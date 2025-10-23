Language
    HUL Results: देश की सबसे बड़ी FMCG कंपनी हर शेयर पर देगी 19 रुपये डिविडेंड, Q2 में हुआ 4061 करोड़ का मुनाफा

    By Chandrashekhar Gupta Edited By: Chandrashekhar Gupta
    Updated: Thu, 23 Oct 2025 01:12 PM (IST)

    हिंदुस्तान यूनिलीवर को जुलाई-सितंबर तिमाही में वन टाइम टैक्स गैन के कारण 2,694 करोड़ रुपये का कंसोलिडेटेड नेट प्रॉफिट हुआ है। वहीं, ऑपरेशन से कंपनी का रेवेन्यू साल-दर-साल 2 प्रतिशत बढ़कर 16,061 करोड़ रुपये रहा। कंपनी ने शेयरधारकों को 19 रुपये प्रति शेयर का अंतरिम डिविडेंड देने का ऐलान भी किया है।

    हिंदुस्तान यूनिलीवर ने FY26 की दूसरी तिमाही के नतीजे जारी किए।

    नई दिल्ली। देश की सबसे बड़ी एफएमसीजी कंपनी, हिंदुस्तान यूनिलीवर (HUL Q2 Result) ने FY26 की दूसरी तिमाही के नतीजे जारी कर दिए हैं। कंपनी ने बताया कि जुलाई-सितंबर तिमाही में उसे वन टाइम टैक्स गैन के कारण 2,694 करोड़ रुपये का कंसोलिडेटेड नेट प्रॉफिट (HUL Q2 Net Profit) हुआ है। कंपनी का शुद्ध लाभ साल-दर-साल आधार पर 4 प्रतिशत बढ़कर 4,061 करोड़ रुपये हो गया। वहीं, ऑपरेशन से कंपनी का रेवेन्यू साल-दर-साल 2 प्रतिशत बढ़कर 16,061 करोड़ रुपये रहा। खास बात है कि कंपनी ने शेयरधारकों को 19 रुपये प्रति शेयर का अंतरिम डिविडेंड देने का ऐलान भी किया है।

    Q2 नतीजों के बाद हिंदुस्तान यूनिलीवर के शेयर 2 फीसदी से ज्यादा चढ़ गए। HUL के स्टॉक आज सुबह 2601 रुपये पर खुले और इंट्रा डे में 2667.20 रुपये का हाई लगा दिया। फिलहाल, शेयर एक फीसदी की ज्यादा की तेजी के साथ 2621 रुपये पर ट्रेड कर रहे हैं।

    कैसे रहा अलग-अलग सेगमेंट का प्रदर्शन

    हिंदुस्तान यूनिलीवर की अंडरलाइिंग सेल्स ग्रोथ (USG) 2 प्रतिशत रही, जबकि अंडलाइनिंग वॉल्युम ग्रोथ स्थिर रही। यह आंकड़े तिमाही के दौरान प्रदर्शन जीएसटी दरों में बदलाव और कई क्षेत्रों में विस्तारित मानसून की स्थिति के अस्थायी प्रभावों को दर्शाता है। कंपनी का EBITDA मार्जिन 23.2 प्रतिशत रहा, जो एक साल पहले की तुलना में 90 बेसिस प्वाइंट कम है, क्योंकि कंपनी ने अपने बिजनेस में इन्वेस्टमेंट बढ़ाया है।

    इस तिमाही के दौरान स्टैंडलोन आधार पर कंपनी की बिक्री 1 प्रतिशत बढ़कर 15,418 करोड़ रुपये हो गई, और स्टैंडलोन PAT 3 प्रतिशत बढ़कर 2,690 करोड़ रुपये हो गया।

    कंपनी के होमकेयर सेगमेंट की कंसोलिडेटेड सेल्स दूसरी तिमाही में 1.1 प्रतिशत घटकर 5,664 करोड़ रुपये रही। हालांकि, ब्यूटी एंड हेल्थकेयर सेगमेंट की सेल्स 3,421 करोड़ रुपये से बढ़कर 3,732 करोड़ रुपये हो गई। इसमें स्किन केयर और हेल्थकेयर यूएसजी 5 प्रतिशत रहा। इसके अलावा, पर्सनल केयर कारोबार की वृद्धि दर स्थिर रही, जो तिमाही में जीएसटी दरों में बदलाव से प्रभावित हुई।

    नतीजों पर मैनेजमेंट ने क्या कहा?

    एचयूएल की सीईओ और एमडी प्रिया नायर ने कहा कि कंपनी ने चैलेंजेस के बावजूद प्रतिस्पर्धी प्रदर्शन किया है। उन्होंने हालिया जीएसटी सुधारों को एक "सकारात्मक कदम" बताया, जिससे बाजार स्थिर होने पर उपभोग और कंज्यूमर सेंटिमेंट को बढ़ावा मिलेगा।

    (डिस्क्लेमर: यहां आईपीओ को लेकर दी गई जानकारी निवेश की राय नहीं है। चूंकि, स्टॉक मार्केट में निवेश बाजार जोखिमों के अधीन है इसलिए निवेश करने से पहले किसी सर्टिफाइड इन्वेस्टमेंट एडवाइजर से परामर्श जरूर करें।)