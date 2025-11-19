4 घंटे में तैयार होता था R Madhavan का 'धुरंधर लुक', सेट पर नहीं पहचान पाए थे अर्जुन रामपाल
अभिनेता आर माधवन आने वाले समय में फिल्म धुरंधर में अहम भूमिका अदा करते दिखेंगे। मूवी का धमाकेदार ट्रेलर मंगलवार को रिलीज कर दिया गया है। धुरंधर में माधवन का लुक हर तरफ चर्चा का विषय बना हुआ है।
एंटरटेनमेंट डेस्क, नई दिल्ली। अभिनेता रणवीर सिंह अपकमिंग मूवी धुरंधर का धमाकेदार ट्रेलर मंगलवार को रिलीज किया गया। मुंबई में हुए इस मूवी के ट्रेलर लॉन्च इवेंट में धुरंधर की कास्ट और निर्देशक भी शामिल रहे। जिनमें आर माधवन और अर्जुन रामपाल जैसे कई कलाकार मौजूद रहे।
इस दौरान अर्जुन रामपाल ने इस बात का खुलासा किया था कि वह फिल्म के सेट पर आर माधवन का लुक देख उनको पहचान नहीं पाए थे।
माधवन को नहीं पहचान पाए थे अर्जुन
अभिनेता अर्जुन रामपाल पिछले कुछ अर्से से खलनायक भूमिकाओं में नजर आ रहे हैं। इस कड़ी में फिल्म धुरंधर में भी वह नकारात्मक भूमिका में होंगे। उनके साथ आर माधवन भी अहम भूमिका में हैं। अर्जुन ने कहा, ‘मैं पहली बार आर माधवन के साथ काम कर रहा हूं।
दुर्भाग्य से फिल्म में हमारा कोई भी सीन एक साथ नहीं है लेकिन मुझे याद है कि मैं पहली बार थाइलैंड में धुरंधर के सेट पर पहुंचा था।वहां मैडी (माधवन) शूटिंग कर रहे थे। मैंने कहा कि कौन है यह एक्टर।
अच्छे से अपनी लाइनें बोल रहा है। दरअसल मैं उन्हें पहचान ही नहीं पाया। वह फिल्म में शानदार लगे हैं।’ आर माधवन ने बताया कि उन्हें अपने पात्र के लुक में आने के लिए तीन से चार घंटे लगते थे।
धुरंधर पर रणवीर सिंह की राय
मंगलवार को मुंबई में ढेर सारे प्रशंसकों और मीडिया की मौजूदगी में अभिनेता रणवीर सिंह की फिल्म धुरंधर का ट्रेलर लांच किया गया। इस मौके पर रणवीर सिंह ने बताया कि यह फिल्म एक जटिल और परतदार कहानी पर आधारित है, जिसे बेहद तकनीकी कुशलता के साथ प्रस्तुत किया गया है। इसे देखकर आपके होश उड़ जाएंगे।
उन्होंने कहा, ‘जब आदित्य धर ने मुझे कहानी सुनाई तो मैं हक्का बक्का रह गया था। मैंने कहा कि ऐसा भी होता है। उन्होंने कहा कि हां बेटा ऐसा भी होता है। यह एक अविश्वसनीय सच्ची कहानी है। अब विश्व मंच पर भारत का समय है और हम इसके केंद्र में रहना चाहते हैं। हम भारतीय सिनेमा को वैश्विक मंच पर प्रस्तुत करना चाहते हैं।’ यमालूम हो धुरंधर को 5 दिसंबर 2025 को दुनियाभर के सिनेमाघरों में रिलीज किया जाएगा।
