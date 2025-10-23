Language
Back Image
सब्सक्राइब करें
फोकस

Trending

    Move to Jagran APP
    pixelcheck

    Fauzi बनकर बड़े पर्दे पर आग लगाने आ रहे Prabhas, बर्थडे पर एक्टर की नई फिल्म से पहला पोस्टर आउट

    By Rinki Tiwari Edited By: Rinki Tiwari
    Updated: Thu, 23 Oct 2025 02:37 PM (IST)

    Prabhas Upcoming Movie: साउथ सिनेमा के सुपरस्टार प्रभास आज 46 साल के हो गए हैं। अभिनेता के जन्मदिन पर उनकी नई फिल्म की अनाउंसमेंट हुई है। फिल्म में वह फौजी की भूमिका में दिखाई देंगे। उनका पहला लुक भी सामने आया है।   

    prefferd source google
    Hero Image

    प्रभास की नई फिल्म की हुई अनाउंसमेंट। फोटो क्रेडिट- इंस्टाग्राम

    एंटरटेनमेंट डेस्क, नई दिल्ली। साई-फाई एक्शन थ्रिलर कल्कि 2898 एडी के बाद से ही प्रभास (Prabhas) बड़े पर्दे से गायब हैं। कन्नप्पा मूवी में छोटे से कैमियो से उन्होंने दर्शकों का दिल जीत लिया था, लेकिन फिर से बतौर लीड उन्हें देखने के लिए फैंस बेताब हैं। इस बीच प्रभास की नई फिल्म की अनाउंसमेंट हो गई है।

    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    प्रभास साउथ सिनेमा के सुपरस्टार हैं। आने वाले समय में उनकी कई बड़ी फिल्में बड़े पर्दे पर उतरने वाली हैं जिसकी चर्चा पिछले एक साल से हो रही है। अब इस अपकमिंग प्रोजेक्ट्स की लिस्ट में प्रभास की एक और मूवी का नाम शामिल हो गया है। इस बार वह कोई एक्शन या रोमांटिक हीरो बनकर नहीं बल्कि फौजी बनकर दर्शकों के दिलों में उतरेंगे।

    प्रभास की नई फिल्म की अनाउंसमेंट

    23 अक्टूबर 2025 को प्रभास के जन्मदिन पर उनकी नई फिल्म की अनाउंसमेंट हुई है जिसका टाइटल फौजी है। फिल्म के पोस्टर के साथ मेकर्स ने अभिनेता को जन्मदिन की बधाई देते हुए कैप्शन में लिखा, "प्रभास हनु एक फौजी हैं। हमारे इतिहास के छिपे हुए अध्यायों से एक सैनिक की सबसे बहादुर कहानी। हैप्पी बर्थडे रीबेल स्टार।" फौजी मूवी से प्रभास की पहली झलक भी दिखाई गई है जिसमें वह बहुत इंटेंस लुक में दिखाई दे रहे हैं। 

    यह भी पढ़ें- The Raja Saab Trailer: खंडहर हवेली के खुफिया राज खोलती द राजा साहब, Prabhas की हॉरर कॉमेडी का ट्रेलर रिलीज

    फौजी बनकर धमाल मचाएंगे प्रभास

    फिल्म के पोस्टर में लिखा हुआ है, "एक बटालियन जिसने अकेले लड़ाई लड़ी।" इसी के साथ ऑपरेशन Z का भी जिक्र है जिससे लोग अंदाजा लगा रहे हैं कि यह फिल्म 1940 के युद्ध के दौरान की है। माना जा रहा है कि ऑपरेशन जेड द्वितीय विश्व युद्ध के जापानी बॉम्बर प्रोजेक्ट से संबंधित है, जो नाजी जर्मन अमेरिकाबॉम्बर प्रोजेक्ट जैसा ही था। खैर, इतना साफ है कि अभिनेता एक फौजी की भूमिका निभाएंगे। 

     

    प्रभास की अपकमिंग मूवीज

    फौजी के अलावा प्रभास के पास कई और मोस्ट एंटीसिपेटेड मूवीज हैं। वह इन दिनों संदीप रेड्डी वांगा की स्पिरिट, कल्कि पार्ट 2, सालार पार्ट 2 और द राजा साब जैसी फिल्मों पर काम कर रहे हैं। द राजा साब अगले साल यानी 9 जनवरी 2026 को रिलीज होगी।

    यह भी पढ़ें- Deepika Padukone के सपोर्ट में उतरीं ये एक्ट्रेस, कहा- 'हम कोई न्यूरोसर्जन नहीं हैं'