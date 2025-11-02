DDLJ OTT Release: मराठा मंदिर नहीं अब घर बैठे देखें DDLJ, शाह रुख के बर्थडे पर Netflix का तोहफा

एंटरटेनमेंट डेस्क, नई दिल्ली। बॉलीवुड के बादशाह शाह रुख खान इस साल अपना 60 वां बर्थडे मना रहे हैं। इस मौके पर नेटफ्लिक्स ने एसआरके के फैंस को जबरदस्त तोहफा दिया है। ओटीटी प्लेटफॉर्म ने वायआरएफ से हाथ मिला लिया है। जिसमें कुछ टाइमलेस फिल्मों को स्ट्रीम की जा रही हैं।

घर बैठे देख सकेंगे दिलवाले दुल्हनिया ले जाएंगे दिलवाले दुल्हनिया ले जाएंगे का क्रेज आज भी उतना ही है इसीलिए तो यह फिल्म 3 दशकों से मराठा मंदिर में देखी जा रही है। ओल्ड स्कूल रोमांस को लोग आज भी उतना ही पसंद कर रहे हैं, तो अगर यह रोमांस घर बैठे देखा जा सके तो इससे बेहतर बात और क्या हो सकती है। ओटीटी प्लेटफॉर्म नेटफ्लिक्स ने वायआरएफ से हाथ मिला लिया है जिसके तहत इस पर शाह रुख की टाइमलेस फिल्में स्ट्रीम की जा रही हैं। जी हां आप आज से ही शाह रुख खान की कल्ट क्लासिक डीडीएलजे को नेटफ्लिक्स पर देख सकते हैं।