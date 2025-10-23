डीमैट में क्रेडिट टाटा मोटर्स CV के शेयर, पर दिखाई नहीं दे रहे, जानिए अनलिस्टेड शेयरों को चेक करने का प्रोसेस

नई दिल्ली। डीमर्जर के बाद टाटा मोटर्स (Tata Motors Demerger) का कमर्शियल व्हीकल और पैसेंजर व्हीकल का कारोबार अलग हो गया है और कंपनी के शेयर दो टुकड़ों, टाटा मोटर्स पैसेंटर व्हीकल लिमिटेड (Tata Motors Passenger Vehicles Ltd- TMPV) और टाटा मोटर्स कमर्शियल व्हीकल लिमिटेड (Tata Motors Commercial Vehicles Ltd- TMLCV) में बंट गए हैं। वहीं, TMLCV के शेयर निवेशकों के डीमैट अकाउंट में क्रेडिट कर दिए गए हैं। लेकिन, लाखों शेयरधारकों की शिकायत है कि उन्हें शेयर डीमैट अकाउंट में दिख नहीं रहे हैं।

विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

दरअसल, लिस्टेड शेयरों के विपरीत नॉन-लिस्टेड स्टॉक डीमैट अकाउंट में आसानी से नहीं दिखते हैं। आइये आपको बताते हैं डीमैट खाते में नॉन-लिस्टेड शेयरों कैसे देखते हैं। डीमैट अकाउंट में कैसे चेक करें अनलिस्टेड शेयर? डीमैट में रखे नॉन-लिस्टेड सिक्योरिटीज काइट पर दिखाई नहीं देंगी। इन्हें कंसोल पर console.zerodha.com/portfolio/holdings पर जाकर देखा जा सकता है। सबसे पहले जिरोधा के काइट प्लेटफॉर्म पर जाएं।

यहां माय प्रोफाइल पर क्लिक करें।

अब console में जाकर पोर्टफोलियो पर जाएं।

पोर्टफोलियो में लिस्टेड और अनलिस्टेड शेयरों की पूरी लिस्ट मिल जाएगी। याद रखें अनलिस्टेड शेयर कभी होल्डिंग्स में नहीं दिखते हैं इसलिए इन्हें अलग-अलग ब्रोकर्स के ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म पर इस तरीके से देखा जा सकता है।