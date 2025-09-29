The Raja Saab Trailer: खंडहर हवेली के खुफिया राज खोलती द राजा साहब, Prabhas की हॉरर कॉमेडी का ट्रेलर रिलीज

Raja Saab Trailer साउथ सुपरस्टार प्रभास (Prabhas) अपनी अपकमिंग हॉरर कॉमेडी फिल्म द राजा साहब को लेकर इस वक्त चर्चा में बने हुए हैं। इस मूवी का लेटेस्ट ट्रेलर मेकर्स की तरफ से सोमवार को रिलीज कर दिया गया है जो अपने आप में कई गहरे राज छिपाए हुए हैं।

एंटरटेनमेंट डेस्क, नई दिल्ली। तेलुगु सिनेमा के अभिनेता प्रभास (Prabhas) लंबे समय से अपनी अपकमिंग हॉरर कॉमेडी फिल्म द राजा साहब (The Raja Saab) को लेकर चर्चा में बने हुए हैं। रविवार को इस मूवी के मेकर्स की तरफ से ट्रेलर रिलीज डेट का एलान किया गया था। जिसके आधार पर सोमवार को राजा साहब का ट्रेलर लॉन्च (The Raja Saab Trailer) कर दिया गया है।

जिसे देखने के बाद ये साफ पता चला रहा है कि सिनेमाघरों से लेकर थिएटर्स तक द राजा साहब का धमाल देखने को मिलेगा। फिल्म की कहानी में क्या खास है, आइए उसकी पड़ताल प्रभास की द राजा साहब के लेटेस्ट ट्रेलर को देखकर करते हैं।

सामने आया द राजा साहब का मजेदार ट्रेलर फिल्म द राजा साहब का निर्देशन मारुती कर रहे हैं, जो इससे पहले साउथ सिनेमा में कई शानदार मूवीज दे चुके हैं। अब उन्होंने हॉरर कॉमेडी जॉनर के जरिए प्रभास पर दांव खेला है। मेकर्स की तरफ से द राजा साहब का ट्रेलर रिलीज किया गया है।

फोटो क्रेडिट- एक्स यह भी पढ़ें- Raja Saab Trailer: आ गई तारीख! इस दिन रिलीज होगा Prabhas की हॉरर कॉमेडी 'राजा साहब' का ट्रेलर जिसमें दिखाया गया है- एक पुश्तैनी हवेली के उत्तराधिकारी के रूप में प्रभास का किरदार नजर आता है। वह उस सालों से बंद बड़ी इस खंडहर हवेली में एंट्री लेता है, यहां पहुंचकर उसे पता लगता है कि ये एक रहस्यमयी और भूतिया हवेली है। जिसकी दीवारों में कई गहरे राज दफन हैं। 3 मिनट 34 सेकंड के ट्रेलर में आपको रोमांस और हॉरर का डबल डोज भी देखने को मिलेगा।

अभिनेता संजय दत्त फिल्म में नेगेटिव रोल प्ले करते नजर आएंगे। जबकि प्रभास दोहरी भूमिका में अपना दमखम दिखाएंगे। इन दोनों के अलावा द राजा साहब की कास्ट में मालविका मोहन, निधि अग्रवाल, ब्रह्मानंद,बोमन ईरानी और योगी बाबू जैसे कलाकार मौजूद हैं।