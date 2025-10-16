'उसे वो बातें नहीं कहनी चाहिए... 'Govinda ने पत्नी सुनीता को बताया बच्ची

एंटरटेनमेंट डेस्क, नई दिल्ली। पिछले काफी समय से गोविंदा (Govinda) और उनकी पत्नी अपने आपसी रिश्ते को लेकर सुर्खियों में थे। कहा जा रहा था कि दोनों के रिश्तों में कुछ ठीक नहीं चल रहा जिसकी वजह से कपल तलाक लेने वाले हैं। सुनीता कई बार इस मामले पर बोल चुकी हैं कि उन्हें अपने पति से कोई अलग नहीं कर सकता। वहीं गणेश चतुर्थी के मौके पर साथ में पूजा का आयोजन करके कपल ने इन अफवाहों को शांत कर दिया।

उसकी बातें कभी गलत नहीं होतीं - गोविंदा हाल ही में एक्टर Two Much With Kajol And Twinkle शो पर नजर आए थे जहां उन्होंने अपनी पत्नी के व्यवहार और गुणों पर बात की। गोविंदा ने सुनीता को परिवार की 'बच्ची' बताया। गोविंदा ने कहा कि वह खुद भी एक बच्ची जैसी है। मेरे बच्चे मेरी पत्नी को ऐसे ही संभालते हैं जैसे वह एक बच्ची हो। गोविंदा ने कहा, 'सुनीता एक बच्ची जैसी है,लेकिन उसे जो ज़िम्मेदारियां दी गईं, वह हमारे घर को इसलिए संभाल पाई क्योंकि वह जैसी है वैसी ही है। वह एक ईमानदार बच्ची है। उसकी बातें कभी गलत नहीं होतीं। बस वह ऐसी बातें कह देती है जो उसे नहीं कहनी चाहिए।"

मां की तरह डांट लगाती है सुनीता गोविंदा ने आगे कहा,"कभी-कभी, मेरे हिसाब से, हम उन पर बहुत ज़्यादा निर्भर हो जाते हैं। खासकर अगर आपकी मां आपके साथ नहीं है, तो आप अपनी पत्नी पर बहुत ज्यादा निर्भर हो जाते हैं। फिर जैसे-जैसे समय बीतता है, वह आपको एक मां की तरह डांटने लगती है, मां की तरह समझाती भी है। उन्हें इसका एहसास नहीं होता, लेकिन हम देखते हैं। हम देख सकते हैं कि अब वे कितने बदल गए हैं और बचपन में कैसे थे।"