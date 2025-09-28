Raja Saab Trailer: आ गई तारीख! इस दिन रिलीज होगा Prabhas की हॉरर कॉमेडी 'राजा साहब' का ट्रेलर
Raja Saab Trailer Release Date साउथ सुपरस्टार प्रभास (Prabhas) की अपकमिंग मूवी राजा साहब को लेकर फैंस की एक्साइटमेंट काफी बढ़ी हुई है। इस बीच फिल्म के ट्रेलर की रिलीज डेट का खुलासा हो गया है। ऐसे में आइए जानते हैं कि इस तेलुगु हॉरर कॉमेडी का ट्रेलर कब सामने आएगा।
एंटरटेनमेंट डेस्क, नई दिल्ली। Prabhas साउथ सिनेमा के दिग्गज कलाकार हैं। अपने शानदार एक्टिंग करियर में बाहुबली और सालार जैसी ब्लॉकबस्टर मूवीज के जरिए प्रभास फैंस के फेवरेट माने जाते हैं। लंबे समय में अभिनेता की अपकमिंग मूवी द राजा साहब को लेकर चर्चाओं का बाजार काफी गर्म चल रहा है।
इस बीच तेलुगु सिनेमा की इस हॉरर कॉमेडी फिल्म के ट्रेलर की रिलीज डेट को लेकर मेकर्स की तरफ आधिकारिक एलान कर दिया गया है। ऐसे में आइए जानते हैं कि राजा साहब का ट्रेलर कब सामने आएगा।
कब रिलीज होगा राजा साहब का ट्रेलर
प्रभास की हॉरर कॉमेडी फिल्म राजा साहब सिनेमा जगत की मोस्ट अवेटेड मूवीज की लिस्ट में शुमार है। लंबे समय से फैंस इसकी रिलीज का इंतजार कर रहे हैं, लेकिन फिलहाल इसके ट्रेलर को लेकर लेटेस्ट अपडेट सामने आया है। दरअसल राजा साहब के मेकर्स की तरफ से ऑफिशियल इंस्टाग्राम हैंडल पर फिल्म के ट्रेलर रिलीज को लेकर अहम जानकारी साझा की गई है।
फोटो क्रेडिट- इंस्टाग्राम
यह भी पढ़ें- प्रभास-संजय दत्त की फिल्म The Raja Saab की खुल गई कहानी, 1500 लोगों ने इतने महीने में तैयार की हवेली
जिसके आधार पर 29 सितंबर सोमवार शाम 6 बजे इस हॉरर कॉमेडी फिल्म का ट्रेलर रिलीज किया जाएगा। बताया जा रहा है कि इसको लेकर फिल्म के निर्माताओं ने एक खास इवेंट भी प्लान किया है, जिसमें प्रभास और फिल्म की अन्य स्टार कास्ट के शामिल होने की आशंका है। बता दें कि राजा साहब में प्रभास के अलावा अभिनेता संजय दत्त भी अहम भूमिका अदा कर रहे हैं।
फोटो क्रेडिट- इंस्टाग्राम
इतना ही नहीं साउथ सिनेमा के कॉमेडी किंग योगी बाबू, अभिनेत्री निधि अग्रवाल, मालविका मनमोहन और ब्रह्मानंदन भी आपको फिल्म में अपनी अदाकारी का जलवा बिखरते हुए दिखाई देंगे। इससे पहले राजा साहब का टीजर रिलीज किया जा चुका है, जो ऑडियंस को काफी पसंद आया था। उम्मीद है कि मूुवी का ट्रेलर भी जनता पर उसी तरह की छाप छोड़ेगा।
कब रिलीज होगी राजा साहब
राजा साहब की रिलीज डेट (Raja Saab Release Date) को लेकर बीते समय में काफी बदलाव किए गए हैं। पहले ये मूवी इसी साल अप्रैल में रिलीज होने वाली थी, इसके बाद इसे सितंबर के लिए पोस्टपॉन किया गया और बाद में 5 दिसंबर में इसकी पर्दे पर उतारने की योजना बनाई गई। लेकिन रणवीर सिंह की धुरंधर से बॉक्स ऑफिस क्लैश को मद्देनजर रखते हुए राजा साहब को अब 9 जनवरी 2026 को थिएटर्स में रिलीज किया जाएगा।
कमेंट्स
सभी कमेंट्स (0)
बातचीत में शामिल हों
कृपया धैर्य रखें।