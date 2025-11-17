Dhurandhar Trailer: खत्म हुआ इंतजार! 'शिकारी' बन अक्षय खन्ना ने फैलाई दहशत, धुरंधर का ट्रेलर इस दिन होगा रिलीज

एंटरटेनमेंट डेस्क, नई दिल्ली। रणवीर सिंह (Ranveer Singh) मोस्ट अवेटेड फिल्म धुरंधर (Dhurandhar) के साथ बड़े पर्दे पर वापसी करने जा रहे हैं। जब से फिल्म की पहली झलक सामने आई है, तभी से दर्शकों के बीच इसको लेकर काफी एक्साइटमेंट है। चार महीने पहले फिल्म का टीजर जारी किया गया था, अब फिल्म का ट्रेलर आने वाला है।

विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

जी हां, सिनेमाघरों में रिलीज से 17 दिन पहले मेकर्स धुरंधर (Dhurandhar) का ट्रेलर जारी करने वाले हैं। पिछले कुछ दिनों से लगातार फिल्म के धुरंधरों का लुक शेयर किया जा रहा था। अब अक्षय खन्ना (Akshaye Khanna) का धांसू लुक सामने आया है जिसके साथ ट्रेलर रिलीज डेट का भी एलान कर दिया गया है।

अक्षय खन्ना का लुक है दमदार धुरंधर में अक्षय खन्ना एक शिकारी बनकर दुश्मनों का शिकार करेंगे। चेहरे पर खून के छींटे, गुस्सा और टेंशन... हालिया पोस्टर में अक्षय दमदार लग रहे हैं। रणवीर सिंह ने एक्टर का पोस्टर जारी करते हुए कैप्शन में लिखा, "द एपेक्ट प्रिडेटर।" उनका ये लुक देखते ही फैंस के बीच एक्साइटमेंट बढ़ गई है। फिल्म की रिलीज तो अभी थोड़ा दूर है, लेकिन ट्रेलर जल्द ही रिलीज होने वाला है।