Delhi Crime 3 एक्ट्रेस शेफाली शाह के साथ जब खुलेआम हुई थी छेड़छाड़, बोली-मार्केट के बीच में...

एंटरटेनमेंट डेस्क, नई दिल्ली। नेटफ्लिक्स पर रिलीज हुई सीरीज 'दिल्ली क्राइम' के सभी सीजंस लोगों को काफी पसंद आए। पहले सीजन में जहां डीआईजी वर्तिका चतुर्वेदी बनकर शेफाली शाह ने निर्भया कांड में अपराधियों को खोजने का काम किया, तो वहीं दूसरे में वह कच्छा-बनियान गैंग की कहानी सुलझाती नजर आई।

अब वह दिल्ली क्राइम के सीजन 3 के साथ लौटी हैं, जो 'मानव तस्करी' पर बेस्ड है, जिसमें वह मासूम लड़कियों को बचाती नजर आईं। हालांकि, सबकी फेवरेट 'वर्तिका चतुर्वेदी' बनकर छाने वाली एक्ट्रेस शेफाली शाह असल जिंदगी में खुद भी पब्लिक प्लेस पर छेड़छाड़ का शिकार हो चुकी हैं। जिसके बारे में उन्होंने खुद एक थ्रो-बैक इंटरव्यू में बताया था।

मोलेस्टेशन का शिकार हो चुकी हैं शेफाली शाह शेफाली शाह ने समाचार एजेंसी एएनआई के एक पॉडकास्ट में वह दर्दनाक किस्सा शेयर किया था, जब भारी भीड़ के बीच में उनके साथ छेड़खानी हुई थी। शेफाली ने बताया था कि एक भीड़भाड़ वाले मार्केट में एक आदमी ने उन्हें गलत तरीके से छुआ था। एक्ट्रेस ने कभी इस बारे में खुलासा नहीं किया था, क्योंकि ये बहुत ही शर्मनाक था।