खूबसूरती में Mahima Chaudhary को पीछे छोड़ती हैं संजय मिश्रा की असली बीवी, देखते ही बोलेंगे- किस्मत हो तो ऐसी
52 वर्षीय महिमा चौधरी का बीते दिनों एक वीडियो वायरल हुआ था, जिसमें वह शादी के जोड़े में अभिनेता संजय मिश्रा के साथ दिखाई दी थीं। दोनों कपल बनकर सामने आए। महिमा चौधरी से तो आप मिल लिए, लेकिन क्या आप संजय मिश्रा की रियल वाइफ से मिले हैं, जो खूबसूरती के मामले में पूरी महिमा चौधरी को पूरी टक्कर देती हैं।
एंटरटेनमेंट डेस्क, नई दिल्ली। संजय मिश्रा और महिमा चौधरी के वायरल वीडियो को देखकर हाल ही में फैंस के तोते उड़ गए थे। 52 साल की 'परदेस गर्ल' लाल रंग के सुर्ख शादी के लाल जोड़े में संजय मिश्रा के साथ दिखाई दी थीं। उन दोनों ने बाहर आकर पैपराजी को कथित तौर पर शादी की मिठाई खिलाई।
बहरहाल, महिमा चौधरी और संजय मिश्रा का यूं शादीशुदा कपल बनकर मीडिया के सामने आना उनकी मूवी के प्रमोशन का पार्ट था, लेकिन आज हम संजय मिश्रा की असल पत्नी किरण के बारे में आपको बताने जा रहे हैं, जो खूबसूरती में महिमा चौधरी को भी टक्कर देती है। कौन हैं उनकी दूसरी पत्नी, जिन पर हार गए थे 62 साल के अभिनेता अपना दिल, नीचे पढ़ें विस्तार से:
कौन हैं संजय मिश्रा की दूसरी पत्नी किरण?
बिहार में जन्में और वाराणसी में पले-बड़े संजय मिश्रा की दूसरी पत्नी का नाम किरण मिश्रा है। किरण पिथौरागढ़ के एक छोटे से गांव में रहने वाली है, जो उत्तराखंड की पहाड़ियों में हैं। कर्ली टेल्स को दिए इंटरव्यू में संजय मिश्रा ने बताया था कि उनकी पत्नी का गांव इंडिया और नेपाल के बॉर्डर के पास था, जिसके बारे में उन्होंने पत्नी किरण से मिलने से पहले कभी नहीं सुना था।
यह भी पढ़ें- 52 साल की उम्र में Mahima Chaudhary ने की दूसरी शादी? जानिए कौन हैं उनके पहले पति जिससे हो चुका है तलाक
शादी के बाद संजय मिश्रा को हुआ प्यार
संजय मिश्रा ने अपनी लव स्टोरी के बारे में आगे बताते हुए कहा था कि उन्हें शादी के बाद एक-दूसरे से प्यार हुआ था। एक्टर ने बताया था कि उनकी शादी अरेंज मैरिज थी। जब उनके पिता का निधन हुआ था, तो मां ने उनकी दूसरी शादी के बारे में सोचा था, क्योंकि वह चाहती थीं कि उनकी बेटी सैटल हो जाए और अपना परिवार शुरू कर लेंगे।
पुरानी यादों को ताजा करते हुए एक्टर ने कहा था कि किरण से मिलना उनकी किस्मत थी। उनकी किस्मत ने उन्हें किरण से पहाड़ों में मिलवाया। आपको बता दें कि किरण और संजय मिश्रा की शादी साल 2009 में हुई थी। दोनों की दो बेटियां हैं।
खूबसूरती में देती हैं एक्ट्रेसेस को टक्कर
संजय मिश्रा की पत्नी असल जिंदगी में बेहद खूबसूरत हैं। वह इंस्टाग्राम पर काफी एक्टिव हैं। संजय मिश्रा जितनी सादगी से जिंदगी जीते हैं, किरण उतनी ही फैशनेबल और स्टाइलिश हैं। वह खूबसूरती के मामले में महिमा चौधरी को भी टक्कर देती हैं।
कमेंट्स
सभी कमेंट्स (0)
बातचीत में शामिल हों
कृपया धैर्य रखें।