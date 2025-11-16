Language
सब्सक्राइब करें
फोकस

Trending

    Move to Jagran APP
    pixelcheck
    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    Kareena Kapoor ने खोली बॉलीवुड में नेपोटिज्म की पोल, क्या आप सहमत हैं 'बेबो' की इस बात से?

    By Ekta Gupta Edited By: Ekta Gupta
    Updated: Sun, 16 Nov 2025 09:36 PM (IST)

    Kareena Kapoor बॉलीवुड के पहले फिल्मी परिवार कहे जाने वाले कपूर खानदान से ताल्लुक रखती हैं। फिल्मी बैकग्राउंड से आने के फायदों के बारे में करीना हमेशा मुखर रही हैं लेकिन उनका मानना है कि नेपोटिज्म आपके लिए इंडस्ट्री के दरवाजे तो खोल सकता है लेकिन आप यहां टिक पाएंगे या नहीं यह पूरी तरह आप पर डिपेंड करता है।

    prefferd source google
    Hero Image

    करीना कपूर ने नेपोटिज्म पर तोड़ी चुप्पी

    एंटरटेनमेंट डेस्क, नई दिल्ली। बॉलीवुड की बेबो करीना कपूर नेपोटिज्म पर बहस से कभी नहीं बचतीं और उन्होंने हमेशा इस बात को स्वीकार किया है कि उन्हें एक फिल्मी परिवार में जन्म लेने का सौभाग्य मिला है, जिसने उनके लिए कई रास्ते खोले हैं। हालांकि नेपोटिज्म पर वह अपनी दूसरी राय भी बताती हैं। आइए जानते हैं परिवारवाद पर करीना कपूर का क्या कहना है?

    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    नेपोटिज्म पर क्या बोलीं बेबो?

    करीना मानती हैं कि उन्हें यह सौभाग्य मिला है कि वे फिल्म इंडस्ट्री के सबसे समृद्ध परिवारों में से एक से है। लेकिन उनका यह भी मानना है कि इस इंडस्ट्री में टैलेंट, मेहनत और दर्शकों के प्यार के बिना कोई नहीं टिक सकता है। हाल ही में बरखा दत्त द्वारा लिखित "वी द वीमेन" के लिए दिए गए एक साक्षात्कार में, करीना कपूर ने नेपोटिज्म पर बहस के बारे में बात की और कहा, "नेपोटिज्म आपको डेब्यू दिला सकता है, जीवन भर का करियर नहीं। दर्शकों का प्यार ही आपका भाग्य तय करता है, आपका सरनेम नहीं।"

    kareena (1)

    हाल ही में एक इंटरव्यू में करीना कपूर के कजिन आदर जैन ने भी इस बारे में अपनी राय रखी थी। उन्होंने कहा था, 'लोग भाई-भतीजावाद पर चर्चा करते हैं, लेकिन मुझे इसका कोई फायदा नहीं मिला है। हां मैं राज कपूर का पोता हूं और करीना और रणबीर कपूर का कजिन हूं, लेकिन इसका मतलब यह नहीं है कि मैं साल में 50 फिल्में करूं या लगातार ब्रांड डील और एंडोर्समेंट साइन करूं। दुख की बात है कि इस लिहाज से मैं भाई-भतीजावाद का शिकार नहीं रहा हूं।"

    करीना कपूर का वर्कफ्रंट

    करीना कपूर पिछली बार रोहित शेट्टी की कॉप यूनिवर्स फ्रैंचाइजी की पांचवीं फिल्म सिंघम अगेन में अवनी कामतके रूप में नजर आई थीं। रोहित शेट्टी ने 2024 में रिलीज हुई इस एक्शन फिल्म का लेखन और निर्देशन किया है, जिसमें अजय देवगन, रणवीर सिंह, अक्षय कुमार, दीपिका पादुकोण, टाइगर श्रॉफ, अर्जुन कपूर और जैकी श्रॉफ मुख्य भूमिकाओं में थे। अब वे नेटफ्लिक्स डॉक्यूमेंट्री "डाइनिंग विद द कपूर्स" में दिखाई देंगी, जो बॉलीवुड के दिग्गज कपूर परिवार के एक पारंपरिक पारिवारिक भोजन के दौरान उनके परिवार के करीब ले जाती है। इसका प्रीमियर 21 नवंबर को होगा।

    kareena (3)

    इस डॉक्यूमेंट्री को अरमान जैन द्वारा बनाया गया है, जो इसके निर्माता भी हैं। इसका निर्देशन स्मृति मुंद्रा ने किया है। 21 नवंबर को प्रीमियर होने वाले "डाइनिंग विद द कपूर्स" में परिवार के कई सदस्य शामिल हैं, जिनमें रणधीर कपूर, रीमा जैन, नीतू कपूर, रिद्धिमा कपूर साहनी, मनोज जैन, निताशा नंदा, भरत साहनी, आधार जैन, अनीसा मल्होत्रा जैन, अगस्त्य नंदा, नव्या नवेली नंदा, कुणाल कपूर, ज़हान कपूर, शायरा कपूर, नमिता कपूर, कंचन देसाई, जतिन पृथ्वीराज कपूर और पूजा देसाई शामिल हैं।