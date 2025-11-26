बाप रे बाप! इतने घंटे की है रणवीर सिंह की फिल्म Dhurandhar, गदर- देवदास और वीर जारा से निकलेगी आगे?
रणवीर सिंह की फिल्म 'धुरंधर' ने आने से पहले ही सोशल मीडिया पर बज बना दिया है। इस स्पाई थ्रिलर फिल्म को देखने का फैंस बड़ी बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं। आने से पहले ही तहलका मचाने वाली 'धुरंधर' का नाम 25 साल में बॉलीवुड की सबसे लॉन्ग रनिंग मूवीज की लिस्ट में शामिल हो सकता है।
एंटरटेनमेंट डेस्क, नई दिल्ली। OTT प्लेटफॉर्म के आने के बाद अब थिएटर्स में फिल्म की लेंथ काफी कम हो गई है। एक जमाना हिंदी सिनेमा में ऐसा था, जब मेकर्स 3 घंटे से कम की फीचर फिल्म नहीं बनाते थे, लेकिन अब बदलती ऑडियंस के साथ मेकर्स ने खुद को भी बदला और फिल्में अब 2 से ढाई घंटे से ऊपर बहुत ही मुश्किल से जाती है।
हालांकि, आदित्य धर का मानना शायद कुछ अलग है। उन्हें लगता है कि अगर कहानी अच्छी हो तो दर्शक खुद ब खुद थिएटर की तरफ न सिर्फ आते हैं, बल्कि बैठकर पूरी फिल्म का आनंद भी लेते हैं। इसका सबसे बड़ा उदाहरण उनकी अपकमिंग स्पाई ड्रामा फिल्म 'धुरंधर' है, जिसका रनिंग टाइम देवदास और गदर से भी ज्यादा है।
'धुरंधर' का रन टाइम क्या है?
बॉलीवुड हंगामा की रिपोर्ट्स के मुताबिक, रणवीर सिंह (Ranveer Singh) और संजय दत्त स्टारर इस फिल्म का रनिंग टाइम फिलहाल 3 घंटे 32 मिनट यानी कि 212 मिनट है। 25 साल में ये 24वीं ऐसी फिल्म है, जिसकी लेंथ तीन घंटे से ज्यादा की है। इस रिपोर्ट में ये भी दावा किया गया है कि अगले 10 दिनों में 'धुरंधर' का थिएटर में रनिंग टाइम कितना है, इसका फैसला फाइनल किया जाएगा।
अगर 'धुरंधर' का रनिंग टाइम नहीं बदलता है, तो ये रणवीर सिंह के करियर के सबसे लंवी फिल्म होगी। क्योंकि दिल धड़कने दो से लेकर रॉकी और रानी की प्रेम कहानी, पद्मावत और किल दिल सभी 3 घंटे से कम समय लेने वाली फिल्में हैं।
देवदास-LOC कारगिल को छोड़ सकती है पीछे
आपको बता दें कि अगर रणवीर सिंह की 'धुरंधर' के रन टाइम में अगर बिल्कुल भी कांट छांट नहीं होती है, तो ये सिनेमाघरों में लॉन्ग रनिंग फिल्मों के मामले में शाह रुख खान की 'कभी खुशी कभी गम', ( 3 घंटे 30 मिनट) 'देवदास'(3 घंटे 4 मिनट), 'वीर जारा( 3 घंटे 12 मिनट)', 'स्वदेस'(3 घंटे और 15 मिनट), जैसी फिल्मों को पीछे छोड़ देगी।
रणवीर सिंह-सारा अर्जुन स्टारर धुरंधर 5 दिसंबर को दुनियाभर के सिनेमाघरों में रिलीज की जाएगी। मूवी का हाल ही में कव्वाली ट्रैक रिलीज किया गया, जो फैंस को काफी पसंद आया।
