Jio Hotstar पर आते ही छा गई 7.3 रेटिंग वाली ये धांसू फिल्म, क्लाइमेक्स उड़ा देगा आपके होश!

एंटरटेनमेंट डेस्क, नई दिल्ली। ओटीटी पर एक नई फिल्म रिलीज हुई है जिसने आते ही टॉप 10 ट्रेंडिंग लिस्ट में अपना कब्जा जमा लिया है। फिल्म को क्रिटिक्स और दर्शकों ने खूब सराहा भी है, साथ ही IMDb से भी फिल्म को अच्छी खासी रेटिंग मिली है।

विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

सिर्फ इतना ही नहीं, जब यह फिल्म सिनेमाघरों में आई तो इसने बॉक्स ऑफिस पर तगड़ी कमाई भी की है। फिल्म का वीएफएक्स और परफॉर्मेंस शानदार है। फिल्म के सीन्स और क्लाइमेक्स भी दमदार हैं। ओटीटी पर ट्रेंड कर रही साउथ की फिल्म शानदार कलाकारों से सजी फिल्म का नाम मिराई (Mirai) है। तेलुगु सिनेमा की शानदार माइथोलॉजिकल-सुपरहीरो फिल्म मिराई 12 सितंबर 2025 को बड़े पर्दे पर रिलीज की गई थी। फिल्म में धांसू एक्शन, शानदार विज़ुअल्स और भारतीय पौराणिक कथाओं को बेहतरीन ढंग से पेश किया गया है।

क्या है मिराई की कहानी? फिल्म की कहानी सम्राट अशोक के समय से जुड़ी नौ पवित्र ग्रंथों के इर्द-गिर्द घूमती है, जिनमें अमरता (Immortality) का रहस्य छिपा है। इन ग्रंथों की रक्षा करने की जिम्मेदारी एक खास योद्धा वंश को दी गई है। तेजा सज्जा (Teja Sajja), जो अपनी पिछली हिट 'हनु-मान' से चर्चा में रहे थे, इस फिल्म में वेधा नाम के एक साधारण लेकिन नियति के लिखे अनुसार चुने गए नायक की भूमिका में दिखे हैं।