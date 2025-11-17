Language
    Bison OTT Release: बॉक्स ऑफिस पर धमाल मचाने के बाद ओटीटी पर कमाल करेगी बाइसन, इस दिन होगी स्ट्रीम

    By Ashish Rajendra Edited By: Ashish Rajendra
    Updated: Mon, 17 Nov 2025 03:03 PM (IST)

    Bison On OTT: सिनेमाघरों में धूम मचाने के बाद अभिनेता विक्रम के बेटे ध्रुव विक्रम स्टारर फिल्म बाइसन ओटीटी पर रिलीज के लिए पूरी तरह से तैयार है। आइए जानते हैं कि इसे ऑनलाइन कब और कहां स्ट्रीम किया जाएगा। 

    ओटीटी पर कब आ रही है बाइसन (फोटो क्रेडिट- एक्स)

    एंटरटेनमेंट डेस्क, नई दिल्ली। Bison OTT Release Date: साउथ फिल्मों की ओटीटी रिलीज का सभी को बेसब्री से इंतजार रहता है। इस कड़ी में सुपरस्टार विक्रम के बेटे ध्रुव विक्रम की फिल्म बाइसन का नाम शामिल हो रहा है। सिनेमाघरों से लेकर बॉक्स ऑफिस तक धूम मचाने के बाद अब ध्रुव की बाइसन को ओटीटी पर रिलीज किया जाएगा, जिसका मेकर्स की तरफ से एलान कर दिया गया है। 

    तमिल भाषा की स्पोर्ट्स ड्रामा बाइसन ने दर्शकों का भरपूर मनोरंजन किया। ऐसे में अब ओटीटी पर इसे कब और कहां ऑनलाइन स्ट्रीम किया जाएगा, इसके बारे में आइए विस्तार से जानते हैं। 

    ओटीटी पर कहां आएगी बाइसन

    17 अक्टूबर को 2025 को बाइसन फिल्म को दुनियाभर के सिनेमाघरों में रिलीज किया गया था। कमर्शियल तौर पर इस तमिल मूवी को काफी सक्सेस हासिल हुई और अब ओटीटी पर दर्शकों का एंटरटेन करने के लिए बाइसन आ रही है। दरअसल सोमवार को मशहूर ओटीटी प्लेटफॉर्म नेटफ्लिक्स (Netflix) की तरफ से बाइसन की ओटीटी रिलीज की आधिकारिक घोषणा की गई है। 21 नवंबर 2025 को ये मूवी नेटफ्लिक्स पर ऑनलाइन स्ट्रीम की जाएगी। 

    ऐसे में अगर आपने भी तक बाइसन को नहीं देखा है तो अब घर बैठे नेटफ्लिक्स पर इसका आसानी से आनंद ले सकते हैं। गौर किया जाए बाइसन की कहानी की तरफ तो ये एक स्पोर्ट्रस ड्रामा मूवी है, जिसमें एक कबड्डी खिलाड़ी के जीवन की कहानी को दिखाया गया है। किस तरह से वह खेल में नाम रोशन करने के लिए जीवन संघर्ष करता है और जाति-भेदभाव जैसे तमाम उतार-चढ़ाव से गुजरना पड़ता है 

    बाइसन एक रोमांचक मूवी है, जो 2 घंटे 48 मिनट तक आपका मनोरंजन करेगी। कुल मिलाकर कहा जाए ध्रुव विक्रम की ये सुपरहिट फिल्म एक कंप्लीट एंटरटेनर है। 

    बॉक्स ऑफिस पर बाइसन ने किया था कमाल

    गौर किया जाए बाइसन के कमर्शियल प्रदर्शन की तरफ तो घरेलू बॉक्स ऑफिस पर इस तमिल मूवी ने 47.1 करोड़ का कारोबार किया था। इतना ही नहीं फिल्म का वर्ल्डवाइड कलेक्शन 65.85 करोड़ रहा था, जबकि इसका बजट 30 करोड़ के आसपास रहा। इस आधार पर बाइसन ने सफलता का मुकाम हासिल किया था। 

