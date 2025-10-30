52 साल की उम्र में Mahima Chaudhary ने की दूसरी शादी? जानिए कौन हैं उनके पहले पति जिससे हो चुका है तलाक

एंटरटेनमेंट डेस्क, नई दिल्ली। पॉपुलर बॉलीवुड एक्ट्रेस महिमा चौधरी (Mahima Chaudhary) ने इंटरनेट पर तहलका ही मचा दिया। 52 साल की एक्ट्रेस दुल्हन के जोड़े में नजर आईं और सबको बताया कि उन्होंने संजय मिश्रा (Sanjay Mishra) के साथ शादी कर ली है। रेड कलर की साड़ी में महिमा चौधरी बेहद खूबसूरत नजर आ रही थीं।

विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

महिमा से 10 साल बड़े हैं संजय मिश्रा पैप्स के साथ उनकी बातचीत की वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रही थी। सब ये देखकर हैरान थे कि क्या वाकई में महिमा चौधरी ने दूसरी शादी कर ली है? संजय मिश्रा के साथ नजर आ रही एक्ट्रेस ने पैप्स से कहा कि वो उनके घर मिठाई भी पहुंचाएंगी। संजय मिश्रा की उम्र 62 साल है।

View this post on Instagram A post shared by Sanjay Mishra (@imsanjaimishra) बेहद खूबसूरत हैं महिमा चौधरी की बेटी बॉबी तलाकशुदा थे और महिमा से मिलने से पहले दूसरी शादी करने के बारे में सोच रहे थे। दोनों ने गुपचुप तरीके से शादी की थी, जिसे सीक्रेट ही रखा गया। साल 2007 में महिमा मां बनीं और एक बेटी को जन्म दिया। उनकी बेटी का नाम एरियाना है। हालांकि, कुछ अनसुलझे मुद्दों के कारण दोनों जल्द ही अलग हो गए। महिमा अब सिंगल मदर के तौर पर अपनी बेटी को पाल रही हैं। महिमा की तरह ही उनकी बेटी एरियाना भी बेहद खूबसूरत हैं। अक्सर उनकी खूबसूरती को हॉलीवुड एक्ट्रेस सेलेना गोमेज से कंपेयर किया जाता है।