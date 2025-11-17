Netflix Release In December: आखिरी महीना, आखिरी दांव... OTT पर आ रहा नई फिल्मों और वेब सीरीज का सैलाब

एंटरटेनमेंट डेस्क, नई दिल्ली। दिसंबर का महीना हॉलिडे और फेस्टिव माहौल लेकर आता है। यह महीना मनोरंजन जगत के लिए भी खास रहता है। सिनेमाघरों में जहां एक तरफ धुरंधर (Dhurandhar) और इक्कीस (Ikkis) जैसी फिल्मों का इंतजार हो रहा है, वहीं ओटीटी प्लेटफॉर्म पर भी मनोरंजन का सैलाब देखने को मिलेगा, खासकर नेटफ्लिक्स (Netflix) पर।

नेटफ्लिक्स पर दिसंबर के महीने में एक से बढ़कर एक फिल्में और वेब सीरीज रिलीज होने वाली हैं। दिसंबर का महीना ड्रामा, एक्शन, कॉमेडी और सस्पेंस से भरपूर होने वाला है। 1 दिसंबर से लेकर 31 दिसंबर तक नेटफ्लिक्स पर कौन-कौन सी फिल्में और सीरीज रिलीज होने वाली हैं। यहां रही पूरी लिस्ट।

1 दिसंबर 205 ऑल द एम्प्टी रूम्स

एनीथिंग एल्स

बियोवुल्फ सीजन 1

बिग मामाज हाउस

ब्राइटबर्न

कोमेलन लेन

चीपर बाय द डजन

चीपर बाय द डजन 2

ग्रांटचेस्टर सीजन

हॉलिडे इन सांता

जॉय फॉर क्रिसमस

लव इज ब्लाइंड: इटली सीजन 1

मनी मॉन्स्टर

ओवरकमर

पॉल, एपोस्टल ऑफ़ क्राइस्ट

प्लेइंग ग्रेसी डार्लिंग सीजन 1

रियो

रियो 2

सीव टॉर्न

ट्रोल 2

विक्टोरिया

वॉर रूम 2 दिसंबर ऐनी राइस की मेफेयर विचेज सीजन 2

मैट राइफ: अनरैप्ड — क्रिसमस क्राउड वर्क स्पेशल