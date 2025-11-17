56 साल पहले बुरी तरह फ्लॉप हुई थी Amitabh Bachchan की यह 'लव स्टोरी', अब Netflix पर कर रही ट्रेंड

एंटरटेनमेंट डेस्क, नई दिल्ली। अमिताभ बच्चन की 70 और 80 के दशक में रिलीज हुई फिल्मों का क्रेज ही अलग है। इस दौर में अमिताभ को एंग्री यंग मैन का तमगा हासिल हुआ था हालांकि इसी बीच उनकी कई लव स्टोरीज भी आईं जिनमें उन्होंने एक सॉफ्ट बॉय का किरदार निभाया था।

शोले, दीवार और जंजीर जैसी फिल्मों के बाद अमिताभ बच्चन ने 1981 में एक ऐसी फिल्म दी जो लव स्टोरी थी और इसे लोगों ने खूब पसंद किया। इस फिल्म की इतनी चर्चा हुई कि आज के दौर में भी लव ट्रायंगल की बात की जाती है तो इस फिल्म को जरूर याद किया जाता है, दिलचस्प बात यह है कि इस फिल्म में अमिताभ बच्चन के साथ रेखा और उनकी पत्नी जया भादुड़ी ने भी काम किया था।

कौन सी है यह फिल्म? अब तक तो आप समझ ही गए होंगे कि हम जिस फिल्म की बात कर रहे हैं वह है सिलसिला (Silsila)। जी हां यशराज की अन्स क्लासिक फिल्मों के साथ 14 नवंबर को सिलसिला को नेटफ्लिक्स पर रिलीज किया गया, जहां यह ट्रेंड कर रही है। यह फिल्म 1981 में 14 अगस्त को सिनेमाघरों में रिलीज हुई थी और इसमें अमिताभ, जया और रेखा के बीच लव ट्रायंगल दिखाया गया था। इसे यश चोपड़ा ने डायरेक्ट किया था और शिव हरि, शिवकुमार शर्मा और हरिप्रसाद चौरसिया इसके म्यूजिक डायरेक्टर थे।

बॉक्स ऑफिस पर फ्लॉप रही थी फिल्म हैरानी की बात यह है कि इस फिल्म की चर्चा तो बहुत हुई वहीं इसके गाने भी बहुत हिट हुए लेकिन उस वक्त यह फिल्म बॉक्स ऑफिस पर बुरी तरह फ्लॉप साबित हुई थी। जब ये फिल्म रिलीज हुई थी तो उस दौर में अमिताभ बच्चन और रेखा के प्यार के किस्से खूब चर्चा में थे लेकिन इसके बावजूद इसे कमर्शियल सफलता नहीं मिल सकी।