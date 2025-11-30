Dhrandhar के मेकर्स को पाकिस्तानी महिला ने दी धमकी, बोलीं-क्रिमिनल और टेररिस्ट उनके नाम से... 

एंटरटेनमेंट डेस्क, नई दिल्ली। रणवीर सिंह की अपकमिंग फिल्म धुरंधर पर मुसीबतें टलने का नाम नहीं ले रही हैं। हाल ही में मेजर मोहित शर्मा की फैमिली ने फिल्म दिल्ली हाई कोर्ट का दरवाजा खटखटाया था क्योंकि अफवाह थी कि रणवीर सिंह उन्हीं का किरदार फिल्म में निभा रहे हैं। हालांकि जल्द ही आदित्य धर ने ऑफिशियली सफाई दी कि ये फिल्म मेजर मोहित शर्मा पर नहीं बन रही है। इसके बाद अब मेकर्स को फिल्म में किरदार दिखाए जाने के कारण पाकिस्तान से धमकी मिली है।

विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

धुरंधर को पाकिस्तान से मिली धमकी कराची के मरहूम पुलिस ऑफिसर चौधरी असलम की पत्नी अपकमिंग इंडियन एक्शन-थ्रिलर ‘धुरंधर’ में अपने पति के किरदार को दिखाए जाने पर गंभीर आपत्ति जताई है। हाल की रिपोर्ट्स के मुताबिक उन्होंने मेकर्स को चेतावनी भी दी है। फिल्म में संजय दत्त ने चौधरी असलम का किरदार निभाया है। धुरंधर 5 दिसंबर को सिनेमाघरों में रिलीज होगी। उन्होंने चेतावनी दी है कि अगर फिल्म में उनकी इमेज को “गलत तरीके से दिखाया गया या खराब किया गया” तो वह कानूनी कार्रवाई का सहारा लेंगी।

यह भी पढ़ें- ऋतिक रोशन के दादा की कव्वाली 65 साल बाद मचा रही तबाही, अब Ranveer Singh की खोलेगी किस्मत संजय दत्त ने निभाया असलम का किरदार ‘धुरंधर’ में, जाने-माने एक्टर संजय दत्त को चौधरी असलम के रोल में लिया गया है। ट्रेलर में उन्हें ल्यारी के एक सख्त पुलिस ऑफिसर के तौर पर बताया गया है, जिन्होंने गैंगस्टर और आतंकवादियों के खिलाफ लड़ाई लड़ी थी। PTI के साथ शेयर किए गए एक बयान के मुताबिक दिवंगत असलम की वाइफ नौरीन असलम ने ट्रेलर की एक लाइन पर आपत्ति जताई जिसमें उनके गुजर चुके पति को “शैतान और जिन्न की औलाद” कहा गया है। उन्होंने कहा, “हम मुसलमान हैं, और ऐसे शब्द न सिर्फ असलम बल्कि उनकी मां के लिए भी बेइज्जती वाली बात हैं, जो एक सीधी-सादी, ईमानदार औरत थीं।”

उन्होंने कहा, “अगर फिल्म में उनके पति को गलत तरीके से दिखाया गया है या उनके खिलाफ कोई प्रोपेगैंडा हुआ है, तो मैं निश्चित रूप से सभी कानूनी कदम उठाऊंगी।” नौरीन ने इस बात पर भी चिंता जताई कि फिल्म बनाने वाले देश को बदनाम करने के लिए पाकिस्तानी लोगों को टारगेट करते हैं। उन्होंने कहा, “यह अजीब है कि भारतीय फिल्म बनाने वालों को पाकिस्तान को बदनाम करने के अलावा कोई और सब्जेक्ट नहीं मिलता।”

मेरे पति टेररिस्ट नहीं थे- नौरीन असलम का परिवार ने कहा कि उनकी विरासत हिम्मत, ईमानदारी और बिना डरे सेवा की थी। क्राइम सिंडिकेट के खिलाफ असलम के काम का जिक्र करते हुए नौरीन ने कहा, “मेरे पति एक बहादुर और हिम्मत वाले पुलिस ऑफिसर थे और क्रिमिनल और टेररिस्ट उनके नाम से डरते थे।” उन्होंने कुछ कैरेक्टराइजेशन पर भी सवाल उठाया, यह कहते हुए कि बड़े क्रिमिनल को भी बढ़ा-चढ़ाकर “टेररिस्ट” का स्टेटस दिया गया था, जबकि असल में उन पर एक्सटॉर्शन, किडनैपिंग या क्रिमिनैलिटी के आरोप थे।