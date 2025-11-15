Deepika Padukone ने 8 घंटे शिफ्ट डिमांड पर तोड़ी चुप्पी, बोलीं- 'हमने ओवरवर्क को नॉर्मलाइज कर दिया है...'

एंटरटेनमेंट डेस्क, नई दिल्ली। फिल्म इंडस्ट्री में काम कोई समय नहीं होता है। कभी-कभी सितारों को एक फिल्म शूट करने के लिए 12-13 घंटे देने पड़ते हैं या फिर उससे भी ज्यादा। मगर इस वक्त इंडस्ट्री में 8 घंटे शिफ्ट पर डिबेट चल रही है जिसकी शुरुआत दीपिका पादुकोण (Deepika Padukone) ने की है।

मां बनने के बाद दीपिका पादुकोण ने 8 घंटे शिफ्ट की मांग की जिसके बाद उन्हें संदीप रेड्डी वांगा निर्देशित स्पिरिट और नाग अश्विन की कल्कि 2898 एडी से बाहर कर दिया गया। अब उन्होंने अपनी 8 घंटे शिफ्ट डिमांड को जस्टिफाई किया है।

ओवरवर्क पर दीपिका पादुकोण का निकला गुस्सा दीपिका पादुकोण का कहना है कि लोगों ने आज के समय में ओवरवर्क को बहुत नॉर्मलाइज कर दिया है। उन्होंने सफाई दी कि इंसान के लिए 8 घंटे काम करना उनके हेल्थ के लिए सबसे सही है। बकौल एक्ट्रेस-