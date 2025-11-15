OTT पर इस K-Drama ने जमाई धाक, रिलीज होते ही 8 एपिसोड वाली क्राइम थ्रिलर ने टॉप 10 में जमाया कब्जा
Latest K-Drama On OTT: मूवी और सीरीज लवर्स को हमेशा इंतजार रहता है कि सिनेमाघरों और ओटीटी पर क्या नया आ रहा है। अगर आप भी कोई नई क्राइम थ्रिलर देखना चाहते हैं तो आपको हालिया रिलीज ड्रामा जरूर देखना चाहिए। यह आपको जिंदगी की सीख देती है।
एंटरटेनमेंट डेस्क, नई दिल्ली। ओटीटी की वजह से सिनेमा का कोई दायरा नहीं रहा। जब से ओटीटी का ट्रेंड बढ़ा है, देश में कोरियन ड्रामा की फैन-फॉलोइंग भी बढ़ी है। रोमांस, थ्रिल और कॉमेडी... ओटीटी पर मौजूद कई जॉनर के कोरियन ड्रामों को दर्शकों ने खूब सराहा है। हाल ही में एक और नया ड्रामा रिलीज हुआ है जिसे लोग काफी पसंद कर रहे हैं।
इसी महीने ओटीटी पर एक नया के-ड्रामा (New K-Drama On OTT) रिलीज हुआ है जो सिर्फ 8 एपिसोड का है। इसकी कहानी और परफॉर्मेंस इतनी शानदार है कि इसे IMDb ने भी शानदार रेटिंग दे दी है। यही नहीं, यह ओटीटी पर टॉप 10 ट्रेंडिंग लिस्ट में भी कब्जा जमाए हुए है।
ओटीटी पर आया नया क्राइम थ्रिलर ड्रामा
यह ड्रामा इसी महीने की 7 तारीख को रिलीज हुई है। यूं तो के-ड्रामा 16 एपिसोड का आता है, लेकिन इसे 8 एपिसोड में बनाया गया है। प्लॉट सिंपल लेकिन बहुत गहरा है। यह सामाजिक मैसेज को बहुत इमोशन के साथ प्रेजेंट करती है। हम जिस ड्रामे की बात कर रहे हैं, वो 'एज यू स्टुड बाय' (As You Stood By) है।
यह भी पढ़ें- 5 मस्ट वॉच K-Drama जिनको देखने के बाद भूल जाएंगे बॉलीवुड मूवीज, IMDb पर मिली है 8.5 से ज्यादा रेटिंग
इस नोवल पर आधारित ड्रामे की कहानी
जियोन सो-नी (Jeon So-nee), ली यू-मी (Lee Yoo-mi), जांग सेउंग-जो (Jang Seung-jo), और ली मू-सेंग (Lee Moo-saeng) जैसे सितारों से सजी 'एज यू स्टुड बाय' 2014 में आए नोवल 'नाओमी एंड कानाको' (Naomi and Kanako) पर बेस्ड है। ओटीटी पर रिलीज होने से पहले सीरीज के पहले दो एपिसोड बुसान इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल में भी दिखाए गए थे।
क्या है 'एज यू स्टुड बाय' की कहानी?
'एज यू स्टुड बाय' की कहानी दो सहेलियों की है जो एक हत्या करने के बाद उसे छुपाने की कोशिश करती हैं। कहानी चो ह्यू-सी (ली यू-मी) की है जो घरेलू हिंसा से पीड़ित है। जब उसकी दोस्त चो योन-सु (जियोन सी-नी) को पता चलती है तो वह उसे जान से मारने की प्लानिंग करती है। वह ह्यू-सी के पति को मार तो देती है, लेकिन इसके बाद कहानी में ऐसा मोड़ आता है जो आपको आखिर तक इसे देखने के लिए मजबूर कर देगा।
ओटीटी पर कहां देखें 'एज यू स्टुड बाय'?
यह के-ड्रामा 8 एपिसोड वाली है और इस वक्त ओटीटी प्लेटफॉर्म नेटफ्लिक्स (Netflix) पर स्ट्रीम हो रही है। यह ड्रामा इतना पसंद किया जा रहा है कि एक हफ्ते के बाद भी यह टॉप ट्रेंडिंग लिस्ट में चौथे पायदान पर है। इसे IMDb से 7.5 रेटिंग दी है।
कमेंट्स
सभी कमेंट्स (0)
बातचीत में शामिल हों
कृपया धैर्य रखें।