Maharani 4: बिहार से Huma Qureshi का 21 साल पुराना नाता, चुनावों के बीच फिर बोलेगी 'रानी भारती' की तूती

एंटरटेनमेंट डेस्क, नई दिल्ली। वेब सीरीज महारानी बिहार की राजनीति पिच का पूरा खेल बताती है। इस सीरीज में रानी भारती की भूमिका निभाकर अभिनेत्री हुमा कुरैशी (Huma Qureshi) ने सबका दिल जीता है। अब तक सीरीज के तीन सीजन सामने आ चुके हैं और तीनों के तीनों सुपरहिट साबित हुए हैं।

जल्द ही महारानी का सीजन 4 (Maharani 4 Release Date) ऑनलाइन स्ट्रीम होने वाला है, जिसका दर्शक लंबे समय से इंतजार कर रहे थे। इससे पहले हम आपको बता जा रहे हैं कि हकीकत में हुमा कुरैशी का बिहार (Bihar) से क्या कनेक्शन है।

बिहार से हुमा का पुराना नाता बिहार में इस वक्त विधानसभा चुनाव का माहौल सेट है और दूसरी बिहार की सियासत पर बनी हुमा कुरैशी की लोकप्रिय वेब सीरीज भी रिलीज के लिए पूरी तरह तैयार है। रानी भारती के भूमिका के जरिए एक बार फिर से हुमा अपनी छाप छोड़ने के लिए रेडी हैं, जिसका जिक्र उन्होंने दैनिक जागरण को दिए इंटरव्यू में किया है।

उस वक्त मेरी उम्र में महज 18 साल थी, वो भी क्या खास अनुभव था। तब इतना समय यहां नहीं दे पाई, लेकिन अब बिहार को थोड़ा बहुत समझ चुकी हूं। खासतौर पर यहां के व्यंजक चटनी, चोखा और दाल की जितनी प्रशंसा की जाए उतनी कम है।

चुनाव को लेकर बोलीं हुमा कुरैशी आज बिहार के 18 जिलों की 181 सीटों पर विधानसभा चुनाव जारी है। इसको लेकर हुमा कुरैशी ने बिहार की जनता से मतदान करने को लेकर अपील की है और कहा है- घरों से निकलें और वोट डालें। ताकि आप अपने कीमती वोट की बदौलत एक अच्छी सरकार का चयन करें। इसके अलावा हुमा ने महिला सशक्तिकरण जैसे मामले को लेकर भी अपनी राय रखी है।