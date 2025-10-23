India-US Trade Deal: अगर 15% हुईं टैरिफ की दरें, तो इन शेयरों में आ सकती है बड़ी तेजी, ये रही पूरी लिस्ट

नई दिल्ली। भारत और अमेरिका के बीच ट्रेड डील को लेकर काफी सकारात्मक रुझान आ रहे हैं और इसका असर शेयर बाजार पर साफ देखने को मिल रहा है। 23 अक्तूबर को निफ्टी व सेंसेक्स बड़ी तेजी के साथ खुले और उच्च स्तरों पर कारोबार कर रहे हैं। खासकर, ट्रेड डील से सीधे तौर पर प्रभावित होने वाले शेयरों में अच्छी तेजी देखने को मिल रही है। आईटी इंडेक्स करीब पौने 3 फीसदी तक चढ़ गया है। इसके अलावा, कुछ अन्य शेयर भी 3 से 4 फीसदी तक की तेजी दिखा रहे हैं, जिन्हें इंडिया-यूएस ट्रेड डील होने से सीधे तौर पर फायदा होगा।

दरअसल, न्यूज एजेंसी रॉयटर्स की एक रिपोर्ट के अनुसार इंडिया मिंट ने सूत्रों के हवाले से बताया कि दोनों देश ट्रेड डील के बेहद करीब पहुंच चुके हैं, और भारत पर लगा 50 फीसदी टैरिफ घटकर 15 से 16 फीसदी तक हो सकता है। आइये आपको बताते हैं उन तमाम शेयरों के बारे में जिनमें मौजूदा स्तरों से बड़ी तेजी आ सकती है, जैसे ही ट्रेड डील को लेकर ऐलान होगा।

इन शेयरों पर रखें नजर अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने जब भारत पर 25 फीसदी और इसके बाद अतिरिक्त 25 प्रतिशत टैरिफ भारतीय आयातित वस्तुओं पर लगाया था तो टेक्सटाइल्स, ऑटो एंसिलरी, डायमंड एंड ज्वैल्स व समुद्री उत्पाद से जुड़े शेयरों में भारी गिरावट देखने को मिली थी।

अब अगर भारत और अमेरिका के बीच ट्रेड डील का ऐलान होता है और टैरिफ की दरें कम होती हैं तो इन्हीं सेक्टर के शेयर्स में बड़ी तेजी देखने को मिल सकती है। शेयरों के नाम -भारत-यूएस ट्रेड डील से सबसे ज्यादा फायदा ऑटो एंसिलरी में भारत फोर्ज, संवर्धन मदरसन सुमी और सोना कॉमस्टार के शेयरों को होगा। आज के कारोबारी सत्र में ये तीनों शेयर करीब 5 फीसदी तक की तेजी के साथ कारोबार कर रहे हैं।

-टेक्सटाइल्स सेक्टर के शेयरों में गोकलदास एक्सपोर्ट, केपीआर मिल, वेल्सपन लिविंग, अरविंद, पर्ल ग्लोबल, काइटेक्स गारमेंट्स के शेयर शामिल हैं। ये सभी स्टॉक आज 5 से 15 फीसदी तक की तेजी दिखा रहे हैं। -डायमंड एंड जेम्स शेयरों में टाइटन, कल्याण ज्वैलर्स, सेनको गोल्ड और राजेश एक्सपोर्ट समेत कई कंपनी के शेयरों पर निवेशकों की नजर रहेगी। -सीफूड्स के व्यापार से जुड़ी कंपनियों में अवंती फीड्स, एपेक्स फ्रोजन फूड्स और वॉटरबेस जैसी कंपनियां अपने राजस्व का 50% से 60% अमेरिकी बाजार से प्राप्त करती हैं। ऐसे में ट्रेड डील होने से इन कंपनियों के शेयरों में तेजी आ सकती है। अवंति फूड्स के स्टॉक आज 5 फीसदी तक चढ़ गए हैं।