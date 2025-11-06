Language
    Maharani 4: बिहार से Huma Qureshi का 21 साल पुराना नाता, चुनावों के बीच फिर बोलेगी 'रानी भारती' की तूती

    By Ashish Rajendra Edited By: Ashish Rajendra
    Updated: Thu, 06 Nov 2025 01:29 PM (IST)

    अभिनेत्री हुमा कुरैशी (Huma Qureshi) को वेब सीरीज महारानी के किरदार रानी भारती के लिए काफी जाना जाता है। जल्द ही महारानी सीजन 4 (Maharani Season 4) के जरिए हुमा एक बार फिर से बिहार की राजनीति में धमाल मचाती हुई नजर आएंगी। आइए जानते हैं कि बिहार और हुमा का क्या कनेक्शन है। 

    बॉलीवुड अभिनेत्री हुमा कुरैशी (फोटो क्रेडिट- जागरण)

    एंटरटेनमेंट डेस्क, नई दिल्ली। वेब सीरीज महारानी बिहार की राजनीति पिच का पूरा खेल बताती है। इस सीरीज में रानी भारती की भूमिका निभाकर अभिनेत्री हुमा कुरैशी (Huma Qureshi) ने सबका दिल जीता है। अब तक सीरीज के तीन सीजन सामने आ चुके हैं और तीनों के तीनों सुपरहिट साबित हुए हैं।

    जल्द ही महारानी का सीजन 4 (Maharani 4 Release Date) ऑनलाइन स्ट्रीम होने वाला है, जिसका दर्शक लंबे समय से इंतजार कर रहे थे। इससे पहले हम आपको बता जा रहे हैं कि हकीकत में हुमा कुरैशी का बिहार (Bihar) से क्या कनेक्शन है।

    बिहार से हुमा का पुराना नाता

    बिहार में इस वक्त विधानसभा चुनाव का माहौल सेट है और दूसरी बिहार की सियासत पर बनी हुमा कुरैशी की लोकप्रिय वेब सीरीज भी रिलीज के लिए पूरी तरह तैयार है। रानी भारती के भूमिका के जरिए एक बार फिर से हुमा अपनी छाप छोड़ने के लिए रेडी हैं, जिसका जिक्र उन्होंने दैनिक जागरण को दिए इंटरव्यू में किया है।

    बिहार की राजनीति को लेकर हुमा कुरैशी ने कहा है- हकीकत में मुझे प्रदेश (बिहार) की सियासत के बारे में ऊपर-ऊपर से जानकारी है। लेकिन मैं व्यावहारिक समझ में भरोसा रखती हूं। बिहार के बारे में इतना विस्तार से नहीं जानती हूं, लेकिन मेरे यहां से काफी पुराना एक नाता है, जब मैं किशनगंज में एक फिल्म की शूटिंग के सिलसिले से आई थी।

    उस वक्त मेरी उम्र में महज 18 साल थी, वो भी क्या खास अनुभव था। तब इतना समय यहां नहीं दे पाई, लेकिन अब बिहार को थोड़ा बहुत समझ चुकी हूं। खासतौर पर यहां के व्यंजक चटनी, चोखा और दाल की जितनी प्रशंसा की जाए उतनी कम है। 

    चुनाव को लेकर बोलीं हुमा कुरैशी

    आज बिहार के 18 जिलों की 181 सीटों पर विधानसभा चुनाव जारी है। इसको लेकर हुमा कुरैशी ने बिहार की जनता से मतदान करने को लेकर अपील की है और कहा है- घरों से निकलें और वोट डालें। ताकि आप अपने कीमती वोट की बदौलत एक अच्छी सरकार का चयन करें। इसके अलावा हुमा ने महिला सशक्तिकरण जैसे मामले को लेकर भी अपनी राय रखी है। 

    कब रिलीज होगी महारानी सीजन 4

    रानी भारती के किरदार में वेब सीरीज महारानी सीजन 4 के जरिए हुमा कुरैशी जल्द ही कमबैक करने के लिए तैयार हैं। एक्ट्रेस की ये सीरीज 7 नवंबर 2025 को ओटीटी प्लेटफॉर्म सोनी लिव पर ऑनलाइन स्ट्रीम की जाएगी। इस सीरीज में वह इस बार बिहार की मुख्यमंत्री के अलावा देश की प्रधानमंत्री भी बनती नजर आ सकती हैं। 

