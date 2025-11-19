दीपिका 8 घंटे की कर रहीं डिमांड, उधर पति रणवीर ने किया 18 घंटे काम, क्या ये है नई बगावत?

एंटरटेनमेंट डेस्क, नई दिल्ली। लंबे समय में बी टाउन एक्ट्रेस दीपिका पादुकोण (Deepika Padukone) का नाम 8 घंटे की वर्किंग शिफ्ट को लेकर चर्चा में बना हुआ है। कई मौके पर वह इस मामले को लेकर वकालत करती हुई भी नजर आई हैं। सिनेमा के कई फिल्मी सितारों ने दीपिका की इस राय पर उनका समर्थन किया है, जबकि कई कलाकारों का ऐसा मानना है कि काम में समय सीमा नहीं होनी चाहिए।

विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

हैरान करने वाली बात ये है कि एक तरफ दीपिका पादुकोण सेलेब्स को 8 घंटे काम करने की बात कर रही हैं और दूसरी तरफ उनके पति रणवीर सिंह (Ranveer Singh) अपनी अपकमिंग फिल्म धुरंधर के लिए दिन 16-18 घंटे तक काम किया है। पूरा मामला क्या है, आइए समझते हैं-

रणवीर सिंह ने किया 16 घंटे से अधिक काम दीपिका पादुकोण के 8 घंटे की शिफ्ट वाले बयान ने काफी तूल पकड़ा है। आइए दिन इस मामले को लेकर सुर्खियां तेज होती हुई नजर आती हैं, लेकिन फिलहाल इस मामले को हवा खुद दीपिका के हसबैंड और एक्टर रणवीर सिंह ने दे दी। दरअसल मंगवार को मुंबई में रणवीर की आने वाली फिल्म धुरंधर का ट्रेलर लॉन्च इवेंट रखा। इस खास मौके पर धुरंधर के मेकर्स और स्टार कास्ट मौजूद रहे। इस दौरान मूवी के निर्देशक आदित्य धर ने फिल्म की कास्ट की वर्किंग शिफ्ट पर खुलकर बात की और बताया-

चौंकाने वाली बात ये है कि एक तरफ रणवीर सिंह की पत्नी और एक्ट्रेस दीपिका पादुकोण 8 घंटे की वर्किंग शिफ्ट की वकालत करती हैं और दूसरी तरफ रणवीर इस बात को नहीं मानते हैं, उनके लिए काम के लिए कोई तय समय नहीं है। ऐसा धुरंधर डायरेक्टर आदित्य धर के बयान से प्रतीत होता है।