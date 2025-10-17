Baaghi 4 OTT Release: थिएटर्स के बाद ओटीटी पर टाइगर श्रॉफ की 'बागी' ने मारी एंट्री, इस प्लेटफॉर्म पर आज से हुई स्ट्रीम

एंटरटेनमेंट डेस्क, नई दिल्ली। टाइगर श्रॉफ की मोस्ट एंटीसिपेटेड मूवी बागी 4 (Baaghi 4) पिछले महीने ही सिनेमाघरों में रिलीज हुई थी। अब करीब डेढ़ महीने बाद इस फिल्म ने ओटीटी पर दस्तक दे दी है। काफी समय से इस फिल्म की ओटीटी रिलीज का इंतजार हो रहा था। अब आखिरकार पता चल गया है कि कब और कहां स्ट्रीम हो रही है।

बागी 4 पिछले महीने यानी 5 सितंबर को सिनेमाघरों में रिलीज हुई। साजिद नाडियाडवाला की फ्रेंचाइजी बागी की पिछली तीन फिल्में अच्छी रहीं। मिला-जुला रिएक्शन भी मिला और अच्छी कमाई भी। मगर बागी 4 को वैसा रिस्पॉन्स नहीं मिला, जैसी इससे उम्मीद थी।

बागी 4 की स्टार कास्ट बागी 4 में टाइगर श्रॉफ के साथ मुख्य भूमिका में हरनाज कौर संधू, सोनम बाजवा और संजय दत्त थे। फिल्म में श्रेयस तलपड़े की भी अहम भूमिका थी। फिल्म का निर्देशन ए हर्षा ने किया था। इसे मिला-जुला रिव्यू मिला था और बॉक्स ऑफिस कलेक्शन भी बहुत खास नहीं रहा।

बागी 4 हिट या फ्लॉप बॉलीवुड हंगामा के मुताबिक, कथित तौर पर 80 करोड़ रुपये के बजट में बनी बागी 4 ने घरेलू बॉक्स ऑफिस पर करीब 47.40 करोड़ रुपये का कारोबार किया था। भारत ही नहीं, विदेशों में भी बागी 4 का चार्म फीका रहा। इसने ओवरसीज में मात्र 9.96 करोड़ कमाए। ग्रॉस कलेक्शन को मिलाकर वर्ल्डवाइड कमाई सिर्फ 66.39 करोड़ रुपये रही।