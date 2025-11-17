Language
    Dhurandhar Trailer: खत्म हुआ इंतजार! 'शिकारी' बन अक्षय खन्ना ने फैलाई दहशत, धुरंधर का ट्रेलर इस दिन होगा रिलीज

    By Rinki Tiwari Edited By: Rinki Tiwari
    Updated: Mon, 17 Nov 2025 06:38 PM (IST)

    Dhurandhar Trailer: मोस्ट एंटीसिपेटेड फिल्म धुरंधर अगले महीने बड़े पर्दे पर दस्तक दे रही है। फिल्म की रिलीज से पहले लोगों को इंतजार इसके ट्रेलर का है। अब रणवीर सिंह स्टारर धुरंधर से जुड़ा अपडेट आया है, वो भी अक्षय खन्ना (Akshaye Khanna) के इंटेंस लुक के साथ। 

    धुरंधर से आउट हुआ अक्षय खन्ना का लुक। फोटो क्रेडिट- इंस्टाग्राम

    एंटरटेनमेंट डेस्क, नई दिल्ली। रणवीर सिंह (Ranveer Singh) मोस्ट अवेटेड फिल्म धुरंधर (Dhurandhar) के साथ बड़े पर्दे पर वापसी करने जा रहे हैं। जब से फिल्म की पहली झलक सामने आई है, तभी से दर्शकों के बीच इसको लेकर काफी एक्साइटमेंट है। चार महीने पहले फिल्म का टीजर जारी किया गया था, अब फिल्म का ट्रेलर आने वाला है।

    जी हां, सिनेमाघरों में रिलीज से 17 दिन पहले मेकर्स धुरंधर (Dhurandhar) का ट्रेलर जारी करने वाले हैं। पिछले कुछ दिनों से लगातार फिल्म के धुरंधरों का लुक शेयर किया जा रहा था। अब अक्षय खन्ना (Akshaye Khanna) का धांसू लुक सामने आया है जिसके साथ ट्रेलर रिलीज डेट का भी एलान कर दिया गया है।

    अक्षय खन्ना का लुक है दमदार

    धुरंधर में अक्षय खन्ना एक शिकारी बनकर दुश्मनों का शिकार करेंगे। चेहरे पर खून के छींटे, गुस्सा और टेंशन... हालिया पोस्टर में अक्षय दमदार लग रहे हैं। रणवीर सिंह ने एक्टर का पोस्टर जारी करते हुए कैप्शन में लिखा, "द एपेक्ट प्रिडेटर।" उनका ये लुक देखते ही फैंस के बीच एक्साइटमेंट बढ़ गई है। फिल्म की रिलीज तो अभी थोड़ा दूर है, लेकिन ट्रेलर जल्द ही रिलीज होने वाला है।

    कब रिलीज होगा धुरंधर का ट्रेलर?

    धुरंधर के ट्रेलर का इंतजार अब खत्म होने वाला है। फिल्म का ट्रेलर कल यानी 18 नवंबर को रिलीज होगा। मेकर्स इसे मंगलवार को दोपहर 12.12 बजे रिलीज करेंगे। टीजर और पोस्टर्स ने जिस तरह का माहौल बनाया है, उससे उम्मीद लगाई जा रही है कि फिल्म का ट्रेलर भी धमाकेदार होगा।

     

    धुरंधर की रिलीज डेट और कास्ट

    एक सीक्रेट मिशन पर आधारित धुरंधर मूवी में अक्षय खन्ना के अलावा रणवीर सिंह, संजय दत्त, आर माधवन और सारा अर्जुन जैसे कलाकार मुख्य भूमिकाओं में हैं। आदित्य धर निर्देशित फिल्म अगले महीने यानी 5 दिसंबर को सिनेमाघरों में रिलीज होगी। फिल्म का क्लैश अगस्त्य नंदा की इक्कीस से टकराएगी।

