Stranger Things 5 के बाद Netflix पर एक और बड़ी वेब सीरीज की दस्तक, इस दिन से ओटीटी पर हो रही है स्ट्रीम

एंटरटेनमेंट डेस्क, नई दिल्ली। साल 2020 में नेटफ्लिक्स पर स्क्विड गेम्स के अलावा एक और वेब सीरीज आई थी जिसने फैंस को दीवाना बना दिया था। इसमें कोई एक्शन, थ्रिल या सस्पेंस नहीं था, इसके बावजूद इस वेब सीरीज का ओटीटी पर दबदबा देखने को मिला था। अब इस सीरीज का पांचवां सीजन आ रहा है जो ओटीटी पर ट्रेंड कर रही वेब सीरीज स्ट्रेंजर थिंग्स सीजन 5 (Stranger Things Season 5) को भी टक्कर दे सकती है।

यह वेब सीरीज है एमिली इन पेरिस (Emily in Paris) जिसका पांचवां सीजन एक साल बाद ओटीटी पर आ रहा है। एमिली इन पेरिस का चौथा सीजन पिछले साल यानी 2024 को आया था जिसे काफी पसंद किया गया था। अब इसका पांचवां सीजन आ रहा है जिसको लेकर लंबे समय से इंतजार हो रहा है। अगर आपको अभी तक नहीं पता है कि यह वेब सीरीज कब रिलीज हो रही है तो चलिए आपको इसके बारे में बताते हैं।