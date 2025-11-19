Language
सब्सक्राइब करें
फोकस

Trending

    Move to Jagran APP
    pixelcheck
    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    दीपिका 8 घंटे की कर रहीं डिमांड, उधर पति रणवीर ने किया 18 घंटे काम, क्या ये है नई बगावत?

    By Ashish Rajendra Edited By: Ashish Rajendra
    Updated: Wed, 19 Nov 2025 09:24 AM (IST)

    अभिनेत्री दीपिका पादुकोण लंबे समय में 8 घंटे की वर्किंग शिफ्ट को लेकर वकालत करती हुई नजर आ रही हैं। इसकी वजह से उनका नाम विवादों में भी रहा है। इस बीच दीपिका के पति और एक्टर रणवीर सिंह ने अपनी अगली फिल्म धुरंधर के लिए 16-18 घंटे काम किया है। 

    prefferd source google
    Hero Image

    अभिनेता रणवीर सिंह और अभिनेत्री दीपिका पादुकोण (फोटो क्रेडिट- एक्स)

    एंटरटेनमेंट डेस्क, नई दिल्ली। लंबे समय में बी टाउन एक्ट्रेस दीपिका पादुकोण (Deepika Padukone) का नाम 8 घंटे की वर्किंग शिफ्ट को लेकर चर्चा में बना हुआ है। कई मौके पर वह इस मामले को लेकर वकालत करती हुई भी नजर आई हैं। सिनेमा के कई फिल्मी सितारों ने दीपिका की इस राय पर उनका समर्थन किया है, जबकि कई कलाकारों का ऐसा मानना है कि काम में समय सीमा नहीं होनी चाहिए। 

    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    हैरान करने वाली बात ये है कि एक तरफ दीपिका पादुकोण सेलेब्स को 8 घंटे काम करने की बात कर रही हैं और दूसरी तरफ उनके पति रणवीर सिंह (Ranveer Singh) अपनी अपकमिंग फिल्म धुरंधर के लिए दिन 16-18 घंटे तक काम किया है। पूरा मामला क्या है, आइए समझते हैं-

    रणवीर सिंह ने किया 16 घंटे से अधिक काम

    दीपिका पादुकोण के 8 घंटे की शिफ्ट वाले बयान ने काफी तूल पकड़ा है। आइए दिन इस मामले को लेकर सुर्खियां तेज होती हुई नजर आती हैं, लेकिन फिलहाल इस मामले को हवा खुद दीपिका के हसबैंड और एक्टर रणवीर सिंह ने दे दी। दरअसल मंगवार को मुंबई में रणवीर की आने वाली फिल्म धुरंधर का ट्रेलर लॉन्च इवेंट रखा। इस खास मौके पर धुरंधर के मेकर्स और स्टार कास्ट मौजूद रहे। इस दौरान मूवी के निर्देशक आदित्य धर ने फिल्म की कास्ट की वर्किंग शिफ्ट पर खुलकर बात की और बताया- 

    ranveersinghdeepika

    यह भी पढ़ें- इंडस्ट्री में आने के बाद Deepika Padukone की आवाज का उड़ता था मजाक, अब मेटा एआई के जरिये रचा इतिहास

    ‘हमने डेढ़ साल तक लगातार 16-18 घंटे काम किया है। फिर भी, किसी ने एक बार भी काम के बोझ की शिकायत नहीं की। रणवीर सिंह समेत सभी ने अपना 100 प्रतिशत दिया है।’ इस तरह से ये साफ होता है कि रणवीर ने धुरंधर ने जीतोड़ मेहनत की है और उन्होंने इसके लिए कोई समय सीमा नहीं रखी। 

    ranveerdeepika

    चौंकाने वाली बात ये है कि एक तरफ रणवीर सिंह की पत्नी और एक्ट्रेस दीपिका पादुकोण 8 घंटे की वर्किंग शिफ्ट की वकालत करती हैं और दूसरी तरफ रणवीर इस बात को नहीं मानते हैं, उनके लिए काम के लिए कोई तय समय नहीं है। ऐसा धुरंधर डायरेक्टर आदित्य धर के बयान से प्रतीत होता है। 

    कब रिलीज होगी धुरंधर 

    धुरंधर के धमाकेदार ट्रेलर को देखने के बाद फैंस की एक्साइटमेंट सातवें आसमान पर पहुंच गई है। हर कोई रणवीर सिंह स्टारर इस मूवी की रिलीज का बेसब्री से इंतजार कर रहा है। गौर करें फिल्म की रिलीज डेट की तरफ तो 5 दिसंबर 2025 को धुरंधर थिएटर्स में रिलीज की जाएगी।

    यह भी पढ़ें- Deepika Padukone ने 8 घंटे शिफ्ट डिमांड पर तोड़ी चुप्पी, बोलीं- 'हमने ओवरवर्क को नॉर्मलाइज कर दिया है...'