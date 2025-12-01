Dhurandhar Collection: 'तेरे इश्क में' खल्लास! पहले दिन तूफान लाने को तैयार 'धुरंधर', एडवांस में कमाई जबरदस्त

एंटरटेनमेंट डेस्क, नई दिल्ली। बॉक्स ऑफिस पर इस वक्त आनंद एल राय की हालिया फिल्म तेरे इश्क में (Tere Ishk Mein) धमाल मचा रही है। तीन दिन के अंदर इस फिल्म ने 50 करोड़ से ऊपर का कारोबार कर लिया है। फिल्म की वीकेंड कलेक्शन तो जबरदस्त है, लेकिन आगे भी यह कहर जारी रहे, ऐसा जरूरी नहीं।

ऐसा इसलिए क्योंकि तेरे इश्क में मूवी को टक्कर देने बॉलीवुड की मोस्ट एंटीसिपेटेड मूवी धुरंधर (Dhurandhar) आ रही है। 5 दिसंबर को सिनेमाघरों में रिलीज हो रही रणवीर सिंह की धुरंधर का अभी से क्रेज इतना जबरदस्त है कि पहले दिन इसका बॉक्स ऑफिस पर सुनामी लाना तय है।

धुरंधर की एडवांस बुकिंग हुई शुरू आदित्य धर के निर्देशन में बनी एक्शन थ्रिलर धुरंधर की एडवांस बुकिंग पांच दिन पहले यानी रविवार को शुरू हो गई है। पहले दिन के लिए फिल्म की टिकट इतनी तेजी से बिक रही हैं कि मात्र 24 घंटे में ही फिल्म का कलेक्शन करोड़ों में पहुंच गया है।