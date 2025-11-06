Deepika Padukone के बाद इस एक्ट्रेस ने भी पहली बार दिखाया बेटी का चेहरा, क्यूटनेस देख लट्टू हुए फैंस

एंटरटेनमेंट डेस्क, नई दिल्ली। बीते दिनों 5 नवंबर को पूरे देश में गुरु पुरब धूमधाम से मनाया गया। इस खास मौके पर प्रिंस नरुला अपनी पत्नी युविका चौधरी के साथ गुरुद्वारे में माथा टेकने आए थे। यहां उन्होंने पहली बार गुरुनानक जयंती के मौके पर बेटी एकलीन का चेहरा मीडिया के सामने रिवील किया।

एक साल की हुई प्रिंस-युविका की बेटी कपल ने बेटी के जन्म के बाद से ही उसका चेहरा छुपाकर रखा था अब जब वो एक साल की हो गई है तो कपल ने खुद ही बेटी का चेहरा जनता के सामने रिवील किया। इस दौरान प्रिंस अपनी नन्ही परी को गोद में लिए नजर आए। उन्होंने सफेद कुर्ता पहना हुआ था और प्यारी एकलीन सफेद रंग की खूबसूरत फ्रॉक में बेहद प्यारी लग रही थी। वहीं युविका ने लाल रंग का खूबसूरत सलवार सूट पहना था। परिवार ने खुशी-खुशी पैपराज़ी के लिए पोज दिए। युविका ने सम्मान में हाथ जोड़े और नन्ही एकलीन को भी ऐसा करने के लिए प्रोत्साहित किया। एकलीन की क्यूटनेस ने सोशल मीडिया पर सबका दिल जीत लिया।