाने के लिए लौट रही हैं। शेफाली शाह की वेब सीरीज का पहला सीजन निर्भया केस के इर्द-गिर्द घूमता है, तो वहीं दूसरे सीजन में कच्छा-बनियान गैंग पर क्रेंदित था। अब दिल्ली क्राइम के तीसरे सीजन में दर्शकों को मानव तस्करी की भयावह दुनिया का सच दिखाया जाएगा। शेफाली शाह के साथ इस सीजन में हुमा कुरैशी, रसिका दुग्गलराजेश तैलंगआदिल हुसैन जैसे कलाकार भी दिखाई देंगे। 

    प्लेटफॉर्म- नेटफ्लिक्स (Netflix)

    रिलीज डेट- 13 नवंबर 2025 

    जोनर- क्राइम थ्रिलर

    द फैमिली मैन 3 (The Family Man 3)

    द फैमिली मैन के सीजन 3 की घोषणा मेकर्स ने बहुत पहले ही कर दी थी, लेकिन लंबे समय तक सीरीज पर अपडेट न मिलने से फैंस निराश हो गए थे। अब श्रीकांत तिवारी (मनोज बाजपेयी) फाइनली एक नए मिशन के साथ लौट रहे हैं। सीजन 3 में श्रीकांत को और भी बड़े खतरों का सामना करना पड़ेगा। इस बार कहानी चीन द्वारा भारत के उत्तर-पूर्वी राज्यों पर हमले की है। इस बार श्रीकांत के सामने दो बड़े दुश्मन रुकमा और मीरा है। सीरीज में जयदीप अहलावत और निम्रत कौर भी नजर आएंगे। 

    प्लेटफॉर्म- प्राइम वीडियो (Prime Video) 

    रिलीज डेट- 21 नवंबर 

    जोनर - स्पाई एक्शन थ्रिलर 

    स्ट्रेंजर थिंग्स सीजन 5 (Stranger Things Season 5)

    स्ट्रेंजर थिंग्स सीजन 5 इस साल की मोस्ट अवेटेड वेब सीरीज है। ये साईं-फाई ड्रामा सीरीज का आखिरी सीजन है, जिसे तीन अलग-अलग भागों में रिलीज किया जाएगा। इसके शुरुआती चार एपिसोड 27 नवंबर को आएंगे, उसके बाद अगले तीन एपिसोड 26 दिसंबर 2025 और फाइनल एपिसोड 1 जनवरी 2026 को रिलीज किया जाएगा। बीते दिनों ही मेकर्स ने स्ट्रेंजर थिंग्स का ट्रेलर रिलीज किया है, जिसमें इस बार हॉकिन्स में भयानक राक्षस 'वेकना' को इंट्रोड्यूज किया जाएगा, जो  लोगों को दर्दनाक तरीके से मारता है। 

    प्लेटफॉर्म- नेटफ्लिक्स (Netflix)

    रिलीज डेट- 21 नवंबर 

    जोनर- साइंस-फिक्शन ड्रामा

