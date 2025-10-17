OTT Release This Week: ओटीटी पर इस हफ्ते एक्शन, हॉरर और थ्रिल का ट्रिपल डोज, नई फिल्में-सीरीज से होगा महामनोरंजन

Language
    By Rinki Tiwari Edited By: Rinki Tiwari
    Updated: Fri, 17 Oct 2025 11:08 AM (IST)

    OTT Release This Week: इस हफ्ते ओटीटी प्लेटफॉर्म्स पर कई नई फिल्में और वेब सीरीज रिलीज हो रही हैं। इनमें एक्शन, हॉरर, रोमांस और थ्रिलर जैसे अलग-अलग जॉनर शामिल हैं। इस वीकेंड आप अपनी सीट से एक सेकंड के लिए भी उठ नहीं पाएंगे। यहां देखिए नई फिल्मों और सीरीज की लिस्ट। 

    ओटीटी पर इस हफ्ते रिलीज होने वाली नई फिल्में और सीरीज। फोटो क्रेडिट- एक्स

    एंटरटेनमेंट डेस्क, नई दिल्ली। OTT Release This Week: ओवर द टॉप यानी ओटीटी पर हर हफ्ते नई फिल्मों और वेब सीरीज का संगम देखने को मिलता है। अलग-अलग प्लेटफॉर्म पर एक से बढ़कर एक फिल्में और सीरीज रिलीज होती हैं। इस हफ्ते भी मनोरंजन का डोज जबरदस्त होगा।

    इस हफ्ते ओटीटी प्लेटफॉर्म पर मनोरंजन ही मनोरंजन मिलेगा क्योंकि इस बार सिर्फ एक्शन नहीं, बल्कि हॉरर, रोंमांस और थ्रिल भी होगा। इस हफ्ते ओटीटी पर कौन-कौन सी फिल्में और वेब सीरीज रिलीज हुई हैं, फटाफट देखिए यह लिस्ट...

    बागी 4 (Baaghi 4)

    ए हर्षा के निर्देशन में बनी फिल्म बागी 4 इसी साल 5 सितंबर को सिनेमाघरों में रिलीज हुई थी। टाइगर श्रॉफ, संजय दत्त, श्रेयस तलपड़े, हरनाज संधू और सोनम बाजवा स्टारर मूवी एक एक्शन थ्रिलर मूवी है। फिल्म में रौनी (टाइगर श्रॉफ) अपनी प्रेमिका की सच्चाई जानने के लिए ऐसी-ऐसी गुत्थियां सुलझाता है जो सभी के होश उड़ा देता है।

    OTT - Amazon Prime Video (17 October 2025)

    हाउ टू ट्रेन योर ड्रैगन (How To Train Your Dragon)

    2025 की बेस्ट मूवीज में शुमार हाउ टू ट्रेन योर ड्रैगन ने बॉक्स ऑफिस पर तूफान मचाने के बाद ओटीटी पर भी एंट्री मार ली है। यह फिल्म 13 अक्टूबर को ही ऑनलाइन स्ट्रीमिंग के लिए तैयार हो चुकी है। फिल्म की कहानी एक वाइकिंग लड़के और एक ड्रैगन की दोस्ती के इर्द-गिर्द घूमती है।

    OTT- Jio Hotstar

    how to train your dragon movie

    किष्किन्धापुरी (Kishkindhapuri)

    अगर आप हॉरर मूवीज के शौकीन हैं तो आपको किष्किन्धापुरी जरूर देखनी चाहिए। यह फिल्म इस साल की मोस्ट IMDb रेटेड मूवीज में शामिल है। अनुपमा परमेश्वरम और साई श्रीनिवास स्टारर मूवी की कहानी एक भूतिया रेडियो स्टेशन के इर्द-गिर्द घूमती है।

    OTT- Zee5 (17 October 2025)

    मिराज (Mirage)

    क्राइम थ्रिलर मिराज सस्पेंस मूवीज के दीवानों के लिए बेस्ट च्वॉइस हो सकती है। इस फिल्म को 7.1 रेटिंग मिली है। फिल्म की कहानी अभिराम (अपर्णा) की है जिसके मंगेतर की अचानक मौत हो जाती है। मगर जब पुलिस ऑफिसर और बिजनेसमैन उसके मंगेतर के घर जाते हैं, तो वहां उन्हें कुछ ऐसा मिलता है जो पूरी कहानी बदल देता है।

    OTT- Sony LIV (20 October 2025)

    भागवत चैप्टर वन: राक्षस (Bhagwat Chapter One: Raakshas)

    अरशद वारसी और जीतेंद्र कुमार स्टारर क्राइम थ्रिलर भागवत चैप्टर 1 राक्षस को लेकर काफी समय से बज बना हुआ था। आज आखिरकार यह फिल्म ओटीटी पर रिलीज हो गई है। फिल्म की कहानी लापता लड़कियों को ढूंढने की है। इंस्पेक्टर विश्वास भागवत इस गुत्थी को सुलझाने के लिए एक मिशन पर निकलते हैं।

    OTT - Zee5 (17 October 2025)

    फाइनल डेस्टिनेशन ब्लडलाइंस (Final Destination Bloodlines)

    फाइनल डेस्टिनेशन ब्लडलाइंस पांच महीने बाद सिनेमाघरों के बाद ओटीटी प्लेटफॉर्म पर रिलीज हो गई है। यह एक सस्पेंस और थ्रिल से भरपूर मूवी है। कहानी स्टेफनी की है जो अतीत और भविष्य के बीच फंसी हुई है। उसकी दादी ने अतीत में मौत को चकमा दिया था जो अब उसके परिवार के पीछे पड़ी हुई है।

    OTT- Jio Hotstar

    आवर फॉल्ट (Our Fault)

    स्पैनिश ड्रामा आवर फॉल्ट डोमिंगो गोंजालेज की ट्रिलॉजी है जिसकी तीसरी किश्त कल यानी 16 अक्टूबर को रिलीज हो गई है। फिल्म की कहानी सौतेले भाई-बहन की लव स्टोरी पर आधारित है। दोनों अपने रिलेशनशिप में आगे बढ़ते हैं या फिर हमेशा के लिए अलग होते हैं, कहानी इसी के इर्द-गिर्द है।

    Our Fault

    OTT- Amazon Prime Video

    लोका चैप्टर 1 चंद्रा (Lokah Chapter 1: Chandra)

    दुलकर सलमान निर्मित सुपरहीरो मूवी लोका चैप्टर 1 चंद्रा भी सिनेमाघरों में धमाल मचाने के बाद ओटीटी पर एंट्री मार चुकी है। 300 करोड़ रुपये के ऊपर कमाई करने वाली लोका मूवी अब ऑनलाइन स्ट्रीम होने के लिए तैयार है। कहानी चंद्रा की है जो बुराइयों को खत्म करने के लिए अपनी शक्तियों का इस्तेमाल करती है।

    OTT- Jio Hotstar (17 October 2025)

    इसके अलावा 'नो वन सॉ अस लीव' (नेटफ्लिक्स), 'द डिप्लोमेट सीजन 3' (नेटफ्लिक्स), 'अभ्यंतरा कुट्टावली' (जी5) जैसी फिल्में भी ओटीटी पर आ रही हैं।

