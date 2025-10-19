Language
    'हाथ नीचे...'सेल्फी के दौरान Akshay Kumar से फ्रेंडली हो रहा था फैन, एक्टर ने लगाई फटकार

    By Surabhi Shukla Edited By: Surabhi Shukla
    Updated: Sun, 19 Oct 2025 03:04 PM (IST)

    बॉलीवुड सुपरस्टार अक्षय कुमार (Akshay Kumar) अपने प्रशंसकों के साथ दोस्ताना व्यवहार के लिए जाने जाते हैं। शुक्रवार को मुंबई एयरपोर्ट पर एक ऐसी घटना हुई जिसमें एक्टर अपना आपा खो बैठे। अक्षय अपनी बेटी नितारा भाटिया कहीं जा रहे थे जहां फैंस उनके साथ फोटो खिंचवाने के लिए दौड़ पड़े।

    Hero Image

    अक्षय कुमार ने फैन को लगाई फटकार (फोटो-एक्स)

    एंटरटेनमेंट डेस्क, नई दिल्ली। बॉलीवुड एक्टर अक्षय कुमार के कई सारे फैंस हैं। फैंस अक्सर उन्हें पब्लिकली स्पॉट करने पर उनके साथ सेल्फी लेने के लिए दौड़ते हैं। ऐसा ही एक वाकया शुक्रवार को हुआ जब अक्षय अपनी बेटी नितारा भाटिया के साथ मुंबई एयरपोर्ट पर नजर आए। कई लोग उनके साथ सेल्फी लेने के लिए दौड़ पड़े।

    हाथ रखने से नाराज हो गए एक्टर

    इस दौरान एक्टर ने सभी के साथ कैमरे के लिए मुस्कुराते हुए पोज किया लेकिन इस दौरान कुछ ऐसा हुआ जिससे एक्टर गुस्सा गए। दरअसल फोटो खिंचावाते समय एक एक्टर ने उनके कंधे पर हाथ रख दिया और फोटो खिंचतवाने हुए उनके ज्यादा करीब आ गया जिससे एक्टर नाराज हो गए। अक्षय ने एक्टर से गुस्से में हाथ हटाने के लिए कहा।

    अक्षय ने कहा,"हाथ नीचे, हाथ नीचे रखो।" प्रशंसक ने तुरंत अक्षय के कंधे से अपना हाथ हटा लिया। वहीं अभिनेता भी अपना संयम बनाए रखते हुए, शांति से टर्मिनल में प्रवेश हुए और प्लेन में सवार होकर निकल लिए।

     
     
     
    अक्षय कुमार के आने वाले प्रोजेक्ट

    वर्कफ्रंट की बात करें तो अक्षय कुमार को आखिरी बार जॉली एलएलबी 3 में अरशद वारसी के साथ लीड रोल में देखा गया था। सुभाष कपूर द्वारा लिखित और निर्देशित यह फिल्म सुपरहिट जॉली एलएलबी फ्रैंचाइज़ी का हिस्सा है और लगभग आठ साल के अंतराल के बाद वापसी की। जॉली एलएलबी 3 में हुमा कुरैशी, अमृता राव, सौरभ शुक्ला और गजराज राव भी प्रमुख भूमिकाओं में थे।

    इसके बाद एक्टर आने वाले समय में वामिका गब्बी, तब्बू, परेश रावल, शरमन जोशी, मिथिला पालकर, राजपाल नौरंग यादव, जावेद जाफरी और कई अन्य कलाकारों के साथ भूत बांग्ला में नजर आएंगे। प्रियदर्शन द्वारा निर्देशित इस हॉरर-कॉमेडी फिल्म में अक्षय के साथ उनकी लगभग 14 साल बाद वापसी हो रही है।

