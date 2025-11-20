Dhurandhar Trailer: खूंखार है 'धुरंधर' की कहानी, सच्ची घटना और असली लोगों से प्रेरित है फिल्म

एंटरटेनमेंट डेस्क, नई दिल्ली। दो दिन पहले यूट्यूब पर रिलीज हुए 'धुरंधर' के ट्रेलर ने रिलीज के साथ ही इंटरनेट पर आग लगा दी थी। इस ट्रेलर को अब तक 46 मिलियन से ज्यादा व्यूज मिल चुके हैं। उरी द सर्जिकल स्ट्राइक जैसी सुपरहिट फिल्म के निर्देशक आदित्य धर ने 'धुरंधर' का ट्रेलर आउट करने के साथ ही इस बात का पूरा ध्यान रखा कि किसी भी तरह से इसके कैरेक्टर और कहानी पर सस्पेंस बरकरार रहे।

ट्रेलर से ये तो साफ हो गया कि इसकी कहानी भारत-पाकिस्तान की खुफिया जंग, आतंकवाद-रोधी ऑपरेशन्स और गुप्त अभियानों की दुनिया से होकर गुजरती है। आदित्य धर ने ये भी बता दिया कि फिल्म की कहानी असल घटना से प्रेरित है, जिसके बाद सोशल मीडिया यूजर्स ने पूरी खोजबीन करके ये पता लगाया है कि कौन से एक्टर का किरदार किस रियल लाइफ कैरेक्टर से प्रेरित है।

रणवीर सिंह आदित्य धर ने जहां संजय दत्त, आर माधवन सहित सभी एक्टर्स के किरदार पर से पर्दा उठा दिया है, तो वहीं रणवीर सिंह का 'धुरंधर' में क्या कैरेक्टर है, ये अभी भी रिवील नहीं किया गया है। ट्रेलर देखकर ऐसा लग रहा है कि वह पाकिस्तान में अंडरकवर एजेंट या भारतीय सेना जवान की भूमिका निभा रहे हैं। हालांकि, उनके लुक के आधार पर सोशल मीडिया पर ये अंदाजा लगाया जा रहा है कि वह अशोक चक्र विजेता मेजर मोहित शर्मा का किरदार अदा कर रहे हैं।

मेजर मोहित शर्मा ने 'इफ्तिखार भट्ट' के नाम से हिजबुल मुजाहिद्दीन टेरिरिस्ट ग्रुप में घुसपैठ की थी और वह जम्मू-कश्मीर के कुपवाड़ा में आतंकवादी विरोधी अभियान के दौरान शहीद हो गए थे। वह अपने अंडरकवर अभियानों के लिए जाने जाते हैं।

अंदर से झकझोर करने वाला ये सीन उस समय की याद दिलाता है, जब 1999 में कारगिल वॉर के दौरान पाकिस्तानी सेना द्वारा मेजर सौरभ कालिया और अन्य इंडियन आर्मी ऑफिसर्स को बंदी बनाकर उन्हें यातनाएं दी गई थी। अर्जुन रामपाल का किरदार फिल्म में इलियास कश्मीरी से इंस्पायर बताया जा रहा है, जिसे कभी नया ओसामा बिन लादेन कहा जाता था।

आर माधवन धुरंधर में आर माधवन अजय सान्याल का किरदार निभा रहे हैं, जो भारत की इंटेलिजेंस एजेंसी के टॉप ऑफिसर हैं, जिन्हें रिसर्च एंड एनालिसिस विंग (R&AW) के नाम से जाना जाता है। आर माधवन का किरदार फिल्म में अजीत डोभाल से प्रेरित है, जो नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर और पूर्व इंटेलिजेंस ब्यूरो डायरेक्टर रह चुके हैं। अजीत डोभाल को कई उग्रवादी और आतंकवाद को रोकने के लिए किए गए प्रयासों में महत्वपूर्ण भूमिका निभाने के लिए जाना जाता है।

अक्षय खन्ना मेजर इकबाल की तरह ही 'रहमान डकैत' भी पाकिस्तान की पॉलिटिक्स का एक निर्दयी व्यक्ति है, जैसा कि धुरंधर के ट्रेलर में दिखाया गया है। जैसे उसके शब्द हैं कि वह लोगों को कसाई की तरह मारता है। पाकिस्तानी मीडिया के मुताबिक, रहमान डकैत का किरदार सरदार अब्दुल रहमान बलोच से इंस्पायर है, जो करांची के खतरनाक अपराधियों में शामिल है। 'रहमान डकैत' पर अपनी ही मां खदीजा बीबी को भी युवावस्था में मारने का आरोप लगा था। साल 2009 में रहमान डकैत को, कराची के स्टील टाउन इलाके में पुलिस अधीक्षक चौधरी असलम खान के नेतृत्व में एक एनकाउंटर में मारा था।