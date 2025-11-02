एक्टिंग के अलावा Shah Rukh Khan के कितने बिजनेस, कितनी कंपनियों के मालिक और कहां-कहां लगाया पैसा, ये रही लिस्ट
Shah Rukh Khan Business & Investments: शाहरुख खान 2 नवंबर को 60 साल के हो गए हैं और 30 साल के सफल फिल्मी करियर में उन्होंने बतौर एक्टर के साथ-साथ एक सफल बिजनेसमैन के तौर पर भी अपनी पहचान बनाई है। फिल्म निर्माण से लेकर उन्होंने अलग-अलग कंपनीज शुरू की और कुछ अन्य कंपनियों में निवेश किया है।
नई दिल्ली। बॉलीवुड के बादशाह और सुपर स्टार शाहरुख खान (Shah Rukh Khan Birthday) आज 2 नवंबर को 60 बरस के हो गए हैं यानी रिटायरमेंट की एज पूरी कर ली है। लेकिन, फिल्म इंडस्ट्री में उनका जलवा बरकरार है। 3 दशक के फिल्मी करियर में किंग खान ने कई मूवीज की और बेशुमार दौलत व शोहरत कमाई। क्या आप जानते हैं एक कामयाब एक्टर होने के साथ-साथ शाहरुख एक सक्सेसफुल बिजनमैन (Shah Rukh Khan Business) भी हैं। 30 साल के फिल्मी सफर में शाहरुख खान, एक ग्लोबल ब्रांड बन गए हैं। 2025 हुरुन इंडिया रिच लिस्ट के अनुसार, शाहरुख़ की कुल संपत्ति अब 12,490 करोड़ रुपये (1.4 अरब डॉलर) है।
शाहरुख़ की यह कमाई एक्टिंग के साथ एक बिज़नेस और इंटेलिजेंट इन्वेस्टिंग से भी हुई है। आइये आपको बताते हैं शाहरुख खान के बिजनेसमैन और इन्वेस्टमेंट के बारे में...
एक्टर के साथ-साथ फिल्म प्रोड्यूसर
साल 1992 में दीवाना फिल्म से बॉलीवुड में डेब्यू करने वाले शाहरुख खान ने महज 8 सालों में कई सुपर हिट फिल्में दीं। बतौर प्रोड्यूसर उनकी पहली फिल्म साल 2000 में आई। 'फिर भी दिल हैं हिंदुस्तानी' के साथ उन्होंने अपने सफल बिजनेस वेंचर की शुरुआत की। हालांकि, उस समय यह कंपनी (ड्रीम्ज अनलिमिटेड) उन्होंने जूही चावला के साथ मिलकर शुरू की।
ड्रीम्ज अनलिमिटेड, प्रोडक्शन कंपनी के तहत उन्होंने, फिर भी दिल हैं हिंदुस्तानी, अशोका और चलते-चलते जैसी फिल्मों का निर्माण किया। हालांकि, बाद में इस कंपनी का नाम बदलकर उन्होंने रेड चिलीज एंटरटेनमेंट कर दिया, और इस कंपनी का कमान संभाली उनकी पत्नी गौरी खान ने।
रेड चिलीज़ एंटरटेनमेंट के बैनर तले उन्होंने पहली फिल्म 'मैं हूं ना' बनाई। इसके बाद कई और फिल्में जैसे ‘जवान’, ‘चेन्नई एक्सप्रेस’ और ‘हैप्पी न्यू ईयर’ हिट मूवीज का निर्माण किया है।
खास बात है कि रेड चिलीज़ सिर्फ़ एक प्रोडक्शन कंपनी नहीं है, बल्कि यह एक VFX डिवीज़न वाली एक एंटरटेनमेंट कंपनी भी है। वित्त वर्ष 23 में इस कंपनी ने 85 करोड़ रुपये का नेट प्रॉफिट हासिल किया था। वहीं, इसका रेवेन्यू दोगुने से भी ज़्यादा बढ़कर 300 करोड़ रुपये हो गया।
फिल्मों के अलावा कहां लगाया पैसा
एक्टर और फिल्म प्रोड्यसूर के अलावा, शाहरुख खान ने अन्य बिजनेस वेंचर में भी पैसा लगाया है। फाइनेंशियल एक्सप्रेस की रिपोर्ट के अनुसार, हाल ही में शाहरुख खान का फैमिली ऑफिस मुंबई स्थित आशिका समूह द्वारा शुरू किए गए एक अरब डॉलर के को-इन्वेस्टमेंट प्लेटफॉर्म में भाग लेने वाले 29 यूनिक इन्वेस्टर्स में से एक बन गया। इसमें हर फैमिली ऑफिस का एवरेज इन्वेस्टमेंट साइज लगभग 35 मिलियन डॉलर बताया गया है।
IPL की टीम में भी हिस्सेदारी
शाहरुख खान, जूही चावला और जय मेहता के साथ कोलकाता नाइट राइडर्स के को-ऑनर हैं। 2024 का आईपीएल जीतने के बाद केकेआर की ब्रांड वैल्यू 942 करोड़ रुपये तक पहुंच गई है। अनुमान है कि वह अकेले इस फ्रैंचाइज़ी से सालाना लगभग 250 करोड़ रुपये कमाते हैं।
साल 2011 में उन्होंने बच्चों के लिए इंटरैक्टिव एडुटेनमेंट सेंटरों की ग्लोबल चैन, किडज़ानिया की इंडियन यूनिट में 26% का स्ट्रैटेजिक स्टैक हासिल किया।
शाहरुख की प्रॉपर्टीज
बतौर एक्टर शाहरुख खान की लाइफस्टाइल काफी लग्जरी है और इसमें उनके घर से लेकर कारों का काफिला शामिल है। किंग खान का रियल एस्टेट पोर्टफोलियो में सबसे उनका बंगला 'मन्नत' है। मुंबई के बांद्रा में समंदर के किनारे बना 6 मंजिला यह बंगला उनके फैन्स के लिए किसी तीर्थ से कम नहीं है।
ये भी पढ़ें- Tata Motors Demerger: शेयरहोल्डर्स को मिलेगा फायदा या फिर होगा नुकसान? CV की वैल्यू दिखने से पहले समझें एक-एक बात
मन्नत की कीमत 2000 करोड़ रुपये बताई जाती है। इसके अलावा, शाहरुख के पास लंदन के पॉश पार्क लेन में 183 करोड़ रुपये का अपार्टमेंट भी है। वहीं, लॉस एंजिल्स में एक विला और दुबई के पाम जुमेराह में लगभग 18 करोड़ रुपये की कीमत का एक आलीशान विला भी है। मुंबई के अलीबाग में शाहरुख के पास 15 करोड़ रुपये मूल्य का एक सुंदर और शांत हॉलिडे होम भी है।
कमेंट्स
सभी कमेंट्स (0)
बातचीत में शामिल हों
कृपया धैर्य रखें।