    ऋतिक रोशन के दादा की कव्वाली 65 साल बाद मचा रही तबाही, अब Ranveer Singh की खोलेगी किस्मत

    By Ekta Gupta Edited By: Ekta Gupta
    Updated: Fri, 28 Nov 2025 06:37 PM (IST)

    ये बात तो जगजाहिर है कि ऋतिक रोशन के दादाजी रोशन अपने समय के बेहतरीन म्यूजिशियन थे। 65 साल पहले उन्होंने एक कव्वाली कंपोज की जो हिट रही और अब सालों बाद फिर से लोगों की प्लेलिस्ट में शामिल हो चुकी है क्योंकि रणवीर की धुरंधर में इसे फिर से रीक्रिएट किया गया है।  

    धुरंधर का ट्रैक इश्क जलाकर-कारवां रिलीज होते ही छाया

    एंटरटेनमेंट डेस्क, नई दिल्ली। रणवीर सिंह की अपकमिंग फिल्म धुरंधर के ट्रेलर के साथ ही इसके ट्रैक कारवां को भी दर्शक बहुत पसंद कर रहे हैं। इसमें कोई शक नहीं है कि ट्रैक वाकई शानदार है लेकिन क्या आपको पता है कि यह 65 साल पुरानी एक कव्वाली का रीक्रिएशन वर्जन है। आइए जानते हैं इस ट्रैक के बनने के पीछे की दिलचस्प कहानी।

    इस कव्वाली का रीक्रिएटेड वर्जन है धुरंधर का ट्रैक

    यह गाना 1960 की हिंदी फिल्म बरसात की रात की मशहूर हिंदी फिल्म कव्वाली “ना तो कारवां की तलाश है” का रीक्रिएटेड वर्जन है। 'इश्क जलाकर - कारवां' नया गाना शाश्वत सचदेव ने बनाया है, जिसे इरशाद कामिल ने लिखा है और शाश्वत सचदेव, शहजाद अली, सुभादीप दास चौधरी, अरमान खान ने गाया है।

     

    ऋतिक रोशन के दादाजी ने कंपोज की थी कव्वाली

    ओरिजिनल कव्वाली रोशन ने कंपोज की थी। साहिर लुधियानवी ने लिखी थी और मन्ना डे, आशा भोसले, सुधा मल्होत्रा, एस. डी. बातिश और मोहम्मद रफी ने इसे गाया था। धुरंधर के लिए मशहूर कव्वाली को फिर से बनाने के बारे में बात करते हुए, फिल्ममेकर आदित्य धर ने एक बयान में कहा, 'जो एक सिंपल सी झलक के तौर पर शुरू हुआ, वह जबरदस्त उत्साह की लहर में बदल गया। हमने ‘इश्क जलाकर - कारवां’ को इतनी जल्दी रिलीज करने का प्लान नहीं बनाया था, लेकिन स्निपेट को मिले जबरदस्त रिस्पॉन्स के कारण हमारे पास कोई चारा नहीं बचा। गाना अब रिलीज करना ही था। शाश्वत ने क्लासिक ‘ना तो कारवां की तलाश’ को शानदार ढंग से फिर से बनाया है और हम बहुत खुश हैं कि दर्शक आखिरकार वह ट्रैक सुन सकते हैं जो धुरंधर की आत्मा को पकड़ता है'। इस ट्रैक को लोग बहुत पसंद कर रहे हैं और इसे यूट्यूब पर अब तक लाखों व्यूज मिल चुके हैं।

     

    धुरंधर में रणवीर सिंह, संजय दत्त, अक्षय खन्ना, आर. माधवन, अर्जुन रामपाल और सारा अर्जुन जैसे कलाकार हैं। इस फिल्म का बेसब्री से इंतजार है और यह 5 दिसंबर, 2025 को थिएटर में रिलीज होगी। उम्मीद है कि यह रणवीर सिंह के करियर को फिर से पटरी पर लाएगी और साल की सबसे बड़ी हिट फिल्मों में से एक बनेगी।

