'मैं अक्षय सर पर चिल्लाती...'Jolly LLB 2 के फाइनल कट से क्यों हटा दिया था Huma Qureshi का ये सीन?
अपने स्ट्रॉन्ग कैरेक्टर्स के लिए जानी जाने वाली अभिनेत्री हुमा कुरैशी (Huma Qureshi) ने हाल ही में जॉली एलएलबी 2 में काम करने के अपने अनुभव के बारे में बताया। एक्ट्रेस ने कहा कि फाइनल कट में उनका एक बहुत ही अहम सीन हटा दिया गया था जिसका उनको काफी दुख है।
एंटरटेनमेंट डेस्क, नई दिल्ली। बॉलीवुड अभिनेत्री हुमा कुरैशी को सजावटी किरदार निभाने से नफरत है, इस वजह से वो ऐसी फिल्में ही चुनती हैं जिसमें उनका किरदार दमदार हो। हालांकि अक्षय कुमार की फिल्म जॉली एलएलबी 2 में उनके साथ बहुत नाइंसाफी हुई। एक तो एक्ट्रेस का फिल्म में छोटा रोल और दूसरा उसे मूवी से हटा दिया गया।
इस पर हुमा कुरैशी ने खास नाराजगी जाहिर की है। हाल ही में एक इंटरव्यू में, महारानी 4 की अभिनेत्री ने इस बारे में खुलकर बात की और बताया कि वह फाइनल कट से बहुत नाराज थीं।
एडिटिंग में की गई गड़बड़ी
निर्देशक सुभाष कपूर के साथ हुमा कुरैशी तीन प्रोजेक्ट्स में काम कर चुकी हैं। इनमें जॉली एलएलबी 2, वेब सीरीज महारानी और जॉली एलएलबी 3 शामिल है। मिड-डे से बातचीत में उन्होंने कहा,'हमारा पहला कोलैबोरेशन जॉली एलएलबी 2 में था। मेरा उसमें कोई बहुत बड़ा रोल नहीं था, लेकिन एडिटिंग के दौरान, मेरी भूमिका और भी छोटी हो गई। मुझे याद है कि मैं इस बात से बहुत परेशान थी और कह रही थी, 'मैं इस फिल्म में कुछ नहीं कर रही हूं।'
यह भी पढ़ें- Video: सगाई के बाद ब्वॉयफ्रेंड के साथ पहली बार नजर आईं Huma Qureshi, Thamma की स्क्रीनिंग पर स्पॉट हुआ कपल
हुमा ने निभाया था पुष्पा पांडे का रोल
हालांकि सुभाष कपूर लगातार उन्हें मनाते रहे और मैसेज भेजकर ये बताते रहे कि लोगों को उनका किरदार पुष्पा पांडे कितना पसंद आया। उन्होंने मुस्कुराते हुए याद किया, "वह मुझे लगातार मैसेज भेजते रहते थे कि लोगों को यह बात पसंद है कि वह शराब पीती हैं या कुछ और वह बस मुझे बेहतर महसूस कराने की कोशिश करते थे।"
हालांकि, हुमा ने माना कि फाइनल कट सी उनकी सीन हटाने से वो बेहद नाराज थीं। खासकर इसलिए क्योंकि उनका एक सबसे दमदार सीन फाइनल कट में जगह नहीं बना पाया। उन्होंने कहा, "एक बहुत ही दमदार सीन ट्रेलर में था, लेकिन फिल्म में नहीं आया, जिसमें मैं अक्षय सर के किरदार पर चिल्लाती हूं और उन्हें सही रास्ता दिखाती हूं। "
कमेंट्स
सभी कमेंट्स (0)
बातचीत में शामिल हों
कृपया धैर्य रखें।