52 साल की Mahima Chaudhry ने संजय मिश्रा संग रचाई दूसरी शादी? दुल्हन के जोड़े में सजी दिखीं 'परदेस गर्ल'
बॉलीवुड एक्ट्रेस महिमा चौधरी (Mahima Chaudhry) इस वक्त हेडलाइंस में छाई हुई हैं और उसकी वजह उनका लेटेस्ट लुक है जिसे देख हर कोई हैरान रह गया। वह दुल्हन के लिबास में पैपराजी के साथ पोज देती हुई नजर आईं।
एंटरटेनमेंट डेस्क, नई दिल्ली। फिल्मी दुनिया से दूरी बनाने वालीं महिमा चौधरी (Mahima Chaudhry) इस वक्त पूरे सोशल मीडिया पर छाई हुई हैं और हर कोई उनकी शादी को लेकर चर्चा कर रहा है। वह दुल्हन के लिबास में अपने दूल्हे के साथ पोज देती हुई नजर आईं और पैप्स से कहा कि वह मिठाई खाकर जाएं।
महिमा चौधरी आजकल फिल्मों में कम एक्टिव हैं। इस साल भले ही उन्होंने दो मूवीज में काम किया, लेकिन वह लाइमलाइट में नहीं रही। मगर अब उन्होंने सोशल मीडिया पर हलचल पैदा कर दी। वह गूगल पर ट्रेंड कर रही हैं और इसकी वजह उनका ब्राइडल लुक है।
महिमा और संजय मिश्रा ने रचाई दूसरी शादी
दरअसल, बीते दिन महिमा चौधरी दुल्हन के लिबास में नजर आईं और उनके साथ दिग्गज अभिनेता संजय मिश्रा (Sanjay Mishra) भी साथ दिखे। वीडियो में देखा जा सकता है कि दोनों किस तरह साथ में पैप्स के सामने फोटोज खिंचवाने आए और वहां मौजूद लोगों ने उन्हें बधाइयां दीं। इस दौरान महिमा ने यहां तक कहा कि वह शादी में नहीं आए पाए, तो मिठाई खाकर ही जाएं।
क्या है वायरल वीडियो का सच?
अब महिमा और संजय मिश्रा का ये वीडियो देख लोग कन्फ्यूजन में पड़ गए कि क्या वाकई दोनों ने शादी कर ली है? मगर आपको बता दें कि ऐसा कुछ नहीं है। महिमा और संजय ने यह लुक अपनी आगामी फिल्म दुर्लभ प्रसाद की दूसरी शादी के प्रमोशन के लिए कैरी किया है। दुर्लभ प्रसाद की दूसरी शादी मूवी में महिमा, संजय मिश्रा की दूसरी बीवी का किरदार निभा रही हैं। यह फिल्म जल्द ही सिनेमाघरों में रिलीज होगी।
महिमा चौधरी वर्क फ्रंट
बात करें महिमा चौधरी के वर्क फ्रंट की तो वह अब फिल्मों में वापसी कर चुकी हैं। साल 2024 में उन्होंने सिग्नेचर से 8 साल बाद बॉलीवुड में कमबैक किया था और इस साल वह दो मूवीज में नजर आ चुकी हैं। उन्होंने कंगना रनौत स्टारर इमरजेंसी और इब्राहिम अली खान-खुशी कपूर स्टारर नदानियां में अभिनय किया। अब वह संजय मिश्रा संग दुर्लभ प्रसाद की दूसरी शादी में दिखाई देंगी।
