Language
सब्सक्राइब करें
फोकस

Trending

    Move to Jagran APP
    pixelcheck

    'बुरी नजर...' Yuvika Chaudhary ने स्वीकार की प्रिंस नरूला संग रिश्ते में अनबन, सुनीता के ब्लॉग में किए कई चौंकाने वाले खुलासे

    By Surabhi Shukla Edited By: Surabhi Shukla
    Updated: Sun, 26 Oct 2025 07:15 PM (IST)

    युविका चौधरी और प्रिंस नरूला टीवी इंडस्ट्री के सबसे पसंदीदा जोड़ों में से एक हैं। दोनों की मुलाकात बिग बॉस 9 में हुई और दोनों एक-दूसरे के प्यार में पड़ गए। तीन साल की डेटिंग के बाद 2018 में युविका और प्रिंस ने शादी कर ली। बाद में, 2024 में, दोनों ने अपनी पहली संतान एक बेटी हुई। हालांकि, बेटी के जन्म के तुरंत बाद उनकी शादी एक मु्श्किल दौर से गुजरी।  

    prefferd source google
    Hero Image

    युविका चौधरी और प्रिंस नरुला की बेटी (फोटो-इंस्टाग्राम)

    एंटरटेनमेंट डेस्क, नई दिल्ली। अभिनेता प्रिंस नरूला और युविका चौधरी का रिश्ता लंबे समय से पब्लिक में चर्चा का विषय रहा है। उनके पहले बच्चे, एकलीन के जन्म के तुरंत बाद ही दोनों के बीच अनबन की अफवाहें फैलने लगी थीं। अब, महीनों बाद युविका ने खुलकर इस मामले पर बात की है।

    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    सुनीता के ब्लॉग में क्या बोलीं युविका

    बताया है कि उनकी शादी एक मुश्किल दौर से गुज़री थी। युविका ने गोविंदा की पत्नी सुनीता आहूजा के एक व्लॉग में अपनी निजी जिंदगी के बारे में खुलकर बात की। इस नए एपिसोड में, युविका, सुनीता के साथ एक मंदिर जाती हैं, जहां दोनों बैठकर चर्चा करती हैं कि कैसे नजर (बुरी नजर) जीवन के विभिन्न पहलुओं पर नकारात्मक प्रभाव डाल सकती है।

    yuvikachaudhary

    यह भी पढ़ें- 'उसे वो बातें नहीं कहनी चाहिए... 'Govinda ने पत्नी सुनीता को बताया बच्ची

    परिवार में नहीं हैं अच्छे लोग

    सुनीता ने कहा, "मुझे पता चल जाता है कि मुझ पर, मेरे बच्चों पर या मेरे परिवार पर किसकी बुरी नजर है या कौन काला जादू करता है। मुझे यह आभास हमेशा होता है। परिवार के अंदर और बाहर भी कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनकी बुरी नजर होती है। आज गोविंदा और मैं इंडस्ट्री के सबसे अच्छे कपल हैं; यह बात सबको पता है। हमने साथ में बहुत काम किया है, और अक्सर परिवार को ही बुरी नजर लग जाती है जब वह अपनी पत्नी और बच्चों की बात मानता है। मैं हमेशा अपने परिवार को दोष देती हूं क्योंकि वे दूसरों को खुश नहीं देख सकते।"

    Yuvika (2)

    मैंने सब भगवान पर छोड़ा - युविका

    व्लॉग में आगे, सुनीता युविका से पूछती हैं कि उन्होंने कुछ समय पहले सुना था कि युविका और प्रिंस की शादी में भी कुछ अनबन चल रही थी क्या असलियत में ऐसा कुछ था? इस पर युविका ने कहा, "यह बुरी नजर थी। जब आप लोगों की नजरों में इतने ज्यादा आ जाते हैं, तो आपकी एनर्जी बदल जाती है।"

    इस मुश्किल दौर से कैसे निपटा, इस बारे में बात करते हुए युविका ने कहा, "मैंने सब कुछ भगवान पर छोड़ दिया। मैं आध्यात्मिक हो गई और खुद से प्यार करने लगी, जिससे मुझे उन समस्याओं से उबरने में मदद मिली।" सुनीता ने कहा, "यह सब एक दौर है। जो होना तय है, उसे कोई नहीं रोक सकता। जो कोई भी घर तोड़ने की कोशिश करेगा, भगवान उसे सज़ा देंगे, और हम उसे देखेंगे।"

    यह भी पढ़ें- युविका चौधरी-प्रिंस नरूला के घर में हुई चोरी, कीमती सामान लेकर फरार नौकरानी, एक्ट्रेस ने बताई परेशानी