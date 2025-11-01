Tata Motors Demerger: शेयरहोल्डर्स को मिलेगा फायदा या फिर होगा नुकसान? CV की वैल्यू दिखने से पहले समझें एक-एक बात

नई दिल्ली| Tata Motors Demerger: देश की दिग्गज ऑटोमोबाइल कंपनी टाटा मोटर्स ने आखिरकार अपना बड़ा फैसला लागू कर दिया है। कंपनी अब दो अलग-अलग लिस्टेड कंपनियों में बंट चुकी है। पहली- कमर्शियल व्हीकल्स (CV) यूनिट, जिसमें ट्रक, बस और इससे जुड़े निवेश शामिल होंगे। और दूसरी है- पैसेंजर व्हीकल्स (PV) यूनिट, जिसमें कारें, इलेक्ट्रिक व्हीकल्स (EV) और जगुआर लैंड रोवर (Jaguar Land Rover- JLR) से जुड़ा बिजनेस शामिल होगा।

अब सवाल यह है कि आखिर कंपनी ने यह कदम उठाया क्यों? और टाटा मोटर्स डीमर्जर से शेयरहोल्डर्स को फायदा होगा या फिर नुकसान और उन पर इसका क्या असर पड़ेगा? तो चलिए समझते हैं। टाटा मोटर्स ने क्यों उठाया यह कदम? टाटा मोटर्स और एक्सपर्ट्स इसके पीछे तीन मुख्य वजह बता रहे हैं:

पहली वजह- बिजनेस स्ट्रक्चर की जरूरतः टाटा मोटर्स के मुताबिक, कमर्शियल और पैसेंजर व्हीकल का मार्केट साइकिल, मार्जिन और ग्रोथ पैटर्न पूरी तरह अलग है। दोनों को अलग करने से हर बिजनेस की परफॉर्मेंस और वैल्यू साफ दिख सकेगी।

दूसरी वजह- रणनीति और फोकस का सवालः एनालिस्ट मानते हैं कि EV, JLR और ग्लोबल प्लान्स के लिए अलग कैपिटल और स्ट्रेटजी चाहिए। डिमर्जर के बाद हर यूनिट अपना बजट, टेक्नोलॉजी और ग्रोथ प्लान स्वतंत्र तौर पर तय कर सकेगी।

और तीसरी वजह- फैसले लेने की आजादीः कारोबार अलग होने से नई कंपनियों के मैनेजमेंट को तेज और लचीले फैसले लेने की शक्ति मिलेगी। चाहे निवेश हो, पार्टनरशिप या कोई सौदा-हर यूनिट अपने हिसाब से कदम उठा सकेगी। यानी आसान शब्दों में कहें तो इस कदम से हर बिजनेस अपनी रणनीति, पूंजी और वैल्यू को स्वतंत्र रूप से मैनेज कर सकेगा। 2022 में PV और EV बिजनेस को सब्सिडियरी में बदलने के बाद यह अगला तार्किक कदम है। कंपनी का मानना है कि CV और PV बिजनेस के बीच सीमित तालमेल है, लेकिन PV, EV और JLR के बीच तकनीक, सॉफ्टवेयर और ऑटोनॉमस व्हीकल्स के क्षेत्र में बड़ा तालमेल है, जिसे यह डिमर्जर और मजबूत करेगा।