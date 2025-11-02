90s की क्वीन थी ये एक्ट्रेस, एक्सीडेंट-कैंसर बना करियर में रोड़ा... Aamir Khan संग चंद सेकंड के Ad से बन गई थीं स्टार
मॉडलिंग की, ब्यूटी पेजेंट का हिस्सा रहीं, पहली फिल्म से स्टार बनीं... आज हम आपको 90 दशक की एक ऐसी अदाकारा के बारे में बताने जा रहे हैं जिसे स्टारडम तो मिला लेकिन निजी जिंदगी में कुछ ऐसा हुआ कि फिल्मी वर्ल्ड से दूर रहना पड़ा। उन्होंने शाह रुख खान (Shah Rukh Khan) के साथ ब्लॉकबस्टर मूवी दी। चलिए उनके बारे में बताते हैं।
एंटरटेनमेंट डेस्क, नई दिल्ली। 90 के दशक में जब शाहरुख खान (Shah Rukh Khan) बॉलीवुड के 'किंग' (King) बन रहे थे, उसी दौरान एक ऐसी अभिनेत्री ने सिनेमाई दुनिया में कदम रखा, जिसकी मासूमियत और अभिनय ने लाखों दिलों को छू लिया। एक तरफ कलाकारों को इंडस्ट्री में सालों संघर्ष करने के बाद लोकप्रियता मिलती है, लेकिन इस अदाकारा को अपनी पहली ही फिल्म से रातोंरात स्टारडम मिल गया था।
सिर्फ अभिनय ही क्यों, यह एक्ट्रेस जब मॉडलिंग में आईं, तब भी सफल रहीं। ब्यूटी पेजेंट में हिस्सा लिया, मिस इंडिया कॉम्पटीशन का हिस्सा रहीं, यही नहीं बड़े ब्रांड्स के साथ काम किया। आमिर खान के साथ चंद सेकंड्स के एड से वह पॉपुलर हो गई थीं और जब उन्हें पहली फिल्म मिली, वो भी सुपरहिट हो गई।
इस अभिनेत्री का मॉडलिंग और फिल्मी करियर की शुरुआत बहुत अच्छी रही, लेकिन बैक-टू-बैक प्रॉब्लम्स ने उनके करियर में बाधा डाल दी। जिस अभिनेत्री की यहां बात हो रही है, वो हैं महिमा चौधरी (Mahima Chaudhry)।
पहली फिल्म से स्टार बन गई थीं महिमा चौधरी
सुभाष घई की ब्लॉकबस्टर फिल्म 'परदेस' (1997) से अपनी शुरुआत करने वाली महिमा रातों-रात स्टार बन गई थीं। 'गंगा' के किरदार में उनकी सादगी और दमदार परफॉरमेंस को दर्शकों ने खूब सराहा, जिसके लिए उन्हें बेस्ट फीमेल डेब्यू का फिल्मफेयर अवॉर्ड भी मिला। इससे पहले वह आमिर खान और ऐश्वर्या राय के साथ Pepsi Ad में साथ दिखाई दी थीं।
कार एक्सीडेंट से बदली किस्मत
'परदेस' की सफलता के बाद महिमा चौधरी का करियर तेजी से आगे बढ़ रहा था। उन्होंने 'दाग: द फायर', 'धड़कन', 'कुरुक्षेत्र' और 'दिल क्या करे' जैसी कई हिट और सफल फिल्मों में काम किया लेकिन साल 1999 में एक भयानक कार एक्सीडेंट ने उनकी जिंदगी बदल दी और उनके करियर पर भी असर पड़ा। 'दिल क्या करे' की शूटिंग के दौरान बेंगलुरु में उनकी कार ट्रक से टकरा गई। यह हादसा इतना भीषण था कि चेहरे समेत एक्ट्रेस के पूरे शरीर में गहरी चोटें आई थीं। इसके बाद वह कुछ समय के लिए फिल्मी दुनिया से दूर हो गई थीं।
कैंसर से भी जूझीं एक्ट्रेस
बाद में महिमा चौधरी ने फिर कमबैक किया लेकिन पहले वाला स्टारडम नहीं मिला। कुछ साल पहले एक्ट्रेस को ब्रेस्ट कैंसर भी हो गया था जिसका सालों तक इलाज चला। हालांकि, अब वह ठीक हैं और फिर से मूवीज में काम करना शुरू कर दिया। कैंसर की वजह से महिमा 8 साल तक इंडस्ट्री से गायब रहीं और फिर 2024 में सिग्नेचर से डेब्यू किया। जल्द ही वह संजय मिश्रा के साथ दुर्लभ प्रसाद की दूसरी शादी में नजर आएंगी।
