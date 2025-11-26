Dhurandhar में रणवीर सिंह नहीं निभा रहे हैं मेजर मोहित शर्मा का किरदार, निर्देशक आदित्य धर ने किया ऐसा पोस्ट

रणवीर सिंह (Ranveer Singh) संजय दत्त और आर माधवन के मल्टीस्टारर फिल्म 'धुरंधर' का जब ट्रेलर रिलीज हुआ था, तो सोशल मीडिया पर लोग उनके कैरेक्टर को क्रैक करने में लगे थे। ऐसा माना जा रहा था कि रणवीर सिंह फिल्म में मेजर मोहित शर्मा का किरदार निभा रहे हैं। हालांकि, आदित्य धर ने ये क्लियर कर दिया है रणवीर सिंह का किरदार मेजर मोहित शर्मा का नहीं है।

मेजर मोहित शर्मा से इंस्पायर नहीं है 'धुरंधर' की कहानी/ फोटो- Instagram