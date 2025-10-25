Language
सब्सक्राइब करें
फोकस

Trending

    Move to Jagran APP
    pixelcheck

    Prabhas की 'स्पिरिट' में हुई इस बॉलीवुड अभिनेता की एंट्री, खलनायक बनकर एक्टर की नाक में करेगा दम

    By Surabhi Shukla Edited By: Surabhi Shukla
    Updated: Sat, 25 Oct 2025 11:45 AM (IST)

    बॉलीवुड अभिनेता विवेक ओबेरॉय (Vivek Oberoi) आधिकारिक तौर पर संदीप रेड्डी वांगा की आगामी एक्शन ड्रामा 'स्पिरिट' में प्रभास के साथ मुख्य भूमिका में शामिल हो गए हैं। यह घोषणा प्रभास के जन्मदिन (23 अक्टूबर) के मौके पर हुई, जब निर्माताओं ने इसका एक ऑडियो जारी किया।

    prefferd source google
    Hero Image

    प्रभास की फिल्म में विवेक की एंट्री (फोटो-इंस्टाग्राम)

    एंटरटेनमेंट डेस्क, नई दिल्ली। संदीप रेड्डी वांगा (Sandeep Vanga Reddy) ने अपनी अपकमिंग फिल्म स्पिरिट (Spirit) का आधिकारिक घोषणा वीडियो जारी किया है। इस मूवी में प्रभास मुख्य भूमिका में हैं। वहीं दीपिका पादुकोण के एक्जिट के बाद मूवी में एक नए एक्टर की एंट्री हुई है जो फिल्म में खलनायक की भूमिका में नजर आएंगे।

    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    प्रभास के बर्थडे पर जारी हुआ ऑडियो

    विवेक ओबेरॉय की फिल्म में ऑफिशियल एंट्री हो गई है और उन्होंने खुद इसकी पुष्टि की है। विवेक ने सोशल मीडिया पर अपनी उत्सुकता साझा करते हुए कहा कि वह इस महत्वाकांक्षी परियोजना का हिस्सा बनकर बेहद उत्साहित हैं। प्रभास के बर्थडे के मौके पर मेकर्स ने इसका एक ऑडियो जारी किया जिसे विवेक ने भी अपने एक्स अकाउंट पर शेयर किया।

    यह भी पढ़ें- Deepika Padukone के सपोर्ट में उतरीं ये एक्ट्रेस, कहा- 'हम कोई न्यूरोसर्जन नहीं हैं'

    विवेक ने शेयर किया पोस्ट

    वीडियो पर प्रतिक्रिया देते हुए उन्होंने लिखा, "एक बुरी आदत ही काफ़ी है।" एक्टर ने आगे कहा, "#OneBadHabit ही आपको #inspiritmode में ले जाती है। और यह कितनी ज़बरदस्त 'साउंड-स्टोरी' थी! रेबेल स्टार #Prabhas को जन्मदिन की शुभकामनाएं! उम्मीद है कि इस सरप्राइज ने आपका उत्साह बढ़ाया होगा! imvangasandeep, आपके जादू से इस एक्शन को जीवंत करने के लिए बहुत उत्साहित हूं!"

    ऑडियो टीजर से पता चली कहानी

    पांच भारतीय भाषाओं में जारी एक मिनट के ऑडियो टीजर में एक जेलर और उसके एसिस्टेंट को रिमांड पर लिए गए एक पूर्व पुलिसकर्मी के बारे में बात करते हुए सुना जा सकता है। जेलर जहां एसिस्टेंट को निर्देश देते हुए दिखाई दे रहा है, वहीं एसिस्टेंट उसे शिष्टाचार बनाए रखने के लिए कहता है। फिर जेलर अपने एसिस्टेंट से कैदी के कपड़े उतारने को कहता है। साउंड टीजर के अंत में प्रभास की आवाज़ सुनाई देती है, "सर, बचपन से ही मेरी एक बुरी आदत है।" फिर वह दोहराते हैं, "बचपन से ही मेरी एक बुरी आदत है।"

    प्रभास अभिनीत 'स्पिरिट'में बाहुबली अभिनेता एक गुस्सैल युवा पुलिस अधिकारी के अवतार में नजर आएंगे, जो एक माफिया गिरोह से भिड़ जाता है। अगर चर्चाओं की मानें तो यह आगामी एक्शन ड्रामा प्रभास की सबसे जबरदस्त भूमिकाओं में से एक होगी और संदीप का अद्भुत निर्देशन इस ड्रामा में चार चांद लगा देगा।

    यह भी पढ़ें- Fauzi बनकर बड़े पर्दे पर आग लगाने आ रहे Prabhas, बर्थडे पर एक्टर की नई फिल्म से पहला पोस्टर आउट