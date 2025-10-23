Fauzi बनकर बड़े पर्दे पर आग लगाने आ रहे Prabhas, बर्थडे पर एक्टर की नई फिल्म से पहला पोस्टर आउट

एंटरटेनमेंट डेस्क, नई दिल्ली। साई-फाई एक्शन थ्रिलर कल्कि 2898 एडी के बाद से ही प्रभास (Prabhas) बड़े पर्दे से गायब हैं। कन्नप्पा मूवी में छोटे से कैमियो से उन्होंने दर्शकों का दिल जीत लिया था, लेकिन फिर से बतौर लीड उन्हें देखने के लिए फैंस बेताब हैं। इस बीच प्रभास की नई फिल्म की अनाउंसमेंट हो गई है।

विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

प्रभास साउथ सिनेमा के सुपरस्टार हैं। आने वाले समय में उनकी कई बड़ी फिल्में बड़े पर्दे पर उतरने वाली हैं जिसकी चर्चा पिछले एक साल से हो रही है। अब इस अपकमिंग प्रोजेक्ट्स की लिस्ट में प्रभास की एक और मूवी का नाम शामिल हो गया है। इस बार वह कोई एक्शन या रोमांटिक हीरो बनकर नहीं बल्कि फौजी बनकर दर्शकों के दिलों में उतरेंगे।