Baaghi 4 OTT Release: थिएटर्स के बाद ओटीटी पर टाइगर श्रॉफ की 'बागी' ने मारी एंट्री, इस प्लेटफॉर्म पर आज से हुई स्ट्रीम
Baaghi 4 OTT Release Date: टाइगर श्रॉफ की फिल्म बागी 4 पिछले महीने सिनेमाघरों में रिलीज हुई थी, लेकिन बॉक्स ऑफिस पर इसे खास सफलता नहीं मिली। अब यह फिल्म ओटीटी प्लेटफॉर्म पर स्ट्रीम हो रही है। इसमें टाइगर श्रॉफ के साथ हरनाज कौर संधू, सोनम बाजवा और संजय दत्त मुख्य भूमिकाओं में हैं।
एंटरटेनमेंट डेस्क, नई दिल्ली। टाइगर श्रॉफ की मोस्ट एंटीसिपेटेड मूवी बागी 4 (Baaghi 4) पिछले महीने ही सिनेमाघरों में रिलीज हुई थी। अब करीब डेढ़ महीने बाद इस फिल्म ने ओटीटी पर दस्तक दे दी है। काफी समय से इस फिल्म की ओटीटी रिलीज का इंतजार हो रहा था। अब आखिरकार पता चल गया है कि कब और कहां स्ट्रीम हो रही है।
बागी 4 पिछले महीने यानी 5 सितंबर को सिनेमाघरों में रिलीज हुई। साजिद नाडियाडवाला की फ्रेंचाइजी बागी की पिछली तीन फिल्में अच्छी रहीं। मिला-जुला रिएक्शन भी मिला और अच्छी कमाई भी। मगर बागी 4 को वैसा रिस्पॉन्स नहीं मिला, जैसी इससे उम्मीद थी।
बागी 4 की स्टार कास्ट
बागी 4 में टाइगर श्रॉफ के साथ मुख्य भूमिका में हरनाज कौर संधू, सोनम बाजवा और संजय दत्त थे। फिल्म में श्रेयस तलपड़े की भी अहम भूमिका थी। फिल्म का निर्देशन ए हर्षा ने किया था। इसे मिला-जुला रिव्यू मिला था और बॉक्स ऑफिस कलेक्शन भी बहुत खास नहीं रहा।
बागी 4 हिट या फ्लॉप
बॉलीवुड हंगामा के मुताबिक, कथित तौर पर 80 करोड़ रुपये के बजट में बनी बागी 4 ने घरेलू बॉक्स ऑफिस पर करीब 47.40 करोड़ रुपये का कारोबार किया था। भारत ही नहीं, विदेशों में भी बागी 4 का चार्म फीका रहा। इसने ओवरसीज में मात्र 9.96 करोड़ कमाए। ग्रॉस कलेक्शन को मिलाकर वर्ल्डवाइड कमाई सिर्फ 66.39 करोड़ रुपये रही।
Photo Credit - X
यह भी पढ़ें- 1 घंटे 53 मिनट की दमदार मूवी ने OTT पर मारी एंट्री, अजीबोगरीब प्रेम कहानी घुमा देगी आपका दिमाग
बागी 4 की कहानी
फिल्म की कहानी की बात करें तो रौनी (टाइगर श्रॉफ) एक्सीडेंट के बाद कोमा में चला जाता है और महीनों के बाद जब उसे होश आता है तो उसे बस अलीशा (हरनाज कौर संधू) याद है। रौनी को उसका फभाई बताता है कि अलीशा नाम की कोई लड़की उसकी जिंदगी में नहीं है। वह बस उसकी कल्पनाओं में है। जैसे-जैसे कहानी आगे बढ़ती है, सस्पेंस और भी गहरा होने लगता है।
Photo Credit - X
ओटीटी पर कहां देखें बागी 4?
फिल्म में संजय दत्त ने खलनायक की भूमिका निभाई है। फिल्म में धांसू एक्शन है। अगर आपने अभी तक इसे थिएटर्स में नहीं देखा है तो कोई बात नहीं। अब यह ओटीटी पर आ गई है। 17 अक्टूबर 2025 से आप बागी 4 को ओटीटी प्लेटफॉर्म अमेजन प्राइम वीडियो (Amazon Prime Video) पर स्ट्रीम हो रही है।
कमेंट्स
सभी कमेंट्स (0)
बातचीत में शामिल हों
कृपया धैर्य रखें।