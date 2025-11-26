बाप रे बाप! इतने घंटे की है रणवीर सिंह की फिल्म Dhurandhar, गदर- देवदास और वीर जारा से निकलेगी आगे?

एंटरटेनमेंट डेस्क, नई दिल्ली। OTT प्लेटफॉर्म के आने के बाद अब थिएटर्स में फिल्म की लेंथ काफी कम हो गई है। एक जमाना हिंदी सिनेमा में ऐसा था, जब मेकर्स 3 घंटे से कम की फीचर फिल्म नहीं बनाते थे, लेकिन अब बदलती ऑडियंस के साथ मेकर्स ने खुद को भी बदला और फिल्में अब 2 से ढाई घंटे से ऊपर बहुत ही मुश्किल से जाती है।

विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

हालांकि, आदित्य धर का मानना शायद कुछ अलग है। उन्हें लगता है कि अगर कहानी अच्छी हो तो दर्शक खुद ब खुद थिएटर की तरफ न सिर्फ आते हैं, बल्कि बैठकर पूरी फिल्म का आनंद भी लेते हैं। इसका सबसे बड़ा उदाहरण उनकी अपकमिंग स्पाई ड्रामा फिल्म 'धुरंधर' है, जिसका रनिंग टाइम देवदास और गदर से भी ज्यादा है।

'धुरंधर' का रन टाइम क्या है? बॉलीवुड हंगामा की रिपोर्ट्स के मुताबिक, रणवीर सिंह (Ranveer Singh) और संजय दत्त स्टारर इस फिल्म का रनिंग टाइम फिलहाल 3 घंटे 32 मिनट यानी कि 212 मिनट है। 25 साल में ये 24वीं ऐसी फिल्म है, जिसकी लेंथ तीन घंटे से ज्यादा की है। इस रिपोर्ट में ये भी दावा किया गया है कि अगले 10 दिनों में 'धुरंधर' का थिएटर में रनिंग टाइम कितना है, इसका फैसला फाइनल किया जाएगा।