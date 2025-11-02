DDLJ OTT Release: मराठा मंदिर नहीं अब घर बैठे देखें DDLJ, शाह रुख के बर्थडे पर Netflix का तोहफा
DDLJ OTT Release: 1995 में रिलीज हुई डीडीएलजे का रोमांस आज भी उतना ही दिलचस्प लगता है। शाह रुख खान और काजोल की रोमांटिक फिल्म 30 सालों बाद भी मुंबई के मराठा मंदिर में दिखाई जाती है। लेकिन अब आपको इस फिल्म का लुत्फ उठाने के लिए मुंबई जाने की जरूरत नहीं क्योंकि अब आप इस कल्ट क्लासिक को घर बैठे भी देख सकते हैं।
एंटरटेनमेंट डेस्क, नई दिल्ली। बॉलीवुड के बादशाह शाह रुख खान इस साल अपना 60 वां बर्थडे मना रहे हैं। इस मौके पर नेटफ्लिक्स ने एसआरके के फैंस को जबरदस्त तोहफा दिया है। ओटीटी प्लेटफॉर्म ने वायआरएफ से हाथ मिला लिया है। जिसमें कुछ टाइमलेस फिल्मों को स्ट्रीम की जा रही हैं।
घर बैठे देख सकेंगे दिलवाले दुल्हनिया ले जाएंगे
दिलवाले दुल्हनिया ले जाएंगे का क्रेज आज भी उतना ही है इसीलिए तो यह फिल्म 3 दशकों से मराठा मंदिर में देखी जा रही है। ओल्ड स्कूल रोमांस को लोग आज भी उतना ही पसंद कर रहे हैं, तो अगर यह रोमांस घर बैठे देखा जा सके तो इससे बेहतर बात और क्या हो सकती है। ओटीटी प्लेटफॉर्म नेटफ्लिक्स ने वायआरएफ से हाथ मिला लिया है जिसके तहत इस पर शाह रुख की टाइमलेस फिल्में स्ट्रीम की जा रही हैं। जी हां आप आज से ही शाह रुख खान की कल्ट क्लासिक डीडीएलजे को नेटफ्लिक्स पर देख सकते हैं।
ये फिल्में भी हुईं स्ट्रीम
शाह रुख खान की सिर्फ डीडीएलजे ही नहीं बल्कि कई रोमांटिक फिल्मों का लुत्फ अब नेटफ्लिक्स पर उठाया जा सकता है। नेटफ्लिक्स ने शाह रुख के बर्थडे पर दिलवाले दुल्हनिया ले जाएंगे समेत दिल तो पागल है, वीर जारा, मोहब्बतें, डर, रब ने बना दी जोड़ी, जब तक है जान, फैन, जैसी फिल्में भी स्ट्रीम कर दी हैं। जिन्हें आप देख सकते हैं।
1980 के दशक के अंत में और उन्होंने 1992 में म्यूजिकल रोमांस दीवाना से हिंदी फिल्म में डेब्यू किया। उन्हें शुरुआत में बाजीगर (1993) और डर (1993) फिल्मों में खलनायक की भूमिका निभाने के लिए पहचाना गया। खान ने दिलवाले दुल्हनिया ले जाएंगे (1995), दिल तो पागल है (1997), कुछ कुछ होता है (1998), मोहब्बतें (2000), कभी खुशी कभी गम (2001), कल हो ना हो (2003), वीर-जारा (2004), और कभी अलविदा ना कहना जैसी फिल्मों में काम करके खुद की पहचान बनाई और आज उन्हें बॉलीवुड का बादशाह, किंग ऑफ रोमांस के नाम से जाना जाता है।
