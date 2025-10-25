Prabhas की 'स्पिरिट' में हुई इस बॉलीवुड अभिनेता की एंट्री, खलनायक बनकर एक्टर की नाक में करेगा दम

एंटरटेनमेंट डेस्क, नई दिल्ली। संदीप रेड्डी वांगा (Sandeep Vanga Reddy) ने अपनी अपकमिंग फिल्म स्पिरिट (Spirit) का आधिकारिक घोषणा वीडियो जारी किया है। इस मूवी में प्रभास मुख्य भूमिका में हैं। वहीं दीपिका पादुकोण के एक्जिट के बाद मूवी में एक नए एक्टर की एंट्री हुई है जो फिल्म में खलनायक की भूमिका में नजर आएंगे।

विवेक ओबेरॉय की फिल्म में ऑफिशियल एंट्री हो गई है और उन्होंने खुद इसकी पुष्टि की है। विवेक ने सोशल मीडिया पर अपनी उत्सुकता साझा करते हुए कहा कि वह इस महत्वाकांक्षी परियोजना का हिस्सा बनकर बेहद उत्साहित हैं। प्रभास के बर्थडे के मौके पर मेकर्स ने इसका एक ऑडियो जारी किया जिसे विवेक ने भी अपने एक्स अकाउंट पर शेयर किया।

वीडियो पर प्रतिक्रिया देते हुए उन्होंने लिखा, "एक बुरी आदत ही काफ़ी है।" एक्टर ने आगे कहा, "#OneBadHabit ही आपको #inspiritmode में ले जाती है। और यह कितनी ज़बरदस्त 'साउंड-स्टोरी' थी! रेबेल स्टार #Prabhas को जन्मदिन की शुभकामनाएं! उम्मीद है कि इस सरप्राइज ने आपका उत्साह बढ़ाया होगा! imvangasandeep, आपके जादू से इस एक्शन को जीवंत करने के लिए बहुत उत्साहित हूं!"

#OneBadHabit is all it takes to get you #inspiritmode. And what a powerful 'SOUND-STORY' that was!



Happy Birthday to the Rebel Star, #Prabhas! Hoping the surprise lifted your spirits!



Super kicked about bringing this action to life with your unmatched magic @imvangasandeep !… https://t.co/KnVCyWdvqT — Vivek Anand Oberoi (@vivekoberoi) October 23, 2025

ऑडियो टीजर से पता चली कहानी

पांच भारतीय भाषाओं में जारी एक मिनट के ऑडियो टीजर में एक जेलर और उसके एसिस्टेंट को रिमांड पर लिए गए एक पूर्व पुलिसकर्मी के बारे में बात करते हुए सुना जा सकता है। जेलर जहां एसिस्टेंट को निर्देश देते हुए दिखाई दे रहा है, वहीं एसिस्टेंट उसे शिष्टाचार बनाए रखने के लिए कहता है। फिर जेलर अपने एसिस्टेंट से कैदी के कपड़े उतारने को कहता है। साउंड टीजर के अंत में प्रभास की आवाज़ सुनाई देती है, "सर, बचपन से ही मेरी एक बुरी आदत है।" फिर वह दोहराते हैं, "बचपन से ही मेरी एक बुरी आदत है।"

प्रभास अभिनीत 'स्पिरिट'में बाहुबली अभिनेता एक गुस्सैल युवा पुलिस अधिकारी के अवतार में नजर आएंगे, जो एक माफिया गिरोह से भिड़ जाता है। अगर चर्चाओं की मानें तो यह आगामी एक्शन ड्रामा प्रभास की सबसे जबरदस्त भूमिकाओं में से एक होगी और संदीप का अद्भुत निर्देशन इस ड्रामा में चार चांद लगा देगा।