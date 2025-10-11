बिहार की राजनीति को समझना है तो OTT पर भूलकर भी मिस न करें ये सीरीज,प्रधानमंत्री की कुर्सी पर होगा घमासान

Language
    By Surabhi Shukla Edited By: Surabhi Shukla
    Updated: Sat, 11 Oct 2025 09:13 PM (IST)

    आजकल ओटीटी पर कंटेंट की भरमार है। सस्पेंस से लेकर थ्रिलर, रोमांटिक, स्काई फाई और हॉरर कॉमेडी हर तरह का कंटेंट यहां मौजूद है। आज हम आपको एक ऐसी सीरीज के बारे में बताएंगे जोकि राजनीति पर आधारित है वो भी किसे ऐसे वैसे राज्य की नहीं बल्कि बिहार की। फिलहाल बिहार चुनाव का मुद्दा गर्माया हुआ है तो आपकी इसमें जरूर दिलचस्पी जगेगी।

    वेब सीरीज महारानी का एक सीन (फोटो-इंस्टाग्राम)

    एंटरटेनमेंट डेस्क, नई दिल्ली। बिहार की राजनीति पर कई वेब सीरीज बन चुकी है। यहां की राजनीति और ड्रामा में फैला पूरा घालमेल लोगों को बहुत पसंद आता है। ओटीटी पर रिलीज होने के बाद बिहार पर आधारित इस वेब सीरीजों ने तहलका मचा दिया था।

    हम बात कर रहे हैं वेब सीरीज महारानी (Maharani OTT release) की जिसमें हुमा कुरैशी ने रानी भारती का किरदार निभया है। इस सीरीज को लेकर कहा जाता है कि यह लाल प्रसाद की पत्नी राबड़ी देवी पर आधारित है। इसके अब तक तीन सीजन आ चुके हैं और चौथे सीजन का टीजर रिलीज हो चुका है। चौथा सीजन बहुत जल्द सोनी लिव पर स्ट्रीम करने लगेगा।

    क्या है महारानी की कहानी?

    पहला सीजन में रानी भारती के गृहिणी से राज्य की मुख्यमंत्री बनने तक की कहानी दिखाई गई है, वहीं दूसरा सीजन सियासी फैसलों में रानी की आत्मनिर्भरता, पति भीम सिंह भारती से मतभेद, राजनीतिक साजिश के तहत उसकी हत्या और पति के कत्ल के इल्जाम में रानी के जेल पहुंचने की घटनाओं पर आधारित था। तीसरे सीजन में दिखाया गया कि रानी भारती को जेल में बंद हुए तीन साल हो चुके हैं। जेल से ही वो इंटरमीडिएट की परीक्षा पास करती है। पार्टी के महासचिव सत्येंद्रनाथ मिश्रा बार-बार रानी को जमानत पर बाहर निकलवाना चाहते हैं, मगर रानी तैयार नहीं हो रही। वहीं दूसरी ओर मुख्यमंत्री नवीन कुमार भीमा भारती के नाम पर सियासत कर रहा है और विभिन्न योजनाओं के जरिए उसके समर्थकों की सहानुभूति लेने की कोशिश कर रहा है। हालांकि, रानी का डर उसे हमेशा सताता रहता है। अब रानी कैसे जेल से बाहर आती और सत्ता में अपनी पकड़ मजबूत करती है ये आपको तीसरे पार्ट में नजर आएगा।

    नए सीजन में क्या देखने को मिलेगा?

    अब चौथे सीजन में कहानी बिहार की सीमाओं को पार करते हुए अब दिल्ली की राजनीति में कदम रखती है। अब सीएम की कुर्सी के बाद हुमा की नजर सीधे प्रधानमंत्री की कुर्सी पर होगी। टीजर में इसकी छोटी सी झलक भी देखने को मिली। 'महारानी' को सुभाष कपूर ने बनाया है और सौरभ भावे इसके निर्देशक हैं। सुभाष कपूर ने नंदन सिंह और उमाशंकर सिंह के साथ मिलकर शो लिखा है। इसमें हुमा के अलावा अमित सियाल, विनीत कुमार, प्रमोद पाठक, कनी कुसरुति, अनुजा साठे, सुशील पांडे, दिव्येंदु भट्टाचार्य और सोहम शाह भी हैं।

