Goodbye June OTT Release: प्यार-इमोशन से भरी कहानी... ओटीटी पर आ रही दिल छू लेने वाली नई मूवी

एंटरटेनमेंट डेस्क, नई दिल्ली। ऑस्कर, बाफ्ता और प्राइम टाइम जैसे अवॉर्ड्स अपने नाम कर चुकीं जानी-मानी एक्ट्रेस केट विंसलेट (Kate Winslet) अब निर्देशक बनने जा रही हैं। उनकी पहली डायरेक्टोरियल मूवी गुडबाय जून (Goodbye June) रिलीज होने वाली है। गुडबाय जून को लेकर लंबे समय से चर्चा हो रही है। अब आखिरकार इसकी रिलीज डेट की भी अनाउंसमेंट हो गई है। हाल ही में फिल्म का ट्रेलर भी रिलीज किया गया जो परिवार में प्यार, तनाव और इमोशन से भरी हुई है। दिलचस्प बात यह है कि गुडबाय जून ओटीटी पर रिलीज होने से पहले सिनेमाघरों में दस्तक देगी।

गुडबाय जून की स्टार कास्ट गुडबाय जून कब और कहां रिलीज होने वाली है, यह बताने से पहले इसकी कहानी और कास्ट के बारे में जान लेते हैं। फिल्म का निर्देशन दिग्गज एक्ट्रेस केट विंसलेट ने किया है। वह फिल्म में मुख्य भूमिका भी निभा रही हैं। केट के अलावा अपकमिंग फिल्म में टोनी कोलेट, हेलेन मिरेन, टिमोथी स्पाल और स्टीफन मर्चेंट जैसे कलाकर अहम भूमिका में हैं।