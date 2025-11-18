Dhurandhar के ट्रेलर में लास्ट 1 मिनट ने मचा दिया हंगामा, सोशल मीडिया पर मिले ऐसे रिव्यू

एंटरटेनमेंट डेस्क, नई दिल्ली। आदित्य धर के निर्देशन में बनी फिल्म 'धुरंधर' का जब से पहला लुक सामने आया है, तब से ही फैंस की एक्साइटमेंट सातवें आसमान पर थी। अब एक्शन ड्रामा की फिल्म ये उत्सुकता ट्रेलर आने के बाद दोगुने लेवल पर पहुंच चुकी है।

संजय दत्त-अर्जुन रामपाल, अक्षय खन्ना और रणवीर सिंह स्टारर इस फिल्म में हर किरदार को आदित्य धर ने बहुत ही शानदार तरीके से पेश किया, जिसमें कैरेक्टर पर से तो पर्दा उठ गया, लेकिन कहानी क्या है, इस पर सस्पेंस अब भी बरकरार है। 4 मिनट 7 सेकंड के इस पूरे ट्रेलर में लास्ट के एक मिनट पर सबसे ज्यादा चर्चा हो रही है। ट्रेलर पर क्या रहा ऑडियंस का रिएक्शन चलिए जानते हैं।

दर्शकों को कैसा लगा 'धुरंधर' का ट्रेलर? धुरंधर के ट्रेलर रिलीज के साथ आदित्य धर ने ये बता दिया है कि उनकी ये फिल्म रियल लाइफ इवेंट से इंस्पायर है। कहानी को मेकर्स ने तो गुप्त रखा है, लेकिन ट्रेलर देखकर लोग ये अनुमान लगा रहे हैं कि मूवी नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर अजीत डोभाल या किसी बड़े आर्मी ऑफिसर की कहानी पर आधारित है।

लास्ट 1 मिनट को देखकर बढ़ी फैंस की एक्साइटमेंट वैसे तो 'धुरंधर' का पूरा ट्रेलर ही बहुत शानदार है, लेकिन लास्ट के एक मिनट में जहां एक आदमी आग में जल रहा है और रणवीर सिंह ने उसे गोली मारी है, वह लोगों को बहुत पसंद आ रहा है। एक यूजर ने लिखा, "ये एनिमल की भी बाप है"। दूसरे यूजर ने लिखा, "भाई लास्ट के एक मिनट जब रणवीर सिंह आता है...भाई ये बंदा फिर से आग लगाने आ रहा है। बैकग्राउंड म्यूजिक...रणवीर सिंह इंडियन सिनेमा का सबसे बेस्ट एक्टर है"।