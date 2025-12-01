Dhurandhar Collection: 'तेरे इश्क में' खल्लास! पहले दिन तूफान लाने को तैयार 'धुरंधर', एडवांस में कमाई जबरदस्त
Dhurandhar Box Office Collection in Advance: रणवीर सिंह की मोस्ट अवेटेड मूवी धुरंधर का अभी से ही बॉक्स ऑफिस पर असर दिखने लगा है। यह फिल्म धनुष और कृति सेनन स्टारर फिल्म तेरे इश्क में (Tere Ishk Mein) को भी कमाई के मामले में पछाड़ की तैयारी में है। जानिए अभी रणवीर सिंह की मूवी ने कितना कमा लिया है।
एंटरटेनमेंट डेस्क, नई दिल्ली। बॉक्स ऑफिस पर इस वक्त आनंद एल राय की हालिया फिल्म तेरे इश्क में (Tere Ishk Mein) धमाल मचा रही है। तीन दिन के अंदर इस फिल्म ने 50 करोड़ से ऊपर का कारोबार कर लिया है। फिल्म की वीकेंड कलेक्शन तो जबरदस्त है, लेकिन आगे भी यह कहर जारी रहे, ऐसा जरूरी नहीं।
ऐसा इसलिए क्योंकि तेरे इश्क में मूवी को टक्कर देने बॉलीवुड की मोस्ट एंटीसिपेटेड मूवी धुरंधर (Dhurandhar) आ रही है। 5 दिसंबर को सिनेमाघरों में रिलीज हो रही रणवीर सिंह की धुरंधर का अभी से क्रेज इतना जबरदस्त है कि पहले दिन इसका बॉक्स ऑफिस पर सुनामी लाना तय है।
धुरंधर की एडवांस बुकिंग हुई शुरू
आदित्य धर के निर्देशन में बनी एक्शन थ्रिलर धुरंधर की एडवांस बुकिंग पांच दिन पहले यानी रविवार को शुरू हो गई है। पहले दिन के लिए फिल्म की टिकट इतनी तेजी से बिक रही हैं कि मात्र 24 घंटे में ही फिल्म का कलेक्शन करोड़ों में पहुंच गया है।
धुरंधर का बॉक्स ऑफिस पर धमाल
सैकनिल्क के मुताबिक, रणवीर सिंह स्टारर धुरंधर को दो फॉर्मेट में रिलीज किया जा रहा है- 2D और IMAX 2D। पूरे देश में फिल्म को कुल 2274 शोज मिले हैं। एडवांस बुकिंग में अभी तक सबसे ज्यादा टिकटें दिल्ली में बिकी हैं। इसके बाद बाकी राज्यों में भी धड़ाधड़ लोग धुरंधर की एडवांस बुकिंग कर रहे हैं।
एक दिन धुरंधर के 9274 टिकट्स बिक गए हैं, जिनसे बिना ब्लॉक सीट के 45.84 लाख रुपये की कमाई हो गई है। जबकि ब्लॉक सीट्स के साथ इसका आंकड़ा 1.99 करोड़ रुपये है। ध्यान देने वाली बात है कि यह नंबर तेजी से बढ़ रहे हैं और रिलीज को अभी चंद दिन बचे हैं। इस लिहाज से धुरंधर पहले दिन तेरे इश्क में से भी बड़ी ओपनिंग कर सकती है।
धुरंधर की स्टार कास्ट
स्पाई एक्शन थ्रिलर धुरंधर का निर्देशन आदित्य धर ने किया है। बात करें स्टार कास्ट की तो फिल्म में रणवीर सिंह, सारा अर्जुन, अर्जुन रामपाल, अक्षय खन्ना, आर माधवन और संजय दत्त जैसे कलाकार हैं।
