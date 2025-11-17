Language
    Goodbye June OTT Release: प्यार-इमोशन से भरी कहानी... ओटीटी पर आ रही दिल छू लेने वाली नई मूवी

    By Rinki Tiwari Edited By: Rinki Tiwari
    Updated: Mon, 17 Nov 2025 12:42 PM (IST)

    Goodbye June OTT Release Date: ओटीटी पर एक नई फिल्म गुडबाय जून रिलीज होने वाली है जिसकी कहानी परिवार, प्यार और इमोशन के इर्द-गिर्द घूमती है। फिल्म ओटीटी पर आने से पहले सिनेमाघरों में भी रिलीज होगी। जानिए इस बारे में। 

    ओटीटी से 12 दिन पहले थिएटर्स में रिलीज होगी गुडबाय जून। फोटो क्रेडिट- इंस्टाग्राम

    एंटरटेनमेंट डेस्क, नई दिल्ली। ऑस्कर, बाफ्ता और प्राइम टाइम जैसे अवॉर्ड्स अपने नाम कर चुकीं जानी-मानी एक्ट्रेस केट विंसलेट (Kate Winslet) अब निर्देशक बनने जा रही हैं। उनकी पहली डायरेक्टोरियल मूवी गुडबाय जून (Goodbye June) रिलीज होने वाली है।

    गुडबाय जून को लेकर लंबे समय से चर्चा हो रही है। अब आखिरकार इसकी रिलीज डेट की भी अनाउंसमेंट हो गई है। हाल ही में फिल्म का ट्रेलर भी रिलीज किया गया जो परिवार में प्यार, तनाव और इमोशन से भरी हुई है। दिलचस्प बात यह है कि गुडबाय जून ओटीटी पर रिलीज होने से पहले सिनेमाघरों में दस्तक देगी।

    गुडबाय जून की स्टार कास्ट

    गुडबाय जून कब और कहां रिलीज होने वाली है, यह बताने से पहले इसकी कहानी और कास्ट के बारे में जान लेते हैं। फिल्म का निर्देशन दिग्गज एक्ट्रेस केट विंसलेट ने किया है। वह फिल्म में मुख्य भूमिका भी निभा रही हैं। केट के अलावा अपकमिंग फिल्म में टोनी कोलेट, हेलेन मिरेन, टिमोथी स्पाल और स्टीफन मर्चेंट जैसे कलाकर अहम भूमिका में हैं। 

    Goodbye June

    क्या है गुडबाय जून की कहानी?

    गुडबाय जून एक फैमिली इमोशनल ड्रामा है जिसकी कहानी केट विंसलेट के बेटे जो एंडर्स (Joe Anders) ने लिखी है। फिल्म की कहानी एक परिवार की है, जहां प्यार तो है, लेकिन रिश्तों में तनाव भी है। उन्हें जोड़ने का काम उनकी मां जून करती है। जून की खराब तबीयत की वजह से पूरा परिवार इकट्ठा होता है। उनके बीच के मनमुटाव, कलह, प्यार और इमोशन को जाहिर करती कहानी दिल छू लेने वाली है।

    Kate Winslet Movie

    थिएटर्स में भी रिलीज होगी फिल्म

    भले ही गुडबाय जून नेटफ्लिक्स की ओरिजनल मूवी है, लेकिन ओटीटी के साथ-साथ यह सिनेमाघरों में भी दस्तक देगी। फिल्म कुछ चुनिंदा सिनेमाघरों में 12 दिसंबर को रिलीज होगी। सिनेमाघरों के बाद 24 दिसंबर को यह फिल्म ओटीटी प्लेटफॉर्म नेटफ्लिक्स पर स्ट्रीम होगी। हाल ही में फिल्म का ट्रेलर रिलीज किया गया था जिसे काफी पसंद किया गया था। फैंस को फिल्म की रिलीज का बेसब्री से इंतजार है।

