Netflix पर आते ही Must Watch बनी ये नई वेब सीरीज, थ्रिल से भरपूर है 6 एपिसोड की कहानी
मशहूर ओटीटी प्लेटफॉर्म नेटफ्लिक्स (Netflix) पर हाल ही में एक नई वेब सीरीज को रिलीज किया गया है। जिसके 6 एपिसोड थ्रिल से भरपूर हैं। नेटफ्लिक्स पर आते ही ये सीरीज अब मस्ट वॉच बन गई है और हर तरफ इसकी चर्चा हो रही है।
एंटरटेनमेंट डेस्क, नई दिल्ली। थिएटर्स के साथ-साथ ओटीटी पर लेटेस्ट रिलीज को देखने का क्रेज फैंस में काफी तेजी से बढ़ गया है। नई फिल्म या वेब सीरीज को लेकर हर कोई उत्साहित नजर आता है। हाल ही में मशहूर ओटीटी प्लेटफॉर्म नेटफ्लिक्स (Netflix) पर एक लेटेस्ट वेब सीरीज को रिलीज किया गया है, जिसने अपने 6 एपिसोड की थ्रिल से भरपूर कहानी से हर किसी को प्रभावित किया है।
ये सीरीज जुर्म की दुनिया के एक ऐसे गंभीर विषय पर बात करती है, जिसको जानकर हर कोई किसी को हैरानी होगी। आलम ये है कि नेटफ्लिक्स पर आते ही ये वेब सीरीज अब मस्ट वॉच बन गई है। आइए जानते हैं कि यहां किस सीरीज के बारे में जिक्र किया जा रहा है।
नेटफ्लिक्स पर छाई ये वेब सीरीज
हर वीकेंड पर देखा जाता है कि ओटीटी प्लेटफॉर्म नेटफ्लिक्स पर नई वेब सीरीज या फिल्मों को रिलीज किया जाता है। इस बार भी कुछ ऐसा ही देखने को मिला है। 13 नवंबर को नेटफ्लिक्स पर एक 6 एपिसोड वाली सीरीज को ऑनलाइन स्ट्रीम किया गया है। ये एक क्राइम थ्रिलर वेब सीरीज है, जिसमें पुलिस एक ऐसी महिला की तलाश में जुटी हुई है, जो नाबालिग लड़कियों की कालाबजारी करती है।
वह क्रिमिनल लेडी इन लड़कियों को देश और विदेश में जिस्मफरोशी के धंधे के लिए स्पाई करती है। दिल्ली-एनसीआर से वह इसे चलाती है, जिसमें उसके साथ कई और लोग भी शामिल रहते हैं। दिल्ली पुलिस इन खतरनाक मुजरिम को पकड़ने के लिए षडयंत्र रचती है।
अंत में क्या वह पुलिस के हत्थे चढ़ती है या फिर प्रशासन की आंख में धूल झोंककर भाग जाती है, उसके लिए आपको वेब सीरीज दिल्ली क्राइम सीजन 3 (Delhi Crime Season 3) को देखना पड़ेगा। शेफाली शाह स्टारर इस सीरीज के पिछले दो सीजन सुपरहिट रहे हैं और अब तीसरे सीजन को भी क्रिटिक्स-ऑडियंस की तरफ से पॉजिटिव रिस्पॉन्स मिल रहा है।
ट्रेंडिंग में नंबर-1 बनी दिल्ली क्राइम 3
शानदार कहानी के दम पर दिल्ली क्राइम 3 ने दर्शकों का दिल जीत लिया है। आलम ये है कि ओटीटी प्लेटफॉर्म नेटफ्लिक्स पर फिलहाल ये वेब सीरीज ट्रेंडिंग में नंबर-1 पर बनी हुई है और धड़ल्ले से देखी जा रही है। अगर आपने अभी तक इसे नहीं देखा है तो ऑनलाइन घर बैठे स्ट्रीम कर सकते हैं।
