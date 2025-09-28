Raja Saab Trailer: आ गई तारीख! इस दिन रिलीज होगा Prabhas की हॉरर कॉमेडी 'राजा साहब' का ट्रेलर

Raja Saab Trailer Release Date साउथ सुपरस्टार प्रभास (Prabhas) की अपकमिंग मूवी राजा साहब को लेकर फैंस की एक्साइटमेंट काफी बढ़ी हुई है। इस बीच फिल्म के ट्रेलर की रिलीज डेट का खुलासा हो गया है। ऐसे में आइए जानते हैं कि इस तेलुगु हॉरर कॉमेडी का ट्रेलर कब सामने आएगा।

एंटरटेनमेंट डेस्क, नई दिल्ली। Prabhas साउथ सिनेमा के दिग्गज कलाकार हैं। अपने शानदार एक्टिंग करियर में बाहुबली और सालार जैसी ब्लॉकबस्टर मूवीज के जरिए प्रभास फैंस के फेवरेट माने जाते हैं। लंबे समय में अभिनेता की अपकमिंग मूवी द राजा साहब को लेकर चर्चाओं का बाजार काफी गर्म चल रहा है।

इस बीच तेलुगु सिनेमा की इस हॉरर कॉमेडी फिल्म के ट्रेलर की रिलीज डेट को लेकर मेकर्स की तरफ आधिकारिक एलान कर दिया गया है। ऐसे में आइए जानते हैं कि राजा साहब का ट्रेलर कब सामने आएगा। कब रिलीज होगा राजा साहब का ट्रेलर प्रभास की हॉरर कॉमेडी फिल्म राजा साहब सिनेमा जगत की मोस्ट अवेटेड मूवीज की लिस्ट में शुमार है। लंबे समय से फैंस इसकी रिलीज का इंतजार कर रहे हैं, लेकिन फिलहाल इसके ट्रेलर को लेकर लेटेस्ट अपडेट सामने आया है। दरअसल राजा साहब के मेकर्स की तरफ से ऑफिशियल इंस्टाग्राम हैंडल पर फिल्म के ट्रेलर रिलीज को लेकर अहम जानकारी साझा की गई है।

फोटो क्रेडिट- इंस्टाग्राम इतना ही नहीं साउथ सिनेमा के कॉमेडी किंग योगी बाबू, अभिनेत्री निधि अग्रवाल, मालविका मनमोहन और ब्रह्मानंदन भी आपको फिल्म में अपनी अदाकारी का जलवा बिखरते हुए दिखाई देंगे। इससे पहले राजा साहब का टीजर रिलीज किया जा चुका है, जो ऑडियंस को काफी पसंद आया था। उम्मीद है कि मूुवी का ट्रेलर भी जनता पर उसी तरह की छाप छोड़ेगा।