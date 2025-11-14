Jolly LLB 3 OTT Release Date: धमाल मचाने के लिए तैयार अक्षय कुमार की फिल्म, इस ओटीटी प्लेटफॉर्म पर होगी रिलीज

एंटरटेनमेंटडेस्क, नई दिल्ली। अक्षय कुमार (Akshay Kumar) और अरशद वारसी (Arshad Warsi) की कोर्टरूम ड्रामा जॉलीएलएलबी 3 (Jolly LLB 3) को आखिरकार ओटीटीरिलीजडेट मिल गई है। ये इस फ्रेंचाइजी की पहली किस्त है। इस मूवी में दोनों एक्टर्स वकील के रोल में नजर आए और साथ ही सहयोगी कलाकार हुमा कुरैशी, सौरभ शुक्ला और अमृता राव ने भी अपने-अपने रोल में वापसी की है।

