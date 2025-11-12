'मैं अक्षय सर पर चिल्लाती...'Jolly LLB 2 के फाइनल कट से क्यों हटा दिया था Huma Qureshi का ये सीन?

एंटरटेनमेंट डेस्क, नई दिल्ली। बॉलीवुड अभिनेत्री हुमा कुरैशी को सजावटी किरदार निभाने से नफरत है, इस वजह से वो ऐसी फिल्में ही चुनती हैं जिसमें उनका किरदार दमदार हो। हालांकि अक्षय कुमार की फिल्म जॉली एलएलबी 2 में उनके साथ बहुत नाइंसाफी हुई। एक तो एक्ट्रेस का फिल्म में छोटा रोल और दूसरा उसे मूवी से हटा दिया गया।

विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

इस पर हुमा कुरैशी ने खास नाराजगी जाहिर की है। हाल ही में एक इंटरव्यू में, महारानी 4 की अभिनेत्री ने इस बारे में खुलकर बात की और बताया कि वह फाइनल कट से बहुत नाराज थीं। एडिटिंग में की गई गड़बड़ी निर्देशक सुभाष कपूर के साथ हुमा कुरैशी तीन प्रोजेक्ट्स में काम कर चुकी हैं। इनमें जॉली एलएलबी 2, वेब सीरीज महारानी और जॉली एलएलबी 3 शामिल है। मिड-डे से बातचीत में उन्होंने कहा,'हमारा पहला कोलैबोरेशन जॉली एलएलबी 2 में था। मेरा उसमें कोई बहुत बड़ा रोल नहीं था, लेकिन एडिटिंग के दौरान, मेरी भूमिका और भी छोटी हो गई। मुझे याद है कि मैं इस बात से बहुत परेशान थी और कह रही थी, 'मैं इस फिल्म में कुछ नहीं कर रही हूं।'