62 साल की उम्र में दुल्हनिया ढूंढ रहे हैं Sanjay Mishra! वायरल हुआ एक्टर का पोस्ट
अभिनेता संजय मिश्रा फिल्म इंडस्ट्री के लोकप्रिय कलाकारों में से एक हैं, जो मूवीज में अपनी कॉमिक टाइमिंग को लेकर काफी जाने जाते हैं। इस बीच संजय का एक लेटेस्ट पोस्ट सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है, जिसमें वह अपने लिए दुल्हन तलाश रहे हैं। आइए एक नजर उनके इस पोस्ट पर डालते हैं-
एंटरटेनमेंट डेस्क, नई दिल्ली। हिंदी सिनेमा के सबसे पॉपुलर कॉमेडियन के बारे में जिक्र किया जाए तो उसमें अभिनेता संजय मिश्रा (Sanjay Mishra) का नाम जरूर शामिल होगा। लंबे अरसे से संजय अपनी क\मिक टाइमिंग से सिनेमाघरों में दर्शकों का भरपूर मनोरंजन करते हुए नजर आ रहे हैं। इस बीच एक्टर का एक लेटेस्ट पोस्ट सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है, जिसमें वह अपने लिए दुल्हन की मांग कर रहे हैं।
इस पोस्ट के पीछे की क्या सच्चाई है और क्यों 62 साल की उम्र में संजय मिश्रा पत्नी की खोज कर रहे हैं। आइए ये सबकुछ इस लेख में डिटेल्स में जानते हैं-
संजय मिश्रा को चाहिए दुल्हन
बुधवार को संजय मिश्रा ने अपने ऑफिशियल इंस्टाग्राम हैंडल पर एक लेटेस्ट पोस्ट शेयर किया है। इस पोस्ट में एक पोम्प्लेट छपाई के साथ-साथ संजय की तस्वीर मौजूद है। पोम्प्लेट पर लिखा है- दुल्हन चाहिए 50-55 वर्ष की जीवनसंगिनी की खोज, वर का नाम दुर्लभ प्रसाद। इसके साथ ही शरीर की बनावट से लेकर घर का पता, सबकुछ अभिनेता के इस पोस्ट में शामिल है।
आपको हम आपको इस पोस्ट का असली मतलब बताते हैं, दरअसल ये पोस्ट संजय की किसी अपकमिंग फिल्म का है, जिसमें वह दुर्लभ कुमार की भूमिका निभा रहे है। दुर्लभ ऐसा व्यक्ति है, जिसकी पत्नी नहीं और अब वह बुढ़ापे में खुद के लिए अर्धांगिनी की तलाश कर रहा है। माना जा रहा है कि ये एक कॉमेडी फिल्म होगी, जिसके जरिए संजय मिश्रा एक बार फिर से आपको हंसाते हुए नजर आएंगे।
हालांकि, फिल्म के इस पोस्ट के अलावा अभी अन्य कोई और जानकारी सामने नहीं आई है। अनुमान लगाया जा रहा है कि जल्द ही उनकी इस फिल्म का टीजर भी मेकर्स की तरफ से रिलीज किया जा सकता है। अब ये थिएटर पर रिलीज होगी या फिर ओटीटी पर दस्तक देगी। इसको लेकर भी अभी सस्पेंस बना हुआ है।
संजय मिश्रा की अगली फिल्म
इसके अलावा गौर किया जाए संजय मिश्रा की अगली फिल्म की तरफ तो उनके पास पाइपलाइन में कई प्रोजेक्ट हैं। लेकिन जिस मूवी का दर्शकों को बेसब्री से इंतजार है, तो वह अजय देवगन की कॉमेडी फिल्म धमाल 4, जिसमें संजय अहम किरदार निभाते दिखेंगे।
