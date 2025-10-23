डीमैट में क्रेडिट टाटा मोटर्स CV के शेयर, पर दिखाई नहीं दे रहे, जानिए अनलिस्टेड शेयरों को चेक करने का प्रोसेस
टाटा मोटर्स ने डीमर्जर के बाद TMLCV के शेयर निवेशकों के डीमैट अकाउंट में क्रेडिट कर दिए हैं। लेकिन, लाखों शेयरधारकों की शिकायत है कि उन्हें शेयर डीमैट अकाउंट में दिख नहीं रहे हैं। दरअसल, यह शेयर अनलिस्टेड हैं इसलिए होल्डिंग्स में नहीं दिखाई दे रहे हैं। जानिए अनलिस्टेड शेयरों को ब्रोकिंग प्लेटफॉर्म पर देखने का क्या तरीका है।
नई दिल्ली। डीमर्जर के बाद टाटा मोटर्स (Tata Motors Demerger) का कमर्शियल व्हीकल और पैसेंजर व्हीकल का कारोबार अलग हो गया है और कंपनी के शेयर दो टुकड़ों, टाटा मोटर्स पैसेंटर व्हीकल लिमिटेड (Tata Motors Passenger Vehicles Ltd- TMPV) और टाटा मोटर्स कमर्शियल व्हीकल लिमिटेड (Tata Motors Commercial Vehicles Ltd- TMLCV) में बंट गए हैं। वहीं, TMLCV के शेयर निवेशकों के डीमैट अकाउंट में क्रेडिट कर दिए गए हैं। लेकिन, लाखों शेयरधारकों की शिकायत है कि उन्हें शेयर डीमैट अकाउंट में दिख नहीं रहे हैं।
दरअसल, लिस्टेड शेयरों के विपरीत नॉन-लिस्टेड स्टॉक डीमैट अकाउंट में आसानी से नहीं दिखते हैं। आइये आपको बताते हैं डीमैट खाते में नॉन-लिस्टेड शेयरों कैसे देखते हैं।
डीमैट अकाउंट में कैसे चेक करें अनलिस्टेड शेयर?
डीमैट में रखे नॉन-लिस्टेड सिक्योरिटीज काइट पर दिखाई नहीं देंगी। इन्हें कंसोल पर console.zerodha.com/portfolio/holdings पर जाकर देखा जा सकता है।
- सबसे पहले जिरोधा के काइट प्लेटफॉर्म पर जाएं।
- यहां माय प्रोफाइल पर क्लिक करें।
- अब console में जाकर पोर्टफोलियो पर जाएं।
- पोर्टफोलियो में लिस्टेड और अनलिस्टेड शेयरों की पूरी लिस्ट मिल जाएगी।
याद रखें अनलिस्टेड शेयर कभी होल्डिंग्स में नहीं दिखते हैं इसलिए इन्हें अलग-अलग ब्रोकर्स के ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म पर इस तरीके से देखा जा सकता है।
अगर आप Upstox ट्रेडिंग ऐप का इस्तेमाल करते हैं तो...
- Upstox मोबाइल ऐप में लॉग इन करने के बाद, 'Account' टैब सिलेक्ट करें।
- ऐप स्क्रीन के ऊपरी ओर लेफ्ट साइड में स्थित Upstox आइकन पर टैप करें।
- 'My Account' में 'Report' चुनें और 'रिपोर्ट' में 'होल्डिंग्स रिपोर्ट' चुनें।
इसके अलावा, अलग-अलग ब्रोकिंग फर्म के प्लेटफॉर्म पर अनलिस्टेड शेयरों को आसानी से देखा जा सकता है। इसके लिए आप अपने ब्रोकर के कस्टमर केयर से बात कर सकते हैं।
बता दें कि टाटा मोटर्स लिमिटेड CV के शेयर अभी इनएक्टिव स्टॉक्स के रूप में दिखाई दे रहे हैं, और स्टॉक एक्सचेंज पर लिस्टिंग के बाद ही इनमें ट्रेडिंग शुरू होगी।
