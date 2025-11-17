Netflix Release In December: आखिरी महीना, आखिरी दांव... OTT पर आ रहा नई फिल्मों और वेब सीरीज का सैलाब
New OTT Release in December: ओटीटी प्लेटफॉर्म नेटफ्लिक्स के लिए दिसंबर का महीना खास होने वाला है क्योंकि इस महीने एक से बढ़कर एक फिल्में और वेब सीरीज रिलीज हो रही हैं। ओटीटी पर कौन-कौन सी फिल्में-सीरीज आ रही हैं, यहां देखिए लिस्ट।
एंटरटेनमेंट डेस्क, नई दिल्ली। दिसंबर का महीना हॉलिडे और फेस्टिव माहौल लेकर आता है। यह महीना मनोरंजन जगत के लिए भी खास रहता है। सिनेमाघरों में जहां एक तरफ धुरंधर (Dhurandhar) और इक्कीस (Ikkis) जैसी फिल्मों का इंतजार हो रहा है, वहीं ओटीटी प्लेटफॉर्म पर भी मनोरंजन का सैलाब देखने को मिलेगा, खासकर नेटफ्लिक्स (Netflix) पर।
नेटफ्लिक्स पर दिसंबर के महीने में एक से बढ़कर एक फिल्में और वेब सीरीज रिलीज होने वाली हैं। दिसंबर का महीना ड्रामा, एक्शन, कॉमेडी और सस्पेंस से भरपूर होने वाला है। 1 दिसंबर से लेकर 31 दिसंबर तक नेटफ्लिक्स पर कौन-कौन सी फिल्में और सीरीज रिलीज होने वाली हैं। यहां रही पूरी लिस्ट।
1 दिसंबर
- ऑल द एम्प्टी रूम्स
- एनीथिंग एल्स
- बियोवुल्फ सीजन 1
- बिग मामाज हाउस
- ब्राइटबर्न
- कोमेलन लेन
- चीपर बाय द डजन
- चीपर बाय द डजन 2
- ग्रांटचेस्टर सीजन
- हॉलिडे इन सांता
- जॉय फॉर क्रिसमस
- लव इज ब्लाइंड: इटली सीजन 1
- मनी मॉन्स्टर
- ओवरकमर
- पॉल, एपोस्टल ऑफ़ क्राइस्ट
- प्लेइंग ग्रेसी डार्लिंग सीजन 1
- रियो
- रियो 2
- सीव टॉर्न
- ट्रोल 2
- विक्टोरिया
- वॉर रूम
2 दिसंबर
- ऐनी राइस की मेफेयर विचेज सीजन 2
- मैट राइफ: अनरैप्ड — क्रिसमस क्राउड वर्क स्पेशल
3 दिसंबर
- माय सीक्रेट सैंटा
- द नॉर्थमैन
- विद लव, मेघन: हॉलिडे सेलिब्रेशन
4 दिसंबर
- फ्यूग स्टेट 1986 सीजन 1
- आई विश यू हेड टोल्ड मी
- लाली: टाइम टू स्टेप अप
- द एबंडन्स सीजन 1
- द बिलीवर्स सीजन 2
5 दिसंबर
- क्रिसमस जैसा बहुत कुछ
- लव एंड वाइन
- मीन गर्ल्स
- एमवीपी
- मैनहट्टन पर कब्जा सीजन 2
- सिसिलिया एक्सप्रेस सीजन 1
- द न्यू यॉर्कर एट 100
- द नाइट माई डैड सेव्ड क्रिसमस 2
- द प्राइस ऑफ कन्फ़शन सीजन 1
- बेबीलोन
- कास्ट अवे
- चर्च पीपल
9 दिसंबर
- बैडली इन लव सीजन 1
- ब्लड कोस्ट सीजन 2
- मसाका किड्स, ए रिदम विदिन
10 दिसंबर
- रिकॉर्ड ऑफ राग्नारोक सीजन 3
- द एक्सीडेंट सीजन 2
11 दिसंबर
- हैड आई नॉट सीन द सन पार्ट 2
- लॉस्ट इन द स्पॉटलाइट
- मैन वर्सेस बेबी सीजन 1
- द फेकनैपिंग
- टॉम्ब रेडर: द लीजेंड ऑफ लारा क्रॉफ्ट सीजन 2
- ट्रू ब्यूटी सीजन 1
12 दिसंबर
- सिटी ऑफ शैडोज सीजन 1
- होम फॉर क्रिसमस सीजन 3
- द अमेजिंग डिजिटल सर्कस सीजन 1
- वेक अप डेड मैन: अ नाइव्स आउट मिस्ट्री
बाकी मूवी और सीरीज की लिस्ट यहां देखें...
- वन पीस (15 एचडी) (15 दिसंबर)
- द क्रिएचर केसेस (15 दिसंबर)
- एमिली इन पेरिस सीजन 5 (18 दिसंबर)
- 10डांस ((18 दिसंबर)
- द ग्रेट फ्लड (19 दिसंबर)
- सिसिली एक्सप्रेस (22 दिसंबर)
- गुडबाय जून (24 दिसंबर)
- स्ट्रेंजर थिंग्स सीजन 5 सेकंड वॉल्यूम (25 दिसंबर)
- क्रिसमस गेम डे: एनएफएल लाइव गेम्स (25 दिसंबर)
- कवर-अप (26 दिसंबर)
- स्ट्रेंजर थिंग्स सीजन 5 फाइनल एपिसोड (31 दिसंबर)
फिलहाल, ओटीटी पर इस वक्त सबसे ज्यादा क्रेज वेब सीरीज स्ट्रेंजर थिंग्स के पांचवें सीजन को लेकर है। इसका पहला वॉल्यूम नवंबर में रिलीज होगा, जबकि सेकंड वॉल्यूम और फाइनल एपिसोड दिसंबर में आएगा। इसी महीने एमिली इन पेरिस का भी पांचवां सीजन आ रहा है।
