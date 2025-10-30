Language
    52 साल की उम्र में Mahima Chaudhary ने की दूसरी शादी? जानिए कौन हैं उनके पहले पति जिससे हो चुका है तलाक

    By Surabhi Shukla Edited By: Surabhi Shukla
    Updated: Thu, 30 Oct 2025 04:42 PM (IST)

    महिमा चौधरी (Mahima Chaudhary) और संजय मिश्रा ने मुंबई में फैंस को तब सरप्राइज कर दिया जब दोनों दूल्हा-दुल्हन के लिबास में नजर आए। दोनों ने मीडिया में आकर ये बताया कि उनकी शादी हो चुकी है। हालांकि ये उनकी लेटेस्ट मूवी के प्रमोशन की एक ट्रिक थी। इसके बाद से सोशल मीडिया पर लोग उनके पहले पति के बारे में खोजने लगे।

    संजय मिश्रा और महिमा चौधरी (फोटो-इंस्टाग्राम )

    एंटरटेनमेंट डेस्क, नई दिल्ली। पॉपुलर बॉलीवुड एक्ट्रेस महिमा चौधरी (Mahima Chaudhary) ने इंटरनेट पर तहलका ही मचा दिया। 52 साल की एक्ट्रेस दुल्हन के जोड़े में नजर आईं और सबको बताया कि उन्होंने संजय मिश्रा (Sanjay Mishra) के साथ शादी कर ली है। रेड कलर की साड़ी में महिमा चौधरी बेहद खूबसूरत नजर आ रही थीं।

    महिमा से 10 साल बड़े हैं संजय मिश्रा

    पैप्स के साथ उनकी बातचीत की वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रही थी। सब ये देखकर हैरान थे कि क्या वाकई में महिमा चौधरी ने दूसरी शादी कर ली है? संजय मिश्रा के साथ नजर आ रही एक्ट्रेस ने पैप्स से कहा कि वो उनके घर मिठाई भी पहुंचाएंगी। संजय मिश्रा की उम्र 62 साल है।

    हालांकि आपको बता दें कि इस खबर में कोई सच्चाई नहीं है। दोनों लोग अपनी अपकमिंग फिल्म 'दुर्लभ प्रसाद की दूसरी शादी'(Durlabh Prasad Ki Doosri Shadi) को प्रमोट कर रहे थे। फिल्म को सिद्धांत राज ने डायरेक्ट किया है।

    कौन हैं महिमा चौधरी के पहले पति?

    वहीं बात अगर महिमा चौधरी के रिलेशनशिप पर करें तो एक्ट्रेस सबसे पहले टेनिस स्टार लिएंडर पेस को डेट कर रही थीं। लेकिन साल 2006 में उनका ब्रेकअप हो गया। इसके बाद महिमा चौधरी ने 19 मार्च, 2006 को कोलकाता के एक आर्किटेक्ट बॉबी मुखर्जी से शादी कर ली थी।

     
     
     
    बेहद खूबसूरत हैं महिमा चौधरी की बेटी

    बॉबी तलाकशुदा थे और महिमा से मिलने से पहले दूसरी शादी करने के बारे में सोच रहे थे। दोनों ने गुपचुप तरीके से शादी की थी, जिसे सीक्रेट ही रखा गया। साल 2007 में महिमा मां बनीं और एक बेटी को जन्म दिया। उनकी बेटी का नाम एरियाना है। हालांकि, कुछ अनसुलझे मुद्दों के कारण दोनों जल्द ही अलग हो गए। महिमा अब सिंगल मदर के तौर पर अपनी बेटी को पाल रही हैं। महिमा की तरह ही उनकी बेटी एरियाना भी बेहद खूबसूरत हैं। अक्सर उनकी खूबसूरती को हॉलीवुड एक्ट्रेस सेलेना गोमेज से कंपेयर किया जाता है।

    वहीं संजय मिश्रा भी दो शादियां कर चुके हैं। उनकी पहली शादी रोशनी अचरेजा से हुई थी और उनका एक बेटा है। इसके बाद साल 2009 में उन्होंने किरण मिश्रा से दूसरी शादी की। उनकी और किरण की दो बेटियां हैं जिनका नाम पल और लम्हा है।

