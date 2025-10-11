बिहार की राजनीति को समझना है तो OTT पर भूलकर भी मिस न करें ये सीरीज,प्रधानमंत्री की कुर्सी पर होगा घमासान

एंटरटेनमेंट डेस्क, नई दिल्ली। बिहार की राजनीति पर कई वेब सीरीज बन चुकी है। यहां की राजनीति और ड्रामा में फैला पूरा घालमेल लोगों को बहुत पसंद आता है। ओटीटी पर रिलीज होने के बाद बिहार पर आधारित इस वेब सीरीजों ने तहलका मचा दिया था।

विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

हम बात कर रहे हैं वेब सीरीज महारानी (Maharani OTT release) की जिसमें हुमा कुरैशी ने रानी भारती का किरदार निभया है। इस सीरीज को लेकर कहा जाता है कि यह लाल प्रसाद की पत्नी राबड़ी देवी पर आधारित है। इसके अब तक तीन सीजन आ चुके हैं और चौथे सीजन का टीजर रिलीज हो चुका है। चौथा सीजन बहुत जल्द सोनी लिव पर स्ट्रीम करने लगेगा।