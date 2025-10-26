'बुरी नजर...' Yuvika Chaudhary ने स्वीकार की प्रिंस नरूला संग रिश्ते में अनबन, सुनीता के ब्लॉग में किए कई चौंकाने वाले खुलासे

एंटरटेनमेंट डेस्क, नई दिल्ली। अभिनेता प्रिंस नरूला और युविका चौधरी का रिश्ता लंबे समय से पब्लिक में चर्चा का विषय रहा है। उनके पहले बच्चे, एकलीन के जन्म के तुरंत बाद ही दोनों के बीच अनबन की अफवाहें फैलने लगी थीं। अब, महीनों बाद युविका ने खुलकर इस मामले पर बात की है।

सुनीता के ब्लॉग में क्या बोलीं युविका बताया है कि उनकी शादी एक मुश्किल दौर से गुज़री थी। युविका ने गोविंदा की पत्नी सुनीता आहूजा के एक व्लॉग में अपनी निजी जिंदगी के बारे में खुलकर बात की। इस नए एपिसोड में, युविका, सुनीता के साथ एक मंदिर जाती हैं, जहां दोनों बैठकर चर्चा करती हैं कि कैसे नजर (बुरी नजर) जीवन के विभिन्न पहलुओं पर नकारात्मक प्रभाव डाल सकती है।

सुनीता ने कहा, "मुझे पता चल जाता है कि मुझ पर, मेरे बच्चों पर या मेरे परिवार पर किसकी बुरी नजर है या कौन काला जादू करता है। मुझे यह आभास हमेशा होता है। परिवार के अंदर और बाहर भी कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनकी बुरी नजर होती है। आज गोविंदा और मैं इंडस्ट्री के सबसे अच्छे कपल हैं; यह बात सबको पता है। हमने साथ में बहुत काम किया है, और अक्सर परिवार को ही बुरी नजर लग जाती है जब वह अपनी पत्नी और बच्चों की बात मानता है। मैं हमेशा अपने परिवार को दोष देती हूं क्योंकि वे दूसरों को खुश नहीं देख सकते।"

मैंने सब भगवान पर छोड़ा - युविका व्लॉग में आगे, सुनीता युविका से पूछती हैं कि उन्होंने कुछ समय पहले सुना था कि युविका और प्रिंस की शादी में भी कुछ अनबन चल रही थी क्या असलियत में ऐसा कुछ था? इस पर युविका ने कहा, "यह बुरी नजर थी। जब आप लोगों की नजरों में इतने ज्यादा आ जाते हैं, तो आपकी एनर्जी बदल जाती है।"