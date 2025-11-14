Language
    Jolly LLB 3 OTT Release Date: धमाल मचाने के लिए तैयार अक्षय कुमार की फिल्म, इस ओटीटी प्लेटफॉर्म पर होगी रिलीज

    By Surabhi Shukla Edited By: Surabhi Shukla
    Updated: Fri, 14 Nov 2025 11:03 AM (IST)

    जॉली एलएलबी फ्रेंचाइजी की तीसरी किस्त Jolly LLB 3 को ओटीटी रिलीज डेट मिल गई है। फिल्म ने बॉक्स ऑफिस पर अच्छा बिजनेस किया था और अब ये ओटीटी पर भी जलवा दिखाने के लिए बेताब है। फिल्म किस ओटीटी प्लेटफॉर्म पर रिलीज होगी जानने के लिए पढ़े पूरी खबर।    

    जॉलीएलएलबी 3 ओटीटी रिलीज डेट (फोटो-इंस्टाग्राम)

    एंटरटेनमेंटडेस्क, नई दिल्ली। अक्षय कुमार (Akshay Kumar) और अरशद वारसी (Arshad Warsi) की कोर्टरूम ड्रामा जॉलीएलएलबी 3 (Jolly LLB 3को आखिरकार ओटीटीरिलीजडेट मिल गई है। ये इस फ्रेंचाइजी की पहली किस्त है। इस मूवी में दोनों एक्टर्स वकील के रोल में नजर आए और साथ ही सहयोगी कलाकार हुमा कुरैशी, सौरभ शुक्ला और अमृता राव ने भी अपने-अपने रोल में वापसी की है।

     कब स्ट्रीम होगी जॉलीएलएलबी 3?

    वहीं फिल्म के ओटीटी पर स्ट्रीम होने का इंतजार कर रहे थे और जिन्होंने सिनेमाघरों में फिल्म नहीं देखी है उनलोगों के लिए अच्छा मौका है। अब ये फिल्म 14 नवंबर को नेटफ्लिक्स पर रिलीज होने वाली है और मेकर्स ने खुद इसकी जानकारी सोशल मीडिया पर शेयर की। एक मजेदार अंदाज में इसकी घोषणा करते हुए नेटफ्लिक्स ने लिखा- मीलॉर्ड, जॉली बनने के लिए परमिशन चाहिए। तारीख मिल गई है। 14 नवंबर को नेटफ्लिक्स पर देखिए फिल्म।

     सुभाष कपूर हैं फिल्म के निर्माता

    इस फिल्म को लिखा और निर्देशित किया है सुभाष कपूर ने। फिल्म की कहानी पूंजीपतियों द्वारा भूमि अधिग्रहण और उद्योगपतियों द्वारा किसानों के शोषण के इर्द-गिर्द घूमती है। कलाकारों के अलावा फिल्म के स्क्रीनप्ले और डायलॉग्स की भी काफी तारीफ हुई थी। कुछ जगह पर हास्य का जो पंच लगाया गया था वो वाकई काम किया। फिल्म ने बॉक्स ऑफिस पर 117 करोड़ का कलेक्शन किया। फिल्म का पहला पार्ट साल 2013 में और दूसरा पार्ट साल 2017 में रिलीज हुआ था।

