Language
सब्सक्राइब करें
फोकस

Trending

    Move to Jagran APP
    pixelcheck

    'उसे वो बातें नहीं कहनी चाहिए... 'Govinda ने पत्नी सुनीता को बताया बच्ची

    By Surabhi Shukla Edited By: Surabhi Shukla
    Updated: Thu, 16 Oct 2025 05:53 PM (IST)

    बॉलीवुड के दिग्गज गोविंदा (Govinda) ने आखिरकार सुनीता आहूजा (Sunita Ahuja) से अपनी शादी को लेकर उड़ रही अफवाहों पर विराम लगा दिया है। कपल की शादी 1987 में हुई थी और इस शादी से उन्हें दो बच्चे हैं। इस साल की शुरुआत में ऐसी खबरें आई थीं कि 38 साल साथ रहने के बाद यह जोड़ा अलग होने की कगार पर है। अब गोविंदा ने इस पूरे मामले पर खुलकर बात की है।

    prefferd source google
    Hero Image

    गोविंदा अपनी पत्नी सुनीता के साथ (फोटो-इंस्टाग्राम)

    एंटरटेनमेंट डेस्क, नई दिल्ली। पिछले काफी समय से गोविंदा (Govinda) और उनकी पत्नी अपने आपसी रिश्ते को लेकर सुर्खियों में थे। कहा जा रहा था कि दोनों के रिश्तों में कुछ ठीक नहीं चल रहा जिसकी वजह से कपल तलाक लेने वाले हैं। सुनीता कई बार इस मामले पर बोल चुकी हैं कि उन्हें अपने पति से कोई अलग नहीं कर सकता। वहीं गणेश चतुर्थी के मौके पर साथ में पूजा का आयोजन करके कपल ने इन अफवाहों को शांत कर दिया।

    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    उसकी बातें कभी गलत नहीं होतीं - गोविंदा

    हाल ही में एक्टर Two Much With Kajol And Twinkle शो पर नजर आए थे जहां उन्होंने अपनी पत्नी के व्यवहार और गुणों पर बात की। गोविंदा ने सुनीता को परिवार की 'बच्ची' बताया। गोविंदा ने कहा कि वह खुद भी एक बच्ची जैसी है। मेरे बच्चे मेरी पत्नी को ऐसे ही संभालते हैं जैसे वह एक बच्ची हो। गोविंदा ने कहा, 'सुनीता एक बच्ची जैसी है,लेकिन उसे जो ज़िम्मेदारियां दी गईं, वह हमारे घर को इसलिए संभाल पाई क्योंकि वह जैसी है वैसी ही है। वह एक ईमानदार बच्ची है। उसकी बातें कभी गलत नहीं होतीं। बस वह ऐसी बातें कह देती है जो उसे नहीं कहनी चाहिए।"

    Govinda (14)

    यह भी पढ़ें- बाथरूम में थे चंकी पांडे और मिल गई पहली फिल्म, जानने के बाद आप भी हंस पड़ेंगे!

    कई बार माफ कर चुका हूं - गोविंदा

    गोविंदा ने यह भी कहा कि कई बार सुनीता के नज़रिए से चीज़ों को समझना मुश्किल होता है। उन्होंने आगे कहा, "पुरुषों के साथ समस्या यह है कि वे उस नज़रिए से नहीं सोच पाते। मेरा हमेशा से मानना रहा है कि पुरुष घर चलाता है, लेकिन महिलाएं पूरी दुनिया चलाती हैं।" जब उनसे पूछा गया कि क्या सुनीता अपनी गलतियां सुधारती हैं, तो गोविंदा ने कहा, "उसने खुद बहुत सारी गलतियां की हैं। मैंने उसे और पूरे परिवार को कई बार माफ़ किया है।"

    मां की तरह डांट लगाती है सुनीता

    गोविंदा ने आगे कहा,"कभी-कभी, मेरे हिसाब से, हम उन पर बहुत ज़्यादा निर्भर हो जाते हैं। खासकर अगर आपकी मां आपके साथ नहीं है, तो आप अपनी पत्नी पर बहुत ज्यादा निर्भर हो जाते हैं। फिर जैसे-जैसे समय बीतता है, वह आपको एक मां की तरह डांटने लगती है, मां की तरह समझाती भी है। उन्हें इसका एहसास नहीं होता, लेकिन हम देखते हैं। हम देख सकते हैं कि अब वे कितने बदल गए हैं और बचपन में कैसे थे।"

    गोविंदा और सुनीता के तलाक की अफवाहें फरवरी से आना शुरू हुई थीं। कुछ महीने पहले सुनीता आहूजा ने कुछ इंटरव्यूज़ में अपनी निजी बातें शेयर की थीं जिसके बाद से ऐसी दिक्कतें सामने आईं। गोविंदा और सुनीता की शादी मार्च 1987 में हुई थी।

    यह भी पढ़ें- पत्नी सुनीता से तलाक पर गोविंदा का सबसे बड़ा खुलासा, कहा- कई बार मैंने उसे माफ किया लेकिन...