एक मंच पर 'धुरंधर और बहादुर', रणवीर सिंह की Don 3 को लेकर फिर शुरू हुई चर्चा
फिल्ममेकर और एक्टर फरहान अख्तर की लेटेस्ट फिल्म 120 बहादुर (120 Bahadur) के लिए मुंबई में देर रात एक स्पेशल स्क्रीनिंग रखी गई। जिसमें बॉलीवुड सितारों का तांता लगा रहा। इस बीच धुरंधर स्टार रणवीर सिंह (Ranveer Singh) भी इस मौके पर शामिल रहे।
एंटरटेनमेंट डेस्क, नई दिल्ली। 120 Bahadur Screening: अभिनेता फरहान अख्तर की लेटेस्ट फिल्म 120 बहादुर को जल्द ही सिनेमाघरों में रिलीज किया जाएगा। इससे पहले मुंबई में देर रात इस मूवी के लिए स्पेशल स्क्रीनिंग का आयोजन किया। इस खास मौके पर हिंदी सिनेमा के जगत के तमाम फिल्मी सितारों ने शिरकत की, जिसमें सुपरस्टार रणवीर सिंह (Ranveer Singh) का नाम भी शामिल रहा।
इस दौरान रणवीर सिंह ने फरहान अख्तर संग मिलकर पोज भी दिए। जिसके बाद से सोशल मीडिया पर इन दोनों की अपकमिंग मूवी डॉन 3 (Don 3) को लेकर चर्चा फिर से तेज हो गई है।
फरहान से मिले रणवीर
मौजूदा समय में अभिनेता रणवीर सिंह का नाम उनकी आने वाली फिल्म धुरंधर को लेकर चर्चा में बना हुआ है। हाल ही में धुरंधर (Dhurandhar) का धमाकेदार ट्रेलर रिलीज किया गया है, जिसे क्रिटिक्स और ऑडियंस की तरफ से पॉजिटिव रिस्पॉन्स मिला है। इस बीच रणवीर की एक और आने वाली फिल्म डॉन 3 को लेकर सुर्खियां तेज हो गई हैं और इसके पीछे की वजह फिल्म 120 बहादुर की स्क्रीनिंग के दौरान फरहान अख्तर (Farhan Akhtar) संग रणवीर सिंह की मुलाकात है।
दरअसल मुंबई में आयोजित 120 बहादुर की स्क्रीनिंग में रणवीर और फरहान एक दूसरे मिले। गर्मजोशी से फरहान अख्तर ने धुरंधर एक्टर का स्वागत किया और साथ ही फोटो पोज भी दिए। इनकी मुलाकात के बाद से ये चर्चा तेज हो गई है कि डॉन 3 फिल्म ठंडे बस्ते में नहीं गई है।
2023 में निर्माता फरहान अख्तर ने डॉन 3 का प्रोमो वीडियो शेयर कर आधिकारिक एलान किया था, जिसमें रणवीर सिंह की झलक देखने को मिली थी। हालांकि, इसके बाद से मूवी को लेकर मेकर्स की तरफ से कोई ऑफिशियल अपडेट सामने नहीं आया। लेकिन, अब रणवीर सिंह फरहान की मुलाकात के बाद डॉन 3 का स्पार्क फिर बन गया है।
सचिन तेंदुलकर संग दिखे रणवीर
फरहान अख्तर के अलाव 120 बहादुर की स्क्रीनिंग के दौरान रणवीर सिंह भारतीय क्रिकेट टीम के पूर्व सलामी बल्लेबाज सचिन तेंदुलकर से भी मिले। सोशल मीडिया पर इन दोनों के फोटो और वीडियो खूब वायरल हो रहे हैं। बता दें कि रणवीर की अगली फिल्म धुरंधर को आने वाले 5 दिसंबर को सिनेमाघरों में रिलीज किया जाएगा।
