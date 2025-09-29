Language
    The Raja Saab Trailer: खंडहर हवेली के खुफिया राज खोलती द राजा साहब, Prabhas की हॉरर कॉमेडी का ट्रेलर रिलीज

    By Ashish Rajendra Edited By: Ashish Rajendra
    Updated: Mon, 29 Sep 2025 06:06 PM (IST)

    Raja Saab Trailer साउथ सुपरस्टार प्रभास (Prabhas) अपनी अपकमिंग हॉरर कॉमेडी फिल्म द राजा साहब को लेकर इस वक्त चर्चा में बने हुए हैं। इस मूवी का लेटेस्ट ट्रेलर मेकर्स की तरफ से सोमवार को रिलीज कर दिया गया है जो अपने आप में कई गहरे राज छिपाए हुए हैं।

    Hero Image
    द राजा साहब फिल्म ट्रेलर (फोटो क्रेडिट- एक्स)

    एंटरटेनमेंट डेस्क, नई दिल्ली। तेलुगु सिनेमा के अभिनेता प्रभास (Prabhas) लंबे समय से अपनी अपकमिंग हॉरर कॉमेडी फिल्म द राजा साहब (The Raja Saab) को लेकर चर्चा में बने हुए हैं। रविवार को इस मूवी के मेकर्स की तरफ से ट्रेलर रिलीज डेट का एलान किया गया था। जिसके आधार पर सोमवार को राजा साहब का ट्रेलर लॉन्च (The Raja Saab Trailer) कर दिया गया है। 

    जिसे देखने के बाद ये साफ पता चला रहा है कि सिनेमाघरों से लेकर थिएटर्स तक द राजा साहब का धमाल देखने को मिलेगा। फिल्म की कहानी में क्या खास है, आइए उसकी पड़ताल प्रभास की द राजा साहब के लेटेस्ट ट्रेलर को देखकर करते हैं। 

    सामने आया द राजा साहब का मजेदार ट्रेलर

    फिल्म द राजा साहब का निर्देशन मारुती कर रहे हैं, जो इससे पहले साउथ सिनेमा में कई शानदार मूवीज दे चुके हैं। अब उन्होंने हॉरर कॉमेडी जॉनर के जरिए प्रभास पर दांव खेला है। मेकर्स की तरफ से द राजा साहब का ट्रेलर रिलीज किया गया है।

    फोटो क्रेडिट- एक्स

    जिसमें दिखाया गया है- एक पुश्तैनी हवेली के उत्तराधिकारी के रूप में प्रभास का किरदार नजर आता है। वह उस सालों से बंद बड़ी इस खंडहर हवेली में एंट्री लेता है, यहां पहुंचकर उसे पता लगता है कि ये एक रहस्यमयी और भूतिया हवेली है। जिसकी दीवारों में कई गहरे राज दफन हैं। 3 मिनट 34 सेकंड के ट्रेलर में आपको रोमांस और हॉरर का डबल डोज भी देखने को मिलेगा।

    अभिनेता संजय दत्त फिल्म में नेगेटिव रोल प्ले करते नजर आएंगे। जबकि प्रभास दोहरी भूमिका में अपना दमखम दिखाएंगे। इन दोनों के अलावा द राजा साहब की कास्ट में मालविका मोहन, निधि अग्रवाल, ब्रह्मानंद,बोमन ईरानी और योगी बाबू जैसे कलाकार मौजूद हैं।

    कब रिलीज होगी द राजा साहब

    फिल्म कल्कि 2898 एडी के बाद से प्रभास बड़े पर्दे से दूरी बनाए हुए हैं। हालांकि, इस साल आई अभिनेता विष्णु मांचू की फिल्म कन्नप्पा में उनको कैमियो रोल देखने को मिला था। लेकिन एक्टर के चाहने वाले उनकी अपकमिंग मूवी द राजा साहब की रिलीज के लिए बेकरार हैं। गौर किया जाए इस हॉरर कॉमेडी की रिलीज डेट की तरफ तो 9 जनवरी 2026 को ये फिल्म दुनियाभर के सिनेमाघरों में रिलीज की जाएगी। 

