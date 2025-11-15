Delhi Crime 3 एक्ट्रेस शेफाली शाह के साथ जब खुलेआम हुई थी छेड़छाड़, बोली-मार्केट के बीच में...
दिल्ली क्राइम 3 में डीआईजी वर्तिका चतुर्वेदी बनकर लौटीं शेफाली शाह ने की जिंदगी कभी भी आसान नहीं रही। सीरीज में लड़कियों को बचाने के लिए लड़ रहीं एक्ट्रेस ने बताया था कि एक बार मार्केट के बीच में उनके साथ छेड़छाड़ की गई थी और इसका जिम्मेदार उन्होंने खुद को समझा था। क्या है ये किस्सा चलिए जानते हैं:
एंटरटेनमेंट डेस्क, नई दिल्ली। नेटफ्लिक्स पर रिलीज हुई सीरीज 'दिल्ली क्राइम' के सभी सीजंस लोगों को काफी पसंद आए। पहले सीजन में जहां डीआईजी वर्तिका चतुर्वेदी बनकर शेफाली शाह ने निर्भया कांड में अपराधियों को खोजने का काम किया, तो वहीं दूसरे में वह कच्छा-बनियान गैंग की कहानी सुलझाती नजर आई।
अब वह दिल्ली क्राइम के सीजन 3 के साथ लौटी हैं, जो 'मानव तस्करी' पर बेस्ड है, जिसमें वह मासूम लड़कियों को बचाती नजर आईं। हालांकि, सबकी फेवरेट 'वर्तिका चतुर्वेदी' बनकर छाने वाली एक्ट्रेस शेफाली शाह असल जिंदगी में खुद भी पब्लिक प्लेस पर छेड़छाड़ का शिकार हो चुकी हैं। जिसके बारे में उन्होंने खुद एक थ्रो-बैक इंटरव्यू में बताया था।
मोलेस्टेशन का शिकार हो चुकी हैं शेफाली शाह
शेफाली शाह ने समाचार एजेंसी एएनआई के एक पॉडकास्ट में वह दर्दनाक किस्सा शेयर किया था, जब भारी भीड़ के बीच में उनके साथ छेड़खानी हुई थी। शेफाली ने बताया था कि एक भीड़भाड़ वाले मार्केट में एक आदमी ने उन्हें गलत तरीके से छुआ था। एक्ट्रेस ने कभी इस बारे में खुलासा नहीं किया था, क्योंकि ये बहुत ही शर्मनाक था।
इसी बातचीत में शेफाली शाह ने ये भी बताया था कि जब छेड़छाड़ जैसी घटनाए महिलाओं के साथ होती हैं, तो वह खुद पर ही डाउट करने लगती हैं। दूसरी महिलाओं की तरह वह भी खुद से ये सवाल करने लगी थीं कि कही उन्होंने अपने एक्शन से इस तरह की घटना को इनवाइट तो नहीं किया।
जिंदगी में समय-समय पर दी है परीक्षा
शेफाली शाह को जिंदगी में कुछ भी आसानी से नहीं मिला है। उन्होंने बताया था कि वह एक लोअर मिडिल क्लास परिवार से ताल्लुक रखती हैं और मुंबई की चॉल में पली-बड़ी हैं। इसके अलावा निर्माता विपुल शाह से शादी के बंधन में बंधने से पहले उनकी शादी एक्टर हर्ष छाया के साथ 1997 में हुई थी, लेकिन 2000 में वह उनसे अलग हो गईं।
शेफाली शाह और विपुल शाह आज भले ही हैपिली मैरिड हैं, लेकिन जब उनकी नई-नई शादी हुई थी, तो उनके सास ससुर उनके देर-देर तक काम करने को लेकर उनसे काफी सवाल किया करते थे।
