90s की क्वीन थी ये एक्ट्रेस, एक्सीडेंट-कैंसर बना करियर में रोड़ा... Aamir Khan संग चंद सेकंड के Ad से बन गई थीं स्टार

एंटरटेनमेंट डेस्क, नई दिल्ली। 90 के दशक में जब शाहरुख खान (Shah Rukh Khan) बॉलीवुड के 'किंग' (King) बन रहे थे, उसी दौरान एक ऐसी अभिनेत्री ने सिनेमाई दुनिया में कदम रखा, जिसकी मासूमियत और अभिनय ने लाखों दिलों को छू लिया। एक तरफ कलाकारों को इंडस्ट्री में सालों संघर्ष करने के बाद लोकप्रियता मिलती है, लेकिन इस अदाकारा को अपनी पहली ही फिल्म से रातोंरात स्टारडम मिल गया था।

सिर्फ अभिनय ही क्यों, यह एक्ट्रेस जब मॉडलिंग में आईं, तब भी सफल रहीं। ब्यूटी पेजेंट में हिस्सा लिया, मिस इंडिया कॉम्पटीशन का हिस्सा रहीं, यही नहीं बड़े ब्रांड्स के साथ काम किया। आमिर खान के साथ चंद सेकंड्स के एड से वह पॉपुलर हो गई थीं और जब उन्हें पहली फिल्म मिली, वो भी सुपरहिट हो गई।

इस अभिनेत्री का मॉडलिंग और फिल्मी करियर की शुरुआत बहुत अच्छी रही, लेकिन बैक-टू-बैक प्रॉब्लम्स ने उनके करियर में बाधा डाल दी। जिस अभिनेत्री की यहां बात हो रही है, वो हैं महिमा चौधरी (Mahima Chaudhry)। पहली फिल्म से स्टार बन गई थीं महिमा चौधरी सुभाष घई की ब्लॉकबस्टर फिल्म 'परदेस' (1997) से अपनी शुरुआत करने वाली महिमा रातों-रात स्टार बन गई थीं। 'गंगा' के किरदार में उनकी सादगी और दमदार परफॉरमेंस को दर्शकों ने खूब सराहा, जिसके लिए उन्हें बेस्ट फीमेल डेब्यू का फिल्मफेयर अवॉर्ड भी मिला। इससे पहले वह आमिर खान और ऐश्वर्या राय के साथ Pepsi Ad में साथ दिखाई दी थीं।